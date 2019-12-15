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Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 18:45 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre

İlçede görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşıyor. Günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardında, ilçede sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı durma noktasına getirdi.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.


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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova sis

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