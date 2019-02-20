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Göz doktoru kaçak kazı yaparken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

Ergene'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla aralarında göz doktorunun da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Esenler Mahallesi'nde yaptıkları kontrolde, iş makinesiyle kaçak kazı yapan 4 kişiyi yakaladı.

Aralarında göz doktorunun da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Jandarma ekipleri kazıda kullanılan bir adet iş makinasıyla çok sayıda malzemeye el koydu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ergene kaçak kazı Tekirdağ

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