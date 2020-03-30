Göz altı morluklarından kurtulmak çok kolay! 5 dakikada çözüm

Göz altı morlukları; genetik nedenler, düzensiz uyku, yorgunluk ve aşırı stres nedeniyle oluşabilir. Aynı zamanda güneşin zararlı ışınları, ilaç ve kozmetik ürünler, yetersiz beslenme, yaş alma, gıda alerjileri, hamilelik, regl dönemi, demir eksikliği ve dehidrasyon gibi problemler de göz altı morluklarına davetiye çıkartır. Herkesin evinde kolayca bulunabilecek malzemeler ile kolayca göz alt morluklarına iyi gelecek bakım kürleri yapabilirsiniz.

GÖZ ALTI MORLUKLARINI AZALTMANIN YOLLARI

Göz altı morluklarından kurtulmak için beslenme düzenine dikkat edilmelidir. Dengeli ve sağlıklı beslenmek göz altı morluklarının azalmasına yardımcı olur.

Her gün bol miktarda su tüketmek de göz altı morluklarının renginin açılmasını sağlar. Su vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlarken cildi gençleştirir ve cilt lekelerinin kaybolmasına imkan tanır.

Göz altı morlukları olan kişiler bol meyve ve sebze tüketerek; C ve E vitamini bakımından zengin yiyecekler ile takviye yapabilir.

Özellikle göz bölgelerine fazla makyaj yapmaktan kaçınmak gerekir. Makyaj yapıldığında ise; mutlaka uyumadan önce silinmesi lazım.

Gözlere soğuk su ve buz ile kompres uygulamak cildin rahatlaması ve göz altı morluklarından kurtulması için destek sağlar.

Yüz yogası hareketleri ya da direkt olarak göz altı bölgesine uygulanacak nazik masaj morlukların azaltmasının kapısını aralar.