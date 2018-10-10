Göz göre göre geldi! Kıyameti böyle kaydetti

Kenti yerle bir eden 7.52lik deprem, 2 bini aşkın kişinin canını aldı. Hala kurtarma çalışmalarının devam ettiği şehirde 10 bini aşkın kişi görev alıyor.
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Bu görüntüler, tüm dünyayı dehşete düşürdü.
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Yoldaki insanlar kaçışırken balkondakiler çığlık çığlığaydı.
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Tekbir getirenler oldu.
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Saniyeler içinde kıyamet koptu.
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Altı metrelik tsunami dalgaları, duvarları aşıp önüne gelen her şeyi sürükledi.
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Endonezya'nın Palu kentini yerle bir eden tsunaminin yeni görüntüleri yayınlandı.
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Bir an kararan ekran yeniden aydınlandığında, sokakların tamamen dalgalarla kaplandığı ve ağaçların tamamen yok olduğu görülüyor.
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7.5'lik deprem ve hemen ardından gelen tsunami felaketinde can kaybı 2 bini aştı.
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Reuters haber ajansı, toprak altına gömülen enkazlarda 5 bin kurbanın daha çıkabileceğini bildiriyor.
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Kurtarma ekipleri, cesetleri bulmak için çabalarını artırdı.
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Bulunan cesetler sokaklara yan yana diziliyor.
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Kurtarma çalışmalarına 10 bini aşkın görevli katılıyor.
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Reuters foto muhabiri, özellikle çamura gömülen Balaroa semtinden yeni cesetler çıkarıldığını aktarıyor.
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Yabancı yardımların ulaştığı Palu ve çevresinde...
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Felaketzedeler yardımları kapışıyor.
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Japon askeri uçakları, Palu'daki Mutiara Sis Al-Jufri havalimanına indi.
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Bölgede yaşayanlar temel gıda, su ve hijyen ürünlerine ulaşmakta büyük güçlük yaşıyor.
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Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden devasa fay hattının üzerinde bulunuyor.
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Neredeyse her dakika bir depremin meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi.
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Aynı zamanda dünyadaki aktif volkanların yarısından çoğuna ev sahipliği yapıyor.
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2004 yılındaki tarihi 9.1'lik deprem ise, en uzun süren sarsıntı olarak kayıtlara geçti.
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Sekiz dakikalık deprem, peşinden devasa tsunami dalgaları getirdi.
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Yüzlerce metrelik dağları aşan tsunami dalgaları, Hint Okyanusu kenarındaki tüm ülkelere ulaştı.
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13 ülkede 226 bin kişinin öldüğü felakette, Endonezya'daki can kaybı 120 binden fazlaydı.
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Tarihi deprem, dünya zemininin bir santimetre hareket etmesine yol açtı.
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