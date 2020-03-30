Göz altı morluklarından kurtulmak çok kolay! 5 dakikada çözüm

Göz altı morlukları; genetik nedenler, düzensiz uyku, yorgunluk ve aşırı stres nedeniyle oluşabilir. Aynı zamanda güneşin zararlı ışınları, ilaç ve kozmetik ürünler, yetersiz beslenme, yaş alma, gıda alerjileri, hamilelik, regl dönemi, demir eksikliği ve dehidrasyon gibi problemler de göz altı morluklarına davetiye çıkartır. Herkesin evinde kolayca bulunabilecek malzemeler ile kolayca göz alt morluklarına iyi gelecek bakım kürleri yapabilirsiniz.
Göz altı morluklarından kurtulmak için beslenme düzenine dikkat edilmelidir. Dengeli ve sağlıklı beslenmek göz altı morluklarının azalmasına yardımcı olur.
Her gün bol miktarda su tüketmek de göz altı morluklarının renginin açılmasını sağlar. Su vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlarken cildi gençleştirir ve cilt lekelerinin kaybolmasına imkan tanır.
Göz altı morlukları olan kişiler bol meyve ve sebze tüketerek; C ve E vitamini bakımından zengin yiyecekler ile takviye yapabilir.
Özellikle göz bölgelerine fazla makyaj yapmaktan kaçınmak gerekir. Makyaj yapıldığında ise; mutlaka uyumadan önce silinmesi lazım.
Gözlere soğuk su ve buz ile kompres uygulamak cildin rahatlaması ve göz altı morluklarından kurtulması için destek sağlar.
Yüz yogası hareketleri ya da direkt olarak göz altı bölgesine uygulanacak nazik masaj morlukların azaltmasının kapısını aralar.
Özellikle burun odaklı problemler göz altı morluklarının artmasına neden olabilir. Bu sebeple burunla ilgili sorunları çözün.
Uyandıktan sonra ya da gün içerisinde gözleri ovuşturmaktan kaçınmak lazımdır.
Uyku düzenine de dikkat etmek gerekir. En az 6 saat olmak şartıyla yeterli ve dengeli uyumak göz altı morluklarını azaltır.
Sigara kullanımı mutlaka kesilmelidir.
Göz altı morluklarından kurtulmak için kozmetik sektöründe çok sayıda ürün bulunuyor. Bu ürünlerden doğal olanlar seçilebileceği gibi; evde birkaç malzemeyi birleştirerek bakım kürlerini hazırlayabilirsiniz.
Zerdeçal + Domates + Limon + Un
1 çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı un, 1 çay kaşığı domates suyu ve birkaç damla limonu bir kapta karıştırın. Ardından bu karışımı göz çevresine halkalar halinde uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra soğuk su ile durulayın.
Patates + Zeytinyağı + Buğday Yağı
2 çay kaşığı patates suyu, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı buğday yağını bir kasede karıştırın. Macun haline gelen karışımı göz altlarına parmak hareketleri ile masaj yapın. 2-3 dakika beklettikten sonra nemli pamuk ile temizleyin.
Elma Suyu + Türk Kahvesi
Yarım elmanın suyunu 1 tatlı kaşığı Türk kahve ile karıştırın. Sonrasında bu karışımı gazlı bezin içine yerleştirin ve bezi göz altlarına koyun.
Maydanoz + Bal
2 dal maydanozu suda kaynatın ve biraz soğuduktan sonra içine 1 çay kaşığı bal ekleyin. Karışımı 15 dakika göz altında bekletin ve ılık su ile temizleyin.
Zencefil + Ananas Suyu
1 tatlı kaşığı zencefil tozu ve 1 tatlı kaşığı ananas suyunu kremsi bir kıvama gelene kadar karıştırın. 30 dakika boyunca göz altında bekletin. Ardından ılık su ile göz altlarını temizleyin.
Salatalık + Kayısı Yağı
1 adet salatalığı püre haline getirdikten sonra içine 4 damla kayısı yağı ekleyin. Karışımı 20 dakika göz altlarında bekletin.
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