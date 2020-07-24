Göz dalmasının sebepleri meğer bunlarmış! Hep yanlış anlamlar yüklemişiz...

Göz dalması bir rahatsızlıktan öte daha çok bir tür durum olarak ele alınmalıdır. Uzak bir noktaya bakmak suretiyle içinde bulunulan durumdan bir nebze uzaklaştığımız bu tip anlar, "yarı bilinçli" olduğumuz zamanlar şeklinde yorumlanır. Göz dalmasının nedenlerini ele almadan önce gelin bu kavramın tam olarak ne olduğuna odaklanalım.

GÖZ DALMASI NEDİR?

Bilindiği üzere görüntü, gözlerden yansıyan bilgiye bağlı olarak meydana gelir. Bu süreçte gözlerden aktarılan veriler için karşılaştırma yapılır. Bunun tam anlamıyla gerçekleşebilmesi adına her iki gözün de optik eksenlerinin ortak nesneye doğru yöneltilmesi şarttır. Göz refleks olarak normal koşullarda görüşü doğal olarak nesne üstüne kilitler. Söz konusu kilitleme işlemini kimi zaman bilinçli kimi zaman da yarı bilinçli olarak gerçekleştiririz. Göz dalması tam olarak bu noktada ortaya çıkan bir süreçtir. Gözler dalma esnasında oldukça uzakta yer alan belli bir noktaya gerçekten bilinçli bir şekilde bakmaz. Farkında olmaksızın bakılan noktaya ait iki farklı görüntü oluşur. Görüntüler birbirinden ayrı olduğu için söz konusu görüntü de doğal olarak net olmaz. Neticede uzaklık tam anlamıyla belirsizlik içerir.