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Göz doktoru olan vekilden korkutan iddia: SGK’nın kanser ilacı kör ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 09:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sarı nokta ve şeker hastalıklarına bağlı göz rahatsızlıklarında kullanılmasını istediği kanser ilacının kalıcı körlüğe neden olabileceğini söyledi. Göz doktoru olan Çokal'dan kritik uyarılar geldi...

Göz doktoru olan vekilden korkutan iddia: SGK’nın kanser ilacı kör ediyor

Yazılı bir açıklama yapan Çokal, SGK’nın 28 Aralık 2018’de yayınladığı Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığı düzenleme ile göz hastalıklarında kolon kanserinde kullanılan bir ilacın kullanılmasını istediğini belirtti. İlacın prospektüsünde ‘göz için kullanıldığında kalıcı körlük de dahil ciddi yan etkiler oluşabileceğinin’ belirtildiğini anımsatan Çokal, şunları söyledi:

“SGK bu ilacın kullanılmasını istemekle de kalmıyor, tedaviye bu ilaçla başlanılmasını istiyor. Bu yüz binlerce kişinin gözlerini tehlikeye atmak demektir. İlave olarak ilacın, yüksek göz içi enfeksiyon riskinin, bir flakondan birden fazla hastaya uygulanacak şekilde bölünmesi sırasında arttığı bilinmektedir. Bu uygulamanın ilgili makamlarca iptali gerekmektedir.”

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İYİ parti SGK Tuba Vural Çokal kanser ilacı körlük ilaç

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
önemli bir haber bu aslında ama ilacın adı yok. eğer iddia dan emin değil dava yemekten korkuyorsan o zaman bu haberi yapıp neden insanları korkutuyorsunuz. bu habercilik mi sizce. yazık....
şimdimi aklına geldi ilaçların yan etkisi bugüne kadar ne ilaç varsa hepsinin yan etkisi var olmayan birtane ilaç gözter ahbe ne yalan dünya
Hiç şaşırmadım.
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