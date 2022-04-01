HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Göz damlası orucu bozar mı? Ramazan'da göz damlası damlatmak orucu bozar mı?

Göz damlası orucu bozar mı? Ramazan'da göz damlası damlatmak orucu bozar mı?

01.04.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz damlası orucu bozar mı? Ramazan ayına az bir süre kala vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayıp 2 Mayıs Pazartesi akşamı sona erecek. Peki bu süre zarfında Göz damlası orucu bozar mı? Ramazan'da göz damlası damlatmak orucu bozar mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Göz damlası orucu bozar mı? Ramazan'da göz damlası damlatmak orucu bozar mı?

Göz damlası orucu bozar mı? Ramazan ayı için geri sayım devam ederken günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Manevi huzurun yaşanacağı Ramazan ayı için birçok vatandaş ibadetlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek istiyor. Bu kapsamda Göz damlası orucu bozar mı? Ramazan'da göz damlası damlatmak orucu bozar mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Göz damlası, miktar olarak çok azdır. (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) Zaten bunun bir kısmı gözün kırpıldıktan sonra dışarıya atılmaktadır. Diğer kısmı ise gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeyler sebebiyle bozulur.

RAMAZAN'DA GÖZ DAMLASI DAMLATMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan oruç konusunda yapılan açıklamada "Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur." ifadelerine yer verilmiştir.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

ramaza

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bulgarlar bu kez Edirne'ye değil, İstanbul'a akın ettiBulgarlar bu kez Edirne'ye değil, İstanbul'a akın etti
Biden'dan çok konuşulacak sözler! 'Bir koronavirüs, iki Putin'Biden'dan çok konuşulacak sözler! 'Bir koronavirüs, iki Putin'
Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak 'Suriyeliler' ziyareti! 'Humus'lu göndermeye dikkat çeken yanıtÜmit Özdağ'dan çok konuşulacak 'Suriyeliler' ziyareti! 'Humus'lu göndermeye dikkat çeken yanıt
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan iftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine 80 kuruş indirim geliyor, motorin fiyatları...

Benzine 80 kuruş indirim geliyor, motorin fiyatları...

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Bayram ikramiyesi ve maaş zamlarında son viraj!

Bayram ikramiyesi ve maaş zamlarında son viraj!

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

İlginizi Çekebilir

Seks yerine çikolatayı tercih ettiler

Seks yerine çikolatayı tercih ettiler

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tam bir süper besin! Enerjinizi zirveye çıkarır

Tam bir süper besin! Enerjinizi zirveye çıkarır

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.