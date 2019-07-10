TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğal güzelliğiyle göz kamaştıran Melekler Gölü, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Ovacık ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Güneykonak köyü sınırlarında yer alan ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen göl, her mevsim eşsiz güzelliğiyle hayran bıraktırıyor.

Yazın yeşilin tonlarına bürünen, kışın da tamamen buz tutan göl, kurbağa, kaplumbağa, ördek ve yılan gibi birçok canlı türüne yaşam alanı sağlıyor.

Gün batımında çevresini saran ağaçların suya yansımasıyla başka bir güzelliğe bürünen göl, kutsal sayıldığı için özellikle köylülerce sıkça ziyaret ediliyor.

Yer altı su kaynaklarıyla beslenen göl, Munzur Çayı'nın debisine göre azalma ya da yükseliş gösteriyor.

Köylülerden Öner Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölün her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

İlçede sadece kendi köylerinde göl bulunduğunu ifade eden Çolak, şöyle konuştu:

"Bu gölde kuş türleri, kurbağalar, sazan balıkları yuva yapıyor. Ağaçların gölgesi suya yansıdığı zaman muhteşem görüntüler ortaya çıkıyor. Bu gölün suyunun Munzur Çayı ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilkbahar aylarında sular çoğaldığı zaman bu göl çoğalıyor, sonbaharda da azalıyor. Bu göl henüz keşfedilmedi, buraya sadece bizim köylüler inanç amaçlı geliyor."

