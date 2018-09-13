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“Göz içi akıllı mercek ile gözlük kullanmak gerekmiyor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.09.2018 09:34 | Son Güncelleme

İNSANLARIN gözlük ihtiyacını ortadan kaldıran akıllı merceklerin, gözlük ve kontakt lens kullanmayan miyop, hipermetrop ve astigmatı olan hastalara da uygulanabildiğini dile getiren Op.

“Göz içi akıllı mercek ile gözlük kullanmak gerekmiyor”

SAMSUN, (DHA)- İNSANLARIN gözlük ihtiyacını ortadan kaldıran akıllı merceklerin, gözlük ve kontakt lens kullanmayan miyop, hipermetrop ve astigmatı olan hastalara da uygulanabildiğini dile getiren Op. Dr. Nurcan Gürkaynak, “Göz içi akıllı mercek ile gözlük kullanmak gerekmiyor. Akıllı mercek uygulanan insanda da katarakt oluşmaz” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Nurcan Gürkaynak; akıllı mercekler konusunda bilgi verdi. Akıllı merceklerin uzağı, yakını ve orta mesafeleri görmeyi sağlayan, gözlük ihtiyacını ortadan kaldıran ve göz içine yerleştirilen araçlar olduğunu söyleyen Gürkaynak, “Katarakt ameliyatı sonrası saydamlığını yitiren göz merceğinin yerine operasyonla mercek yerleştirilir. Bu mercekler monofokal olursa hasta uzağı görür yakına gözlük kullanır. Multifokal mercekler uzak ve yakın görüş sağlar. Akıllı mercek ( Trifokal) yerleştirilirse hasta uzak yakın ve orta mesafeleri gözlüksüz olarak görebilir. Ayrıca akıllı mercekler gözlük ve kontakt lens kullanmayan ya da kullanmak istemeyen miyop hipermetrop ve astigmatı olan hastalara da uygulanır” diye konuştu.

“HASTA TEDAVİDEN 1 GÜN SONRA SOSYAL YAŞAMA DÖNER”

Günümüzde insanların daha aktif yaşamakta olduklarını, bilgisayar ve araç kullanımının da ileri yaşlara kadar devam ettiğini vurgulayan Gürkaynak, “Bu uygulama yapılan hastalar bu tür aktivitelerini keyifle ve rahatlıkla yapabilirler. Akıllı mercek uygulaması her göze farklı günlerde yapılır. Tedaviden bir gün sonra iş yaşamınıza ve sosyal aktivitelerinize dönebilirsiniz” dedi.

“Akıllı mercekler hem gözlük kullanımını ortadan kaldırmakta hem de gözlük kullanımından kaynaklı estetik kaygıları gidermektedir” diyen Gürkaynak akıllı merceklerin ömür boyu gözde kalabildiğini söyledi. Gürkaynak, tedavinin hasta üzerinde gözlüksüz uzak,orta ve yakın görmek, hem gece hem gündüz kaliteli görmek ve renkleri daha net ve olduğu gibi algılama gibi olumlu etkilerinin olduğunu belirtti.

AKILLI MERCEK UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Akıllı mercek uygulamasının damla anestezisi ile dakikalar içinde tamamlandığını anlatan Gürkaynak sözlerine şöyle devam etti:

“Ağrısız bir operasyondur. Hastanede yatma gerektirmemektedir ve göz uygulama sonrası kapatılır. Akıllı mercek uygulaması her göze farklı günlerde yapılır. Tedaviden bir gün sonra iş yaşamınıza ve sosyal aktivitelerinize dönebilirsiniz. Yüksek efor gerektiren hareketler hariç bütün günlük işlerinizi yapabilirsiniz.Eskiden katarakt ameliyatından sonra göz içine yerleştirilen mercekler sadece uzak görüşü düzeltebiliyordu ve yakın için gözlük kullanılıyordu. Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde multifokal mercekler(akıllı mercekler) kullanılmaya başlandı ve artık uzak ve yakın görüş için gözlük kullanmak gerekmemektedir. Multifokal (Akıllı) mercekler, gözdeki yüksek kırma kusurlarının giderilmesi amacıyla, gözde katarakt olmadan da 20 yaş sonrası uygulanabilmektedir.”

“UYGULAMA SONRASINDA GÖZ NUMARASI İLERLEMEZ”

Akıllı merceklerin 40 yaş üzerinde uzakta, yakında ya da her ikisinde görme kusuru olan kişilere, gözlüklerinden tamamen kurtulmak isteyen herkese doğal olarak uygulanabildiğini ifade eden Gürkaynak, “Uygulama sonrası göz numarası tekrar ilerlemez. Akıllı mercek uygulanan insanda katarakt oluşmaz. Ayrıca 20 yaş sonrası kırma kusurları excimerlaser ile düzeltilemeyecek kadar yüksek olanlara da akıllı mercek uygulaması yapılır” dedi.

ŞEKER HASTALARINA UYGULAMA YAPILMIYOR

Op. Dr. Nurcan Gürkaynak, şeker hastası ve retinasında bozukluk olanlara akıllı merceklerin uygulanmadığını söyledi. Gürkaynak, “Kataraktı olan ve olmayan hastalara bu ameliyatın riskleri iyice anlatılmalıdır. Bu ameliyata karar vermeden önce ayrıntılı bir göz muayenesi yapılması ve uygulanacak merceğe doğru karar verilmesi gereklidir” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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