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Göz göre göre kaza yaptılar...Trafik kazaları MOBESE kameralarına böyle yansıdı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.11.2018 13:38 | Son Güncelleme

Eskişehir'de son zamanlarda meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.

Eskişehir Emniyet Müdürülüğü tarafından kentte son zamanlarda MOBESE'ye yansıyan trafik kazalarının görüntüleri yayınlandı. Yayınlanan trafik kazalarında, en çok dikkat çekenler ise trafik ışık ihlali oldu. Ziya Paşa ve Sivrihisar caddeleri ile Atatürk Bulvarında meydana gelen kazalarda ise birçoğu dikkatsizlik, aşırı hız, ve yayaların ışık ihlallerinden kaynaklandı.

Görüntülerde en dikkat çeken ayrıntı ise, gece 04.12 sıralarında bir otomobil sürücüsü Seylap Caddesi'nden Üniversite Caddesi'ne dönüşü esnasında önüne bir köpeğin çıkması üzerine durdu. Otomobil sürücüsü köpeğin gitmesi beklediği sırada arkasından hızla gelen kamyonet aracına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında köpek korkarak kaçtı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Kaza MOBESE

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