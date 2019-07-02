Göz hastalıkları profesörünün ameliyatını dünya izledi

Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu’nu, Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) tarafından düzenlenen 3’üncü Canlı Cerrahi Sempozyumu’nda dünya izledi.

TOD, 3’üncü Canlı Cerrahi Günleri kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Ameliyathanesi’nden İstanbul’da bulunan bir otele naklen yapılan cerrahi yayını ile doktorlara göz ameliyatları eğitimi verildi. Türkiye birçok bölgesinden katılan doktorlar, katarak ve refraktif cerrahi, glokom, vitreoretinal cerrahi, kornea ve oküler yüzey, şaşılık ve oküloplastik cerrahi birimlerinin düzenledikleri naklen ameliyat ya da video cerrahi etkinliklerini izleyerek alanlarındaki bilgilerini geliştirdiler.

2014 yılında Londra’da düzenlenen Avrupa Retina Kongresi Cerrahi Video Yarışması’nda dünya ikinciliği ödülü almış olan, Medicana Çamlıca Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu’na canlı cerrah olarak katıldı. Ülkenin birçok noktasından konferansa katılan doktorlar Prof. Dr. Türkçüoğlu’nun yapmış olduğu başarılı retina ameliyatını canlı canlı izledi ve yeni teknikler konusunda tartışma imkânı buldular.