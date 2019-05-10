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"Göz Kamaştıran Kültür ve Sanatla Birlikte" sergisi ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 19:55 | Son Güncelleme

"Göz Kamaştıran Kültür ve Sanatla Birlikte" sergisi ziyarete açıldı

Türkiye-Kore Sanat, Kültür ve Eğitim Derneği'nin katkılarıyla, Türk, Koreli ve Fransız sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Göz Kamaştıran Kültür ve Sanatla Birlikte" isimli karma serginin açılışı yapıldı.

Ankara'daki Kore Kültür Merkezi'nde yapılan açılışa, Kore Kültür Merkezi Müdürü Dongwoo Cho, Türkiye-Kore Sanat Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Yongmoon Kim, sergiye katkıda bulunan sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Kore Kültür Merkezi Müdürü Dongwoo Cho, serginin açılışına katılan herkese teşekkür etti.

Cho, "Türkiye-Kore Sanat Kültür ve Eğitim Derneğinin ilk sergisinin burada olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Burada bulunan değerli sanatçıları da tebrik ediyorum. Burada 12 sanatçının 39 eseri olduğunu biliyorum. Bu sergiyle çalışmalarına başlayan Türkiye-Kore Sanat Kültür ve Eğitim Derneğine daha aktif bir çalışma dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Sanat herkes için özel bir anlam ifade ediyor"

Sergiye katkıda bulunan sanatçılar adına konuşan Kim, Türkiye-Kore Sanat Kültür ve Eğitim Derneği'nin 2014'te Ankara Büyükşehir Belediyesine kayıt yaptırılarak, Türkiye ile Kore arasında kültür ve sanat alışverişinin geliştirilmesi amacıyla kurulduğunu söyledi.

Kim, "Sanat herkes için özel bir anlam ifade ediyor. Diller farklı olsa da bizleri bir noktada buluşturuyor. 'Göz Kamaştıran Kültür ve Sanatla Birlikte' sergisi aracılığıyla kültür ve sanatı seven sanatçıları olarak sizlere iletmek istediğimiz duyguları hissetmenizi umuyorum." dedi.

Serginin açılışı yapılmadan önce sergiye katkıda bulunan sanatçıların isimleri anons edildi.

"Göz Kamaştıran Kültür ve Sanatla Birlikte" karma sergisi 22 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

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