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Göz gözü görmüyor! İstanbul sis altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 07:31 | Son Güncelleme

İstanbul'un pek çok noktasında etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Özellikle Haliç'te etkili olan sis kentte kartpostallık görüntüleri beraberinde getirirken sürücülere zor anlar yaşattı.

E5 karayolunda da etkili yoğun sis görüş mesafesini kısaltarak sürücüler için tehdit oluşturdu. İşte objektiflere yansıyan görüntüler...

İstanbul genelinde sis etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, bu nedenle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.
Sis, yüksek kesimlerde etkisini gösterirken E5 Karayolunda da etkili oldu.
E5 Karayolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı, bu nedenle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kent genelinde etkili olan sisin gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. (İHA-DHA)
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istanbul sis

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