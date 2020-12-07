Göz batmasına ne iyi gelir? Göz batması neden ve nasıl geçer?

Çoğu insanın başına gelebilecek durum olan göz batması veya yanması oldukça sık yaşanır. Bu durumun pek çok farklı sebebi olabilir ama genellikle bunun sebebi ciddi değildir. Birkaç güne kendiliğinden geçer ya da evde basit yöntemlerle gözünüzü rahatlatabilirsiniz. Sizler için göz batmasına iyi gelecek doğal yöntemleri araştırdık!

Göz Batmasının Nedenleri Nelerdir?

Çeşitli etkenler sonucu gözdeki kornea tabakasının hasara uğraması sonucu ortaya çıkan göz batması; akıntı, sulanma ve kaşıntı gibi sorunlarla kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Göz batması sebepleri şu şekilde açıklanabilir:

Temel olarak göz kapaklarının dışarıdan gelen unsurlarla temas halinde olması ve birebir olarak karşı karşıya gelmesi bu sorunun ana sebebidir.

Buna ek olarak, Havanın içinde bulunan;

Toz,

Toprak,

Duman,

Polenler

Alerjenler gibi unsurlar da göz batmasının sebebi olabilir.

Gözümüzün maruz kaldığı bu etkenlerden korunmak için göz kapakları ve gözyaşları koruyucu görev yaparak batmayı engellemeye çalışır. Ancak yine de maruz kalınan etkenler sebebi ile göz batması oluşmaktadır.

Gözün içerisine kaçan herhangi bir yabancı madde de korneada hasar oluşturarak batmaya neden olur.

Bütün bunlara ek olarak uzun saatler boyunca telefona bakmak ya da bilgisayar başında çalışmak da göz batmasına sebep olabilen unsurlardandır.