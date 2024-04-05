Göz göre göre çarptılar! O anlar kask kamerasında

Pendik ve Şişli'de 2 ayrı kaza kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki motosikletlere arkadan gelen araçların çarptığı görülüyor. Pendik D-100 yan yolda meydana gelen ilk kazada, seyir halindeki motosiklete arakadan gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Yere düşen motosiklet sürücüsünün kendisine çarpan otomobil sürücüsünden ambulans çağırmasını istediği anlar da görüntüye yansıyor.

Bir diğer kaza ise Şişli'de kaydedildi. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, üzerinde iki kişi bulunan motosiklete seyir halindeyken soldan yanaşan yolcu minibüsünün yandan çarptığı görülüyor.







