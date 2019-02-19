Göz gözü görmüyor! İstanbul sis altında

E5 karayolunda da etkili yoğun sis görüş mesafesini kısaltarak sürücüler için tehdit oluşturdu. İşte objektiflere yansıyan görüntüler...

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, bu nedenle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.