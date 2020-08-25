Göz altı morlukları neden olur? Nasıl tedavi edilir?

Göz altı morluklarına ve çökmelerine neden olan elbette sadece bu faktörler değil. Bunların yanında, en önemli sebeplerin başında genetik faktörler yer alır. Çevresel faktörlere bakacak olursak, aşırı tuz tüketimi, stres, yorgunluk, aşırı sigara ve alkol tüketimi, anemi (kansızlık), bazı karaciğer ve böbrek hastalıkları, yaşın ilerlemesi, alerjik bünyeli olmak, yeterli su içmemek ve güneşe fazla maruz kalmak da göz altı morluklarına ve çökmelerine neden olabilir.
Peki, evde bu çökmeleri ve morlukları azaltmak için neler yapabiliriz?
Elbette öncelikle bu duruma sebep olan faktörü azaltmak veya ortadan kaldırmak gerekir. Kansızlık varsa takviye alarak bunu ortadan kaldırmak, aşırı tuz, sigara, alkol, madde kullanımı varsa azaltmak, az uyunuyorsa uyku süresini uzatmak gibi önlemler alınabilir.
Bunun dışında evde yapılabilecekler öncelikle bol su tüketmek ve soğuk kompres uygulamak olabilir. Soğuk kompres yaparak göz altında oluşan şişlik ve ödem azaltılabilir. Göz altına çay poşeti koymak da işe yarayabilir. Çünkü çayda bulunan antioksidan içerik cilt altına geçerek vazokonstriksiyona, yani damarların daralmasına ve cilt altı sıvı tutulumunun azalmasına yardımcı olur. Soğuk çay poşetlerini göz altında 10-15 dakika tutmak yeterlidir.
Tabii bunlar genellikle geçici ve yetersiz çözümler olarak kalmaktadır. Bu çökmeler ve morluklar için yapılabilecek en iyi müdahale, göz altına doğru ürünü, doğru miktarda uygulamaktır.
Tüm dünyada bunun için en etkili yöntem “Göz altı ışık dolgusu”dur. Burada doğru ürünü kullanmak çok önemlidir. Sadece göz çevresini onarmak için tasarlanmış, doğal ve uzun süreli, cildi yeniden yapılandırma kompleksi içeren formüle sahip bir dolgu kullanmak etkiyi artıracaktır. Göz altı ışık dolgusunun içeriğinde çapraz bağlı ve çapraz bağlı olmayan hyalurinik asit karışımı, sekiz aminoasit, üç antioksidan, iki mineral ve bir vitamin bulunur.
Göz altı ışık dolgusu iğne ile değil, ucu künt olan kanülle uygulanır. Bu sebeple damar yaralanması, hasarı ve şişme beklenmez. Çökmenin giderilme etkisi hemen gözlemlenir. Morluklardaki azalma ise işlemden 2-3 hafta sonra görülmeye başlar. Uygulamanın etkisi ortalama 1-1,5 sene sürer. Genelde hastalar göz altı kapatıcısı ve parlatıcısı sürmüş gibi dolaştıklarını ifade ederler. Dolgunun en önemli özelliklerinden biri, hyalurinik asitin su tutma ve nemlendirme özelliğinden dolayı göz altını parlatmasıdır.
Hyalurinik asit sayesinde göz altı, ışığı daha güçlü yansıtır. Bu da göz altının parlamasına sebep olur. Aynı zamanda dokuların yenilenmesini ve esneklik kazanmasını sağlar.
Bu uygulama hem kadınlar, hem de erkekler tarafından tercih edilen, sonrasında hemen günlük hayata geri dönülen 15-20 dakikalık bir işlemdir.
Doğru marka dolgunun, doğru miktarda tecrübeli ellerle uygulanması durumunda çok etkili sonuçlar elde edilir. İşlem sadece tıp doktorları tarafından yapılmalıdır.
Dr. Şafak Göktaş
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