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Göz çevresindeki yaşa bağlı değişimleri estetik dokunuşlarla yok edebilirsiniz

28.10.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaş ilerledikçe cildin tüm bölgelerinde yaşanan değişiklikler göz kapaklarında da görülebilir. Göz altlarında torbalanma, üst kapaklarda cilt fazlası sarkma, göz kenarlarında ise kaz ayakları denilen kırışıklıklar meydana gelebilir. Konu ile ilgili bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay , dermatoşalazis ismi verilen bu yaşlanma değişikliklerinin estetik dokunuşlarla giderilebileceğini söyledi.

Göz çevresindeki yaşa bağlı değişimleri estetik dokunuşlarla yok edebilirsiniz

Cildin tüm bölgelerinde olduğu gibi, göz kapaklarında da yaşa bağlı değişiklikler görülür. Bu değişiklikler göz altlarında torbalanma, üst kapaklarda cilt fazlası ve sarkma, göz kenarlarında “kaz ayakları” denen kırışıklıklar şeklindedir. Bu yaşlanma değişikliklerine “dermatoşalazis” adı verilir.

Göz çevresindeki torbalanma ve cilt fazlası sarkmalar “blefaroplasti” denen göz kapağı estetik operasyonu ile giderilir.

Blefaroplasti yani göz kapak cerrahi operasyonları bir göz hastalıkları branşı olan Oküloplasti birimince tadavi edilebilir. Bu tedaviyi yapan birime Oküloplastik cerrahi, bu ameliyatları yapan göz doktoruna ise Oküloplastik Cerrah adı verilmektedir.

Oküloplastik cerrah , Göz hastalıkları uzmanlık eğitimini almış ve göz, göz kapakları ve çevresindeki kas doku yağ doku ve cilt hakkında yeterli bilgi deneyim sahibi olan kişidir. Ve göz kapak cerrahilerinden estetik olsun veya hastalık nedeniyle olsun primer olarak birincil sorumlu kişidir.

Göz kapağı estetik operasyonları; Üst ve alt göz kapaklarından torbalanmış yağların, gevşemiş ve buruşmuş derinin fazlasının alınması sonucu kişiye genç ve canlı bakış kazandırdığı gibi göz kapaklarındaki kırışıklıkların giderilmesinde bilinen en etkili işlemdir. Göz çevresindeki diğer kırışıklıkların giderilmesi veya kaşın kaldırılması için ek işlemler gerekir. Göz kapağı estetiği tek başına veya yüz germe, kaş kaldırma, kırışıklıklara yağ enjeksiyonu, Laser tedavisi, Botox uygulaması gibi birçok başka işlemle birlikte yapılarak yüzün gençleştirilmesi sağlanır.

DAHA YAŞLI VE YORGUN GÖSTERİYOR

Yüzde yaşlılık belirtileri ve bozulmalarının en erken görüldüğü ve en dikkat çeken bölge göz çevresidir. Ve göz çevresi sorunları , kişiyi olduğundan daha yaşlı, yorgun göstermekte, bakışlardaki canlılık ve dinamizmi azaltmaktadır. Üst göz kapağında oluşan gevşeme, sarkma ve kat oluşumlarını sadece görsel olarak kozmetiği bozmaz aynı zamanda görme üzerine engel oluşturarak görmeyi bozar ayrıca kapak ağırlığını arttırarak özellikle akşama doğru göz kapaklarında ağırlaşma ve görmede zorlanmaya neden olmaktadır. Hastalarımızda özellikle ameliyat sonrası görmelerinde rahatlama hissetmeleri bu nedenledir. Alt göz kapağında şişkinlik ve torbalanma, deri sarkması görme üzerine çok etkili olmasa da çok ileri olgularda kapak kontür bozuklukları ve gözyaşı problemlerine sebep olmaktadır.

İZ KALMIYOR

Göz kapağı estetiği uygulaması, deneyimli ellerde uygulandığında görmeyi de rahatlatan, gayet başarılı bir müdahaledir. Ameliyatlar estetik yapılmaktadır bu nedenle herhangi bir iz kalması gibi sorun oluşturmaz. Bu nedenle göz kapağı operasyonu geçiren kişi, bunu gizleme kaygısı taşımaz. Göz kapağı sorunundan kurtulan hasta, uzun yıllar geçmesine rağmen genç, etkileyici göz çevresine ve bakışlara sahip olmanın rahatlığını hisseder.

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