Göz göre göre geldi! Kıyameti böyle kaydetti

Kenti yerle bir eden 7.52lik deprem, 2 bini aşkın kişinin canını aldı. Hala kurtarma çalışmalarının devam ettiği şehirde 10 bini aşkın kişi görev alıyor.

1 / 26 Bu görüntüler, tüm dünyayı dehşete düşürdü.

2 / 26 Yoldaki insanlar kaçışırken balkondakiler çığlık çığlığaydı.

3 / 26 Tekbir getirenler oldu.

4 / 26 Saniyeler içinde kıyamet koptu.

5 / 26 Altı metrelik tsunami dalgaları, duvarları aşıp önüne gelen her şeyi sürükledi.

6 / 26 Endonezya'nın Palu kentini yerle bir eden tsunaminin yeni görüntüleri yayınlandı.

7 / 26 Bir an kararan ekran yeniden aydınlandığında, sokakların tamamen dalgalarla kaplandığı ve ağaçların tamamen yok olduğu görülüyor.

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9 / 26 7.5'lik deprem ve hemen ardından gelen tsunami felaketinde can kaybı 2 bini aştı.

10 / 26 Reuters haber ajansı, toprak altına gömülen enkazlarda 5 bin kurbanın daha çıkabileceğini bildiriyor.

11 / 26 Kurtarma ekipleri, cesetleri bulmak için çabalarını artırdı.

12 / 26 Bulunan cesetler sokaklara yan yana diziliyor.

13 / 26 Kurtarma çalışmalarına 10 bini aşkın görevli katılıyor.

14 / 26 Reuters foto muhabiri, özellikle çamura gömülen Balaroa semtinden yeni cesetler çıkarıldığını aktarıyor.

15 / 26 Yabancı yardımların ulaştığı Palu ve çevresinde...

16 / 26 Felaketzedeler yardımları kapışıyor.

17 / 26 Japon askeri uçakları, Palu'daki Mutiara Sis Al-Jufri havalimanına indi.

18 / 26 Bölgede yaşayanlar temel gıda, su ve hijyen ürünlerine ulaşmakta büyük güçlük yaşıyor.

19 / 26 Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden devasa fay hattının üzerinde bulunuyor.

20 / 26 Neredeyse her dakika bir depremin meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi.

21 / 26 Aynı zamanda dünyadaki aktif volkanların yarısından çoğuna ev sahipliği yapıyor.

22 / 26 2004 yılındaki tarihi 9.1'lik deprem ise, en uzun süren sarsıntı olarak kayıtlara geçti.

23 / 26 Sekiz dakikalık deprem, peşinden devasa tsunami dalgaları getirdi.

24 / 26 Yüzlerce metrelik dağları aşan tsunami dalgaları, Hint Okyanusu kenarındaki tüm ülkelere ulaştı.

25 / 26 13 ülkede 226 bin kişinin öldüğü felakette, Endonezya'daki can kaybı 120 binden fazlaydı.