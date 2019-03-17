Yoğun tipi nedeniyle Ardahan-Artvin yolu ise trafiğe kapandı.

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar Ardahan il genelinde fırtına ve tipi etkili oldu. Bölgede devam eden fırtına ve tipi nedeniyle 17 civarında köy yolu ise ulaşıma kapandı. Tipinin kapattığı yollarda mahsur kalan onlarca araç ve vatandaşları ekipler kurtardı.

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar Araçları kardan tamamen kaybolma noktasına gelen bazı sürücüler boğulma tehlikesi atlattıklarını belirterek yardım çağırdıklarını söyledi.

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar Bölgede devam eden fırtına ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat karayolu ulaşıma kapandı.

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşlar, yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldıklarını ve ekipler yetişmesi sonucu donmaktan son anda kurtulduklarını söylediler.

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar İl Özel İdaresi Saha ekip başı Mehmet Özdemir ise, ''Çetinsu köyü grup köy yolunda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için ekiplerimiz seferber oldu. Özel İdare Genel Sekreteri Anıl Aksel'in talimatıyla geldik ve 7 gün 24 saat boyunca hizmet etmekteyiz.