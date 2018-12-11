Göz doktoru, eşini almaya gittiği sağlık merkezinde dövüldü

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan göz doktoru Yaşar Dağ, doktor olan eşini almak için gittiği sağlık merkezinde, hasta yakınları tarafından dövüldü. Hastanede tedaviye alınan göz altı ve burun kemiği ile el parmağı kırılan Yaşar Dağ, tedaviye alınırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Midyat Devlet Hastanesi'nde görevli göz doktoru ve aynı zamanda Midyat Zahuran Derneği Başkanı olan Yaşar Dağ, dün saat 16.30 sıralarında aile hekimi olan eşi İmen Dağ'ı almak için çalıştığı Midyat Bağlar Aile Sağlık Merkezi'ne gitti. Yaşar Dağ, burada eşiyle hasta yakınlarının tartıştığını görüp, müdahale etti. Yaşar Dağ, hasta yakınları tarafından darbedildi. Aldığı darbelerle yaralanan Dağ, çağrılan ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktor Yaşar Dağ'ın tedavisi sürerken, olayı duyan meslektaşları ve yakınları hastaneye akın etti.

Polis ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla S.Ç., E.Ç. ve İ.E.'yi gözaltına aldı.

Midyat Devlet Hastanesi önünde toplanan doktor Yaşar Dağ'ın meslektaşları ve yakınları, basın açıklaması yaparak, olaya tepki gösterdi. Dağ'ın ağabeyi Celal Dağ, "Kendisi bana telefon açtı, 'bize saldırıyorlar, dövdüler' diye. Ben de gittim, kardeşime bir bakayım dedim. Ağzı burnu kan revan içindeydi. Biz onu ambulansa getirirken, oradan yine saldırdılar. Ben bu olayı kınıyorum, bunların yanında kalmasın, devletimizden çok rica ediyoruz" dedi.