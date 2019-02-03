Göz doktoru olan vekilden korkutan iddia: SGK’nın kanser ilacı kör ediyor

Yazılı bir açıklama yapan Çokal, SGK’nın 28 Aralık 2018’de yayınladığı Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığı düzenleme ile göz hastalıklarında kolon kanserinde kullanılan bir ilacın kullanılmasını istediğini belirtti. İlacın prospektüsünde ‘göz için kullanıldığında kalıcı körlük de dahil ciddi yan etkiler oluşabileceğinin’ belirtildiğini anımsatan Çokal, şunları söyledi:
“SGK bu ilacın kullanılmasını istemekle de kalmıyor, tedaviye bu ilaçla başlanılmasını istiyor. Bu yüz binlerce kişinin gözlerini tehlikeye atmak demektir. İlave olarak ilacın, yüksek göz içi enfeksiyon riskinin, bir flakondan birden fazla hastaya uygulanacak şekilde bölünmesi sırasında arttığı bilinmektedir. Bu uygulamanın ilgili makamlarca iptali gerekmektedir.”
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