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Göz ardı etmek organların çürümesine yol açıyor! Her şey bu belirti ile başlıyor

19.09.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karında görülen şişlikler, ağrılar sık sık yaşanıyor. Bu nedenle bu ağrıların önemsiz olduğu düşünülüyor. Ancak geçmeyen ağrıların altında çok ciddi hastalıklar yatıyor. Kasık fıtığı da önemsiz görülen ciddi hastalıklar arasında yer alıyor. Kasık fıtığının tedavisinin aksatılması geri dönülmez sonuçlara yol açabiliyor.

Göz ardı etmek organların çürümesine yol açıyor! Her şey bu belirti ile başlıyor

İnguinal herni olarak tanımlanan kasık fıtığı, karın duvarı fıtıkları içinde en sık görülen, kasık bölgesinde oluşan fıtıklardır. Erkeklerde kadınlara oranla görülme sıklığı yaklaşık 3 kat daha fazla olan kasık fıtığı, tüm fıtık türlerinin %80'ini oluşturur. Kasık fıtığı karın içi dokuların anormal bir şekilde dışarı çıkarak cilt üzerinde şişlik yaratmasıdır. Toplum, her 10 erkekten birinde görülen kasık fıtığı hakkında yeterli bilince sahip değil. Birçok kişi kasık fıtığının kendi kendine düzeleceğini düşünüyor. Ancak kasık fıtığı kesinlikle tedavi edilmesi gereken rahatsızlıklar arasında yer alıyor.

KASIK FITIĞI BELİRTİLERİ

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Bazı fıtıklar, rutin kontroller esnasında fark edilir ve herhangi bir yakınmaya yol açmaz. Kasık fıtıkları akut olarak belirti göstermese de genellikle kasık bölgesinde şişlik ya da kabarıklık ile karakterizedir. Kişi genellikle kasığında gevşeme ve sonrasında ağrı hisseder. Yumuşak ve içe bastırılabilir durumdaki bu şişlikler, karın içi basıncın arttığı durumlarda görünür ve kişi yattığında yok olur. Şişlik üzerinde yanma ve ağrı hissi olabilir. Ağır kaldırma esnasında basınç hissi, rahatsızlık ve acı hissedilir. Yemeklerden sonra ağrı hissedilebilir ve bazı durumlarda kabızlığa yol açabilir. Bazı tiplerinde fıtık testis torbasına iner ve bu bölgede şişlik görülür. Çoğu zaman tanısı fizik muayene ile konulsa da bazı durumlarda hekim tarafında kasık ultrasonu istenir.

KASIK FITIĞI NEDEN OLUR?

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Kalıtımsal nedenler, kolajen sentezinin azalması, bağ dokularının zayıflaması, yaşlılık, aşırı zayıflama ya da kilo alma, ağır kaldırma, kabızlık, ıkınma, kronik öksürük, idrar güçlüğü, gebelik, travmalar, karın içinde olan tümörler de fıtık oluşumuna yol açabilir. Kasık fıtığının oluşumuna neden olan diğer faktörler şöyledir:

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  • Kronik akciğer hastalıkları
  • Kronik kabızlık
  • Prostat hastalıkları
  • Genetik faktörler
  • Prematüre doğmuş olmak
  • Daha önce fıtık ameliyatı geçirmiş olmak
  • Sigara kullanımı
  • Aşırı egzersiz

KASIK FITIĞI TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

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Kasık fıtığı, oluşumunda rol oynayan iç organların dışa sarkması ve sıkışması sonucu hayatı tehdit edecek boyutlara ulaşabilir. Bu risk çoğunlukla fıtığın boğulması sonucu oluşur. Sıkışmış fıtıklarda önceleri yumuşak olan kubbe şeklindeki çıkıntı, gergin, ağrılı ve yatınca küçülmeyen bir hâl alır. Sıkışan organ yeteri kadar kan ile beslenemediği için kangren oluşumuna, delinmeye ya da karın içi zarının iltihaplanması olarak bilinen peritoniteye sebep olabilir. Boğulmuş fıtık mutlaka acil olarak opere edilmesi gereken bir durumdur.

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