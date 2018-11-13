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Göz göre göre cinayet! Öldürülen kadının bir gün önceki ses kaydı ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 04:53 | Son Güncelleme

İstanbul, Küçükçekmece'de eski eşi tarafından öldürülen kadının cinayetten bir gün önce arkadaşına attığı ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında, "Yarın son günümmüş. Ölecekmişim. Öyle diyor Garip" dediği öğrenildi.

Göz göre göre cinayet! Öldürülen kadının bir gün önceki ses kaydı ortaya çıktı

İstanbul, Küçükçekmece'de geçtiğimiz Cumartesi gecesi Garip O., eski eşi Zahide Oğuz'u ve kayınbiraderi Kutlay Oğuz'u (30) tabancayla vurarak öldürmüştü.

Olayla ilgili inceleme yapan polis ilginç bir bulguya ulaştı. Zahide Oğuz'un cinayetten bir gün önce bir arkadaşına attığı ses kaydında, "Yarın son günümmüş. Ölecekmişim. Öyle diyor Garip" dediği öğrenildi. (İHA)


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Küçükçekmece cinayet ses kaydı

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