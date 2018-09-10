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'Göz bozukluklarının fark edilmemesi, çocuğun başarısını düşürür'

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.09.2018 13:09 | Son Güncelleme

BURSA'da Göz Hastalıkları Uzmanı Opr.

'Göz bozukluklarının fark edilmemesi, çocuğun başarısını düşürür'

BURSA, (DHA) - BURSA'da Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Metin Yıldız, erken yaştaki göz muayenelerinin önemine dikkat çekerek, "Göz bozukluklarının fark edilmemesi durumunda, çocuğun eğitimde başarısı düşmektedir" dedi.
Yeni eğitim- öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala aileleri, çocuklardaki göz bozukluklarına karşı uyaran Bursa Özel Hayat Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yıldız, ebeveyn ve öğretmenlere büyük görev düştüğünü söyledi. Yıldız, "Göz bozukluklarının fark edilmemesi durumunda, çocuğun eğitim başarısı düşmektedir. Doğumdan sonra 3'üncü ayda, 1'inci yılda, 3'üncü yılda ve 5'inci yılda göz muayenesinin yapılması uygundur. Göz sağlığı, okul başarısını doğrudan etkiler. Okula başladıktan sonra okula gitmek istemezse ders çalışmak da istemezse görme bozukluğu olabileceğini düşünmek gerekir. Okul döneminde yıllık muayene yeterlidir" diye konuştu.
Erken yaştaki göz hastalıklarının belirtilerine ilişkin de bilgi veren Opr. Dr. Yıldız, göz veya gözlerde kayma, sulanma; gözleri sık sık ovalamak, başı yana eğerek bakmak, bir gözü kapayarak ya da gözleri kısarak bakmak, televizyonu yakından izlemek, çok yakından okumak ya da okuduğu satırı atlamak, aktivitelerde gösterilen düşük performans, baş ve göz ağrısı ile dalgınlık gibi belirtilerin görülmesi halinde uzmana danışılması gerektiğini vurguladı.

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