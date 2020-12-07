Göz batmasına ne iyi gelir? Göz batması neden ve nasıl geçer?

Çoğu insanın başına gelebilecek durum olan göz batması veya yanması oldukça sık yaşanır. Bu durumun pek çok farklı sebebi olabilir ama genellikle bunun sebebi ciddi değildir. Birkaç güne kendiliğinden geçer ya da evde basit yöntemlerle gözünüzü rahatlatabilirsiniz. Sizler için göz batmasına iyi gelecek doğal yöntemleri araştırdık!
Çeşitli etkenler sonucu gözdeki kornea tabakasının hasara uğraması sonucu ortaya çıkan göz batması; akıntı, sulanma ve kaşıntı gibi sorunlarla kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Göz batması sebepleri şu şekilde açıklanabilir:
Temel olarak göz kapaklarının dışarıdan gelen unsurlarla temas halinde olması ve birebir olarak karşı karşıya gelmesi bu sorunun ana sebebidir.
Buna ek olarak, Havanın içinde bulunan;
Gözümüzün maruz kaldığı bu etkenlerden korunmak için göz kapakları ve gözyaşları koruyucu görev yaparak batmayı engellemeye çalışır. Ancak yine de maruz kalınan etkenler sebebi ile göz batması oluşmaktadır.
Gözün içerisine kaçan herhangi bir yabancı madde de korneada hasar oluşturarak batmaya neden olur.
Bütün bunlara ek olarak uzun saatler boyunca telefona bakmak ya da bilgisayar başında çalışmak da göz batmasına sebep olabilen unsurlardandır.
Göz batması sorunu olduğunda uygulanabilecek bazı doğal tedavi yöntemleri rahatsızlığı önleyebilir. Aşağıdaki yöntemleri denedikten sonra göz batması hala geçmiyorsa, uzman bir doktora görünerek tedavi olmanız gerekmektedir.
Göz kapağına dışarıdan temas eden yabancı maddelerin, havadaki bazı bileşenlerin göz batması yaratabileceğinden biraz önce bahsetmiştik. Temas eden maddelerden korunmak için dışarıda gözlük kullanmak bir önleme yöntemidir. Güneşli havalarda zaten güneş gözlüğü kullanıldığı için sorun olmaz fakat kış aylarında da güneş gözlüğü günümüzde kullanılır hale gelmiş durumda. Kış aylarında güneş gözlüğü kullanmayı tercih etmiyorsanız camları şeffaf olan gözlük seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Batma konusunda önemli önleme yöntemlerden biri de ellerimizin temiz olduğundan emin olmadan gözümüze, yüzümüze sürmemek.
Trabzanlara,
Kapı kollarına,
Toplu taşımalarda bulunan tutunma yerlerine,
Kafelerde masalara,
Bardaklara, daha çeşitlendirilebilecek pek çok alana dokunuyoruz. Buralara temas ettikten sonra ellerimizi güzelce yıkamadan göze götürmemek önemlidir.
Göz batması ve yanması durumlarına en iyi gelen maddelerden birisi salatalıktır. Buzdolabında soğumuş salatalıktan 2 dilim kesip 15 dakika göz kapağının üzerinde bekletin. Bu yöntem gözlerinizin rahatlamasına yardım eder ve batmanın geçmesine yardımcı olur.
Çay kompresi de göz batması nasıl geçer sorusuna verilecek cevaplardan biridir.
Poşet çay,
Papatya çayı,
Demlenmiş siyah çay taneleri olmak üzere 3 şekilde uygulanabilir.
Demlenmiş siyah çay tanesi kullanacaksanız, çaydanlıkta bulunan çayı bir bardağa dökün. Çay ılık ya da soğuk hale geldiğinde pamuğu bardağa batırarak gözünüze kompres yapın.
Eğer poşet çay kullanacaksanız 2 tane poşet çay yeterli olacaktır. Poşet çayları soğuk suya koyup 2 - 3 dakika demlenmesini bekleyin. Demlendikten sonra pamuk ile sudan alın ve pamuğu sıkın. Bu pamuğu en az 15 dakika olacak şekilde göz kapağınıza uygulayın.
Papatya çayı yatıştırıcı etkiye sahiptir. Gözlerdeki nem kaybını giderme ve ağrı dindirme özellikleri olduğundan göz batması durumunda kullanılması fayda sağlayabilir.
Demlenen papatya çayı soğuduktan sonra içerisine pamuk topları yerleştirebilirsiniz. Çayı emdikten sonra pamukları gözlerinizde 15 dakika bekledikten sonra ağrının hafiflediğini göreceksiniz. Bu 3 çay seçeneğini de göz batmasına damla şeklinde sıvı halde uygulamak yerine pamuk ile uygulamanız önemlidir.
Ayrıca kurumuş papatya da göz batmasına iyi gelir. Kendiniz kurutabileceğiniz gibi hazır olarak da satın alabilirsiniz. Kurumuş papatyaları suda kaynatın. Kaynayan su ılık hale geldikten sonra süzün. Daha sonra gözlerinizi bu su ile yıkayın. Gözlerdeki kirin temizlenmesine yardımcı olurken göz batmasını da azaltmaya yardım eder.
Elma sirkesi, göz batması için çok iyi bir çözüm olabilir. Bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı elma sirkesi koyun. Elma sirkesinin doğal ve organik olması önemlidir. Bir pamuk ile karışımdan alın. Pamuğun suyunun gitmesi için biraz sıkın ve göz kapağınıza kompres yapın.
Temiz olduğundan emin olduğunuz bir göz damlası kutusuna hint yağı döküp gözünüze bu damlayı damlatın. Bu damlayı göz batması geçene kadar çok sık olmamak koşuluyla kullanabilirsiniz.
Aloe veranın faydaları saymakla bitmez. Bir faydası da göz batması durumundadır. Aloe veradan aldığınız suyu, buzdolabına koyarak soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra temiz bir pamuk ile bu sudan alın ve göz kapağınıza en az 15 dakika uygulayın. İyi geldiğini göreceksiniz!
Süt, yatıştırıcı içeriğe sahip olduğundan göz kaslarının dinlenmesine yardımcı olur. Temiz bir pamuk yardımıyla sütten alıp göz kapaklarınıza yerleştirin. 10 dakika bekledikten sonra gözleriniz rahatlayacaktır.
Göz batması sorunu yaşayan bireyler, akıntı ve kaşıntı sonucu kuruluk hissi yaşarlar. Bu sorunun giderilmesi bireyin sosyal yaşamında tekrar rahat rol alabilmesi için önemlidir. Çünkü bu sorun, sosyal yaşamda zorluk çıkaracağı için sosyal yaşamdan geri kalma problemi yaratabilir. Yukarıdaki yöntemleri denediğiniz halde yine de batma geçmiyorsa zaman kaybetmeden göz doktoruna görünmelisiniz.
Alanında uzman doktor göz batmasına neden olan faktörü net olarak belirler. Göz batmasına hangi damla iyi gelir sorusuna en doğru cevabı vererek sizi eczaneye yönlendirebilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum