KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Göz altı morluklarından kurtulmak çok kolay! 5 dakikada çözüm

Göz altı morluklarından kurtulmak çok kolay! 5 dakikada çözüm

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Göz altı morlukları estetik görüntüsü ile kadınların en büyük baş belasıdır. En sık karşılaşılan cilt problemlerinden biri olan göz altı morlukları için fondöten ve kapatıcı kullanmak sonraki zamanlarda cildin nefes alamaması nedeniyle sivilcelenme sorunuyla baş başa kalınmasına yol açar. Can sıkan ve kafaya taktığınız göz altı morluklarından kurtulmak isterken daha büyük sorunlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

Göz altı morluklarından kurtulmak çok kolay! 5 dakikada çözüm

Göz altı morlukları; genetik nedenler, düzensiz uyku, yorgunluk ve aşırı stres nedeniyle oluşabilir. Aynı zamanda güneşin zararlı ışınları, ilaç ve kozmetik ürünler, yetersiz beslenme, yaş alma, gıda alerjileri, hamilelik, regl dönemi, demir eksikliği ve dehidrasyon gibi problemler de göz altı morluklarına davetiye çıkartır. Herkesin evinde kolayca bulunabilecek malzemeler ile kolayca göz alt morluklarına iyi gelecek bakım kürleri yapabilirsiniz.

GÖZ ALTI MORLUKLARINI AZALTMANIN YOLLARI

Göz altı morluklarından kurtulmak için beslenme düzenine dikkat edilmelidir. Dengeli ve sağlıklı beslenmek göz altı morluklarının azalmasına yardımcı olur.
Her gün bol miktarda su tüketmek de göz altı morluklarının renginin açılmasını sağlar. Su vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlarken cildi gençleştirir ve cilt lekelerinin kaybolmasına imkan tanır.
Göz altı morlukları olan kişiler bol meyve ve sebze tüketerek; C ve E vitamini bakımından zengin yiyecekler ile takviye yapabilir.

Özellikle göz bölgelerine fazla makyaj yapmaktan kaçınmak gerekir. Makyaj yapıldığında ise; mutlaka uyumadan önce silinmesi lazım.
Gözlere soğuk su ve buz ile kompres uygulamak cildin rahatlaması ve göz altı morluklarından kurtulması için destek sağlar.
Yüz yogası hareketleri ya da direkt olarak göz altı bölgesine uygulanacak nazik masaj morlukların azaltmasının kapısını aralar.

Özellikle burun odaklı problemler göz altı morluklarının artmasına neden olabilir. Bu sebeple burunla ilgili sorunları çözün.
Uyandıktan sonra ya da gün içerisinde gözleri ovuşturmaktan kaçınmak lazımdır.
Uyku düzenine de dikkat etmek gerekir. En az 6 saat olmak şartıyla yeterli ve dengeli uyumak göz altı morluklarını azaltır.
Sigara kullanımı mutlaka kesilmelidir.

GÖZ ALTI MORLUKLARI İÇİN EVDE YAPILABİLECEK DOĞAL MASKELER

Göz altı morluklarından kurtulmak için kozmetik sektöründe çok sayıda ürün bulunuyor. Bu ürünlerden doğal olanlar seçilebileceği gibi; evde birkaç malzemeyi birleştirerek bakım kürlerini hazırlayabilirsiniz.

Zerdeçal + Domates + Limon + Un

1 çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı un, 1 çay kaşığı domates suyu ve birkaç damla limonu bir kapta karıştırın. Ardından bu karışımı göz çevresine halkalar halinde uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra soğuk su ile durulayın.

Patates + Zeytinyağı + Buğday Yağı

2 çay kaşığı patates suyu, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı buğday yağını bir kasede karıştırın. Macun haline gelen karışımı göz altlarına parmak hareketleri ile masaj yapın. 2-3 dakika beklettikten sonra nemli pamuk ile temizleyin.

Elma Suyu + Türk Kahvesi

Yarım elmanın suyunu 1 tatlı kaşığı Türk kahve ile karıştırın. Sonrasında bu karışımı gazlı bezin içine yerleştirin ve bezi göz altlarına koyun.

Maydanoz + Bal

2 dal maydanozu suda kaynatın ve biraz soğuduktan sonra içine 1 çay kaşığı bal ekleyin. Karışımı 15 dakika göz altında bekletin ve ılık su ile temizleyin.

Zencefil + Ananas Suyu

1 tatlı kaşığı zencefil tozu ve 1 tatlı kaşığı ananas suyunu kremsi bir kıvama gelene kadar karıştırın. 30 dakika boyunca göz altında bekletin. Ardından ılık su ile göz altlarını temizleyin.

Salatalık + Kayısı Yağı

1 adet salatalığı püre haline getirdikten sonra içine 4 damla kayısı yağı ekleyin. Karışımı 20 dakika göz altlarında bekletin.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!
Binlerce lira cebinizde kalsın! Pürüzsüz cilt için doğal cilt bakım kürleri...Binlerce lira cebinizde kalsın! Pürüzsüz cilt için doğal cilt bakım kürleri...
Saç uzatma yöntemleri arayanlar için en hızlı çözümlerSaç uzatma yöntemleri arayanlar için en hızlı çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göz altı morluklarından kurtulmanın yolları, göz altı bakımı,

En Çok Okunan Haberler

'Linç umurumda değil, sen iyileş yeter'

'Linç umurumda değil, sen iyileş yeter'

Tepki çeken videoya açıklama! 'Tuzu kuru...'

Tepki çeken videoya açıklama! 'Tuzu kuru...'

Sağlık çalışanları evi küçük bir fabrikaya çevirdiler

Sağlık çalışanları evi küçük bir fabrikaya çevirdiler

Survivor'da şok kavga! Acun'dan sert sözler: Bir daha asla...

Survivor'da şok kavga! Acun'dan sert sözler: Bir daha asla...

'Her güne bir sevgili koyacağım'

'Her güne bir sevgili koyacağım'

Ünlü yapımcı duyurdu: Dünyanın ilk ev yapımı dizisi geliyor

Ünlü yapımcı duyurdu: Dünyanın ilk ev yapımı dizisi geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İnanılmaz etki! Karıştırın ve sürün

İnanılmaz etki! Karıştırın ve sürün

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Gençleştiren cilt bakımı kürleri

Gençleştiren cilt bakımı kürleri

Yüzdeki lekeler nasıl geçer? İşte 5 doğal tarif

Yüzdeki lekeler nasıl geçer? İşte 5 doğal tarif

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pürüzsüz bir cilt için cilt bakım kürleri

Binlerce lira cebinizde kalsın! Pürüzsüz cilt için doğal cilt bakım kürleri...

Majyaj fırçaları nasıl temizlenmeli?

akyaj fırçalarındaki o tehlike! Kurtulmanın yolları...

Sivilceden geriye kalan izler nasıl geçer?

Sivilce izleri hemen yok oluyor! Günde 10 dakika...

Pürüzsüz dudaklar için dudak bakım kürleri

Pürüzsüz dudak herkes için mümkün! İşte doğal bakım kürleri

Yağlı ciltlere nasıl bakım yapmak gerekiyor?

Yağlı ciltlere elveda! 6 maddelik bakım ile kurtuluş reçetesi...

Çareler tükenmez! Kuaför müşterileriyle sosyal mesafeyi şemsiye ile koruyor

Sosyal mesafe çözümü şaşkına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.