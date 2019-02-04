Göz hareketleriyle kumanda ettiği bilgisayar ile hayata bağlandı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan, ALS hastası Faruk Demir (45), gözleriyle kumanda ettiği bilgisayar sayesinde hayata bağlandı. Demir, bu sayede eşi ve çocuklarıyla iletişim kuruyor ve kendisini ifade edebiliyor.

Tire'de yaşayan inşaat ustası Faruk Demir, 9 yıl önce elinde bir uyuşukluk hissedince Tire Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan tahlil ve tetkiklerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Evli, 4 çocuk babası Demir, şikayetlerinin devam etmesi üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti ancak burada da hastalığına teşhis konulamadı. Bunun üzerine Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Demir'e, merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığı teşhisi koyuldu. Tedavisine başlanan Demir'in durumu buna rağmen zamanla kötüleşti. Kaslarını kullanamaz hale gelen Demir, 4 yıl önce yatağa bağımlı hale geldi. Sadece gözlerini oynatabilen Demir, yakınları ile iletişim kurmakta güçlük çekmeye başladı. Zamanla, göz işaretleriyle anlaşmaya başlayan Demir'in yakınları, onun en büyük destekçisi oldu.

GÖZ BİLGİSAYARI İLE İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI

Daha sonra bir Türk yazılımcı tarafından geliştirilen göz bilgisayarı satın alan Demir, ailesiyle daha rahat iletişim kurmaya başlayınca hayata daha sıkı bağlandı. 1000 dolara alınan göz bilgisayarı programı ile Demir, dizüstü bir bilgisayardaki sanal klavyeden gözlerini hareket ettirerek isteklerini cümleye dönüştürüp, yakınları ile rahat iletişim kurmaya başladı. Demir'in üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki oğlu Mustafa Demir, "Babamın rahatsızlığı sonrasında üye olduğumuz bir ALS Derneği var. O dernekteki arkadaşlar, babamın göz hareketleri ile iletişim kurabileceği bir program olduğunu söylediler. İnternetten araştırdım. Sensörü yurt dışından getirttim. Türk yazılımcı tarafından geliştirilen programı da buradan temin ettik. Amcamın da desteği ile 1000 dolara bu cihazı aldık. Artık babamla herkes çok rahat bir şekilde anlaşabiliyor. Gözüyle sanal klavyeden yazdığı cümleleri, bilgisayar sesli olarak veriyor. Hastalığı nedeniyle içine kapanan babam, bu cihazla adeta yeniden doğdu, sosyalleşti" dedi.

'SGK'NIN ALS HASTALARININ TÜM MEDİKAL MASRAFLARINI KARŞILAMASINI İSTİYORUZ'

Babasının kullandığı medikal ürünlerin çok pahalı olduğunu belirten Mustafa Demir, "Babam, boğazına açılan bir delikle solunum cihazına bağlı yaşıyor. Midesine ise sonda yardımıyla mama veriyoruz. Aylık masrafımız 2 bin lirayı aşıyor. SGK'nın, ALS hastalarının kullandığı medikal ürünlerinin ücretinin tamamını karşılamasını istiyoruz" diye konuştu.

Göz hareketleriyle kumanda ettiği bilgisayar aracılığı ile DHA muhabiri ile konuşan Faruk Demir ise "Allah, eşim ve çocuklarımdan ve abimden razı olsun. Onlar hastalığımdan sonra elim, ayağım, gözüm, kulağım oldu. Alınan bu cihazla artık daha rahat bir şekilde derdimi anlatabiliyorum" dedi.