Göz gişliğine ne iyi gelir? Göz şişliği nasıl geçer ve neden olur?

Göz şişliği özellikle sosyal yaşam döngüsü içerisinde rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Göz şişliğine ne iyi gelir derseniz; bu yazımız tam da size göre. Uyku dönemlerinde veya çeşitli hastalıklardan dolayı çıkan göz şişliği, çeşitli tedaviler uygulanarak iyileştirilebilir. Sizler için hazırladığımız yazıda göz şişliği neden olur sorusundan göz şişliğine ne yapılır konusuna kadar birçok cevap bulabileceksiniz. Göz Şişliğine ve Morluğuna Ne İyi Gelir? Bu sıkıntıyı yaşıyorsanız; önceliğiniz her zaman uzman bir doktora başvurarak gerekli tüm tetkikleri yaptırmaktır. Yanı sıra evde bazı yöntemler uygulayarak da göz şişliğinizi minimum düzeye indirebilirsiniz. İşte bu yöntemlerden bazıları;

Çiğ Patates: Buzdolabında 2 saat beklettiğiniz çiğ patatesleri çıkardıktan sonra gözünüzdeki şişkin taraflara koyabilirsiniz. Soğuk olması nedeniyle kan dolaşımı hızını artırıp göz kapağı şişliğini azaltacaktır. Buz: Gözlerdeki şişlik sorunu kan dolaşımının yetersiz olmasından dolayı kaynaklanabilir. Buz uygulaması, kan dolaşımının daha hızlı olmasını sağlar.

Yastık Duruşu: Uyurken yastığınızı doğru şekilde yerleştirmeniz, sizi sabah göz şişliği problemlerinden kurtarabilir. Çay Poşeti: Gözler için en pratik ve kolay yollardan birisidir. Gözlerinize yerleştirip, şişlik seviyesini en aza indirebilirsiniz. Göz Şişliği Nasıl Geçer? Sigara ve Alkolden Uzak Durulmalı: Kişi alkol veya sigara kullanıyorsa, göz şişliği sıkıntısından kurtulmak için bunları mutlaka bırakmalıdır. Aksi halde tedavi yöntemlerinin net sonuç vermeyeceğini söylemek mümkündür.

Uykusuzluk Sorunu: Geç uyumak, uyumakta zorluk çekmek psikolojik olarak çöküntüye neden olabilir. Göz şişliği de kişinin uykusuzluk sorununa doğru paralel olarak ilerleyebilir. Göz Çevresi Şişliği Nedenleri Günlük hayatımızda aynaya baktığımız zaman şiş gözlerle karşılaşmak hepimizin moralini bozar. Böyle bir durumda göz şişliğini ne indirir gibi bir soruyla karşılaşmak muhtemeldir ancak bu sorunu çözmek için önce nedenlerini bilmek gerekir. İşte o nedenlerden bazıları; Alerji: Göz şişliği probleminin en temel nedeni, alerjiden kaynaklıdır. Alerjik sorunlar bu bölgede şişliklerin ortaya çıkmasına neden olur. Alerjiden kaynaklı olan göz şişliği genel olarak ağrı göstermez. Daha çok kaşıntı problemiyle kendisini belli eden alerji için uzman doktora başvurmak gerekir.

Göz Kapaklarında İltihap: Gözün kapak kısmında oluşan şişlik çoğunlukla bu kapaklarda oluşmuş iltihaba bağlıdır. İltihap nedeniyle meydana gelen sorunun çözümü için dikkat edilmesi gerekir.

Uykusuzluk: Göz şişliği kapaklarda değil alt torbalarda meydana geliyorsa bunun temel nedenlerinden birisi de uykusuzluktur. Uykusuzluğun yanında sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, sıkıntıyı artırabilir. Konjonktivit: Pembe göz olarak da bilinen konjonktivit, bulaşıcı ve iltihaplı bir hastalıktır ancak viral veya bakteriye bağlı olarak da gelişebilir. Bu hastalığı göz damlaları, lensler, alerjenler, göz merhemleri ve kremleri tetikleyebilir. Gözdeki iltihap kaşıntı, şişme ve yanmaya sebep olur. Blefarit: Blefarit de göz kapağı iltihabına neden olan bir sorundur. Kepeklenme, enfeksiyonlar ve göz kuruluğu blefarit oluşmasına ortam hazırlar. Bunun sonucunda gözde şişkinlik, kaşıntı ve batma hissi duyulabilir. Arpacık: Arpacık, sivilceye benzeyen küçük, iltihaplı yağ kesesidir. Göz kapağında küçük şişlik şeklinde görülür. İltihaplı olmasından dolayı gözde kırmızı bir şişkinlik oluşmasına sebebiyet verir ancak kesinlikle müdahale edilmemeli, sıkmaya çalışılmamalıdır. Göz pınarında şişlik yaratabilir.

Şalazyon: Şalazyon ilk başlarda arpacığa benzer ancak hastalık ilerledikçe göz kapağındaki yapı sertleşir ve yağ içeren bir kiste dönüşür. Göz kapaklarının kenarlarında oluşur. Üst göz kapağı şişmesi ve kızarıklığa neden olur. Kontakt lensler: Bakımı yapılmamış ya da yanlış bakım yapılmış lensler de gözde sorunlara yol açar. Lenslerle uyumak, kirlenmiş lens takmak, çıkarmadan denize veya havuza girmek göz sağlığını olumsuz yönde etkiler. Göz Şişliği Hangi Hastalıkların Belirtisidir? Gözlerde şişkinlik sorunu yaşayanlar, aşağıda belirtilen hastalıklara dikkat etmelidir. Bu hastalıklar kişide kendisini göz şişliği olarak gösterebilir. Kalp yetmezliği sorunu,

Kronik böbrek yetmezlikleri,

Karaciğer yetmezliği. Göz Şişmesini Önleme Yolları Nelerdir? Eğer gözlerde şişkinlik ve diğer alerji semptomlarından taşıyorsanız; (kaşıntı, hapşırık, gözde sulanma, kızarıklık vb.) bir alerji testi yaptırmanız sağlıklı olur. Böylece neye alerjiniz olduğunu ve engelleme yollarını öğrenmiş olursunuz.

Makyaj malzemelerinizi ve diğer kozmetik ürünlerinizi parfümsüz ve hipoalerjenik olanlardan oluşturmaya özen gösterin. Böylece alerjik bir reaksiyon yaşamazsınız. Ayrıca geceleri yatarken özellikle de göz makyajınızı mutlaka temizleyin.