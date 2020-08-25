Göz altı morlukları neden olur? Nasıl tedavi edilir?

Göz altı morluklarına ve çökmelerine neden olan elbette sadece bu faktörler değil. Bunların yanında, en önemli sebeplerin başında genetik faktörler yer alır. Çevresel faktörlere bakacak olursak, aşırı tuz tüketimi, stres, yorgunluk, aşırı sigara ve alkol tüketimi, anemi (kansızlık), bazı karaciğer ve böbrek hastalıkları, yaşın ilerlemesi, alerjik bünyeli olmak, yeterli su içmemek ve güneşe fazla maruz kalmak da göz altı morluklarına ve çökmelerine neden olabilir.

Peki, evde bu çökmeleri ve morlukları azaltmak için neler yapabiliriz?

Elbette öncelikle bu duruma sebep olan faktörü azaltmak veya ortadan kaldırmak gerekir. Kansızlık varsa takviye alarak bunu ortadan kaldırmak, aşırı tuz, sigara, alkol, madde kullanımı varsa azaltmak, az uyunuyorsa uyku süresini uzatmak gibi önlemler alınabilir.

Bunun dışında evde yapılabilecekler öncelikle bol su tüketmek ve soğuk kompres uygulamak olabilir. Soğuk kompres yaparak göz altında oluşan şişlik ve ödem azaltılabilir. Göz altına çay poşeti koymak da işe yarayabilir. Çünkü çayda bulunan antioksidan içerik cilt altına geçerek vazokonstriksiyona, yani damarların daralmasına ve cilt altı sıvı tutulumunun azalmasına yardımcı olur. Soğuk çay poşetlerini göz altında 10-15 dakika tutmak yeterlidir.