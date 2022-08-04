Göz altı morlukları nasıl geçer? Göz altı morlukları tedavisi nasıl olur?

Yorgunluk göz altı morlukları için en sık yapılan açıklama olsa da, bu durumu ortaya çıkaran pek çok sebep vardır. Çoğu durumda, göz altı morlukları endişe edilecek bir sağlık sorunu değildir ve tıbbi müdahale gerektirmez. Göz altı koyu halkaları estetik sorunlara neden olur. Peki göz altı morlukları geçer mi? Göz altı morluklarına çözüm yolu var mı? Göz altı morlukları neden olur? İşte tüm merak edilenler...

GÖZ ALTI MORLUKLARI NEDEN OLUR?

Uykusuzluk: Aşırı yorgunluk, yeterli uyumama ya da normalden fazla uyuma göz altlarında koyu halkaların oluşmasına neden olabilir.

Yaş: Doğal yaşlanma süreci göz altındaki koyu halkaların yaygın bir nedenidir.

Göz yorgunluğu: Televizyon bilgisayar, tablet ve telefon ekranına bakmak gözlerde önemli bir gerilime neden olabilir. Bu gerginlik uzun süre devam ederse göz çevresi kan damarlarının genişlemesine yol açar. Sonuç olarak, göz etrafında ve altındaki bölgeler koyu bir görünüm alır.

Genetik: Aile bireylerinde göz altı morluğu yaygınsa diğer bireylerde de aynı durumun görülme oranı normal popülasyona göre fazladır.

Diğer nedenler, Alerjik reaksiyonlar, yeterince su tüketmemek ve güneşe aşırı mazur kalmaktır.

GÖZ ALTI MORLUKLARI NASIL GEÇER?

Koyu göz halkaları için tedavi, altta yatan nedene bağlıdır. Ancak, bu durumu yönetmeye yardımcı olabilecek bazı yöntemler mevcuttur. Göz altı morlukları ile başa çıkmak için şunlar denenebilir:

Soğuk kompres uygulamak: Soğuk kompres, şişkinliği azaltmaya ve genişlemiş kan damarlarını daraltmaya yardımcı olabilir. Böylece göz altındaki şişkin görünüm azalır ve koyu halkaların belirginliği azalabilir. Bu amaçla temiz havluya birkaç buz küpü sarılıp ve gözlere uygulanabilir. Bir bez soğuk suyla ıslatılıp 20 dakika boyunca gözlerin altındaki cilde uygulanmasıyla da aynı etki elde edilebilir.

Uyku süresini artırmak: Yeterince uyumak koyu halkaların görünümünü azaltmaya da yardımcı olabilir. Çünkü uyku yoksunluğu cildinizin solgun görünmesine neden olarak koyu halkaları daha belirgin hale getirebilir. Koyu halkaların ortaya çıkmaması için günde en az yedi ila sekiz saat uyumak gerekebilir.

Uyurken başı yükseltmek: Yetersiz uyku göz altındaki koyu renkli halkalar ve torbaların oluşumunda rol oynayabilirken, kişinin yatış şekli de bunda etkili olabilir. Uyku sırasında göz altlarında sıvı toplanmasını ve buna bağlı gelişen şişkinliği önlemek için başın birkaç yastıkla kaldırılması faydalı olur.

GÖZ ALTI MORLUKLARINA EVDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Çay poşeti

Gözlere soğuk poşet çay uygulamak morlukların görünümünü iyileştirebilir. İki siyah veya yeşil çay poşeti sıcak suda beş dakika bekletilir. Daha sonra poşet çayların buzdolabında 15-20 dakika soğumaları beklenir. Soğuk çay poşetleri gözler kapatılarak 10 ila 20 dakika uygulanır. İşlem bittikten sonra gözler soğuk suyla yıkanır.

Hindistan cevizi yağı

Göz altlarına her gece Hindistan cevizi yağı ile masaj yapmak koyu halkaları azaltabilir. Hindistan cevizi yağı, zarar görmüş cilt hücrelerini onarabilen zengin bir E vitamini kaynağıdır.

Salatalık

İki dilim salatalığın 5 dakika boyunca limon suyuna batırılması ve gözlere yerleştirilmesi, koyu halkaların etkilerini azaltabilir. Ancak, uygulama sırasında gözlerin limon suyuna temas etmemesine dikkat edilmelidir.

Gül suyu

Pamuklu bir ped gül suyuna batırılır ve kapalı göz kapaklarının üzerine yerleştirilerek 15 dakika bekletilir.

Süt

İki adet pamuk topu soğuk sütün içine batırılıp ve göz altlarına yerleştirilir.

GÖZ ALTI MORLUK TEDAVİSİ NEDİR?

Pigmentasyonu azaltmak için kimyasal peeling

Cildi yenilemek ve sıkılaştırmak için lazer tedavisi

Göz altındaki incelmiş cilt bölgelerine pigment enjeksiyonu şeklinde tıbbi dövme uygulaması

Gözlerin altındaki cilt renginin bozulmasına neden olan kan damarlarını ve melanini gizlemek için doku doldurucu enjeksiyonu

Göz torbalarına neden olan fazla yağı ve cildi uzaklaştırmak için göz kapaklarına yapılan estetik uygulamalar

Cerrahi yolla göz altına yağ veya sentetik implant yerleştirilmesi

Herhangi bir kozmetik işleme karar vermeden önce, tedavi seçenekleri doktorla ayrıntılı olarak görüşülmelidir.



