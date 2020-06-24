Göz Kanlanması : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Vücudun en hassas organlarından biri olan gözün darbe alması, mikrop kapması veya vücudun bazı hastalıklar sebebiyle ateşinin yükselmesi göz içinde ve çevresinde değişikliklere neden olabilir. Bu değişikliklerden biri de göz içinin kanlanması durumudur. Özellikle gözün beyaz kısmında toplanan kan çoğu kişi için korkutucu olup, ciddi bir hastalığın varlığından şüphe duyulmasına sebep olur. Gözün beyaz olan kısmını örten tabakaya konjoktiva adı verilir. Kimi zaman bu kısımda bulunan kılcal damarlar çatladığı için gözün yüzünde kanlanmalar meydana gelir. Tek bir gözde kanlanma oluşabileceği gibi bu soruna iki gözde birden de rastlanabilir. Bu kanlanma genelde konjoktiva tabakası ve çevresinde meydana gelen tahriş veya iltihaplanma sonucudur. Bunun yanında gözün kanlanmasına göz kuruluğu, alerjik reaksiyonlar, mikroplar, yabancı madde teması, göz travması, UV ışınlara maruz kalma gibi durumlar da neden olabilir. Her ne kadar kanlanma, görme duyusunu çok etkilemese de önemsenmediği zamanlarda başka göz hastalıklarına veya gözde görme kaybına sebep olabilir.

Göz Kanlanması Neden Olur? 1. Göz kuruluğu Gözlerdeki kuruluk gözyaşı üreten bezlerin tam çalışmamasından dolayıdır. Bu bezler göz içinde sıvı üreterek gözün yüzeyini ve çevresini nemli kılar. Fakat gözde kuruluk oluşmasıyla birlikte nemlenmeyen gözde zamanla iltihaplanmalar ve akabinde kanlanma oluşur. 2. Konjoktivit (Göz nezlesi) Göz nezlesi gözdeki şeffaf ve ince tabakada meydana gelen kanlanmalara neden olur. Gözün şeffaf tabakası aşırı hassas ve incedir. Buranın mikrop kapması sonucunda gözdeki kılcal damarlar şişer ve patlar. Akabinde kanlanma görülür. Bu kanlanma tüm göze yayılabildiği gibi bazen sadece belli bir kısımda da kalabilir. Göz Nezlesi İle İlgili Çok Daha Fazlası İçin: Göz Nezlesi Neden Olur? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Geçer? Doğal Yöntemler 3. Alerji Bazı mevsimlerde oluşan çiçek tozları gözlerde alerjiye neden olur. Yine aşırı tozlu havalarda da vücut alerjik reaksiyon gösterir. Göze yapışan ve alerjiye neden olan maddeler zamanla gözdeki tabakada kanlanmaya da sebebiyet verir. Alerji, Yaşantınızı Kısıtlıyor Mu? Nedenleri, Tedavisi ve Daha Fazlası İçin: Alerji Nasıl Geçer?, Doğal Tedavi Yöntemleri

4. Göz travması Gözde meydana gelen travmalar da kanlanmaya sebep olur. Ağır bir göz ameliyatı ya da göze güçlü bir kimyasalın teması, göze darbe alınması gibi sebeplerden dolayı gözde kanlanma oluşabilir. Bu tür durumlarda mutlaka acil müdahale gerekir. 5. Bilgisayara uzun süre bakma Bilgisayar, telefon, televizyon gibi teknolojik aletler aşırı ışık yayarlar. Bu aletlerin başında uzun süre geçirmek başta göz kuruluğu olmak üzere, bazı göz hastalıkları ve kanlanmaya neden olur. Uzun süre ekrana bakınca gözdeki kılcal damarlar hassaslaşıp patlayabilir. 6. Uykusuzluk Uykusuz kalmanın gözler üzerinde ciddi etkileri bulunur. Birkaç gün uykusuz kaldığınızda mutlaka gözlerinizde aşırı yorgunluk ve değişim hissedersiniz. Bunun yanında gözün belli bölümünde kanlanma da meydana gelir. 7. Lens kullanımı Göz hastalıkları dolayısı ile günlük hayatta gözlük veya lens kullanan kişiler kontakt lenslerini uzun saatler kullandıkları zaman gözde yorgunluk meydana gelir. Ayrıca lenslerin göz içi basıncı değiştirmesi ve gözde kuruluğu sebep olması dolayısı ile zamanla kanlanmalar oluşur.

8. Kornea enfeksiyonu Kornea bölgesinde meydana gelen enfeksiyonlar sonucunda da kanlanma oluşur. Kornea iltihaplanması, ülser gibi hastalıklar kanlanmanın temel nedenidir. Bu tür durumlarda kanlanma genel olarak bölgesel olur. Ayrıca göze kan oturması da bu bölgede görülür. 9. Glokom Göz içinde değişen tansiyon kılcal damarların hassasiyetini artırır. Glokom ayrıca çok tehlikeli bir hastalıktır. Bu hastalık ile yaşayan kişilerde çok sık kanlanma görülür. 10. Grip Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar göze de etki eder. Gözden salgılanan sıvının artışı bu bölgenin mikroplara açık olmasına neden olur. Ayrıca bu bölgede yanma ve kaşıntı hissi zamanla kanlanmaya da sebebiyet verir. 11. Üveit Üveit, göz ortasında meydana gelen iltihaplanmalardır. Bu durum ışığa karşı hassasiyete, bulanık görmeye, hatta hiç görmemeye neden olabilir. Neden olduğu durumlardan biri de gözde oluşan kanlanmadır. 12. Çalışma koşulları Bazı kum ve taş ocaklarında çalışan işçiler veya kimyasal ile temas halinde çalışan kişilerin gözlerinde zamanla kanlanma görülür. Bunun nedeni kimyasal gazların veya minik toz parçalarının göze kaçmasıdır. Göz ise yapışan bu maddeleri atamadığı için kılcal damarlar etkilenir ve kanlanma görülür.

13. Gebelik Hamilelikte değişen hormonlar zamanla gözleri de etkiler. Vücudun değişen tansiyonu, hamilelikte vitamin ve mineral değerlerinin eksilmesi gözlerde kanlanmaya neden olabilir. Önemli bir dönem olduğu için acil kontrol gerektirir. 14. Yüzmek Çok sık yüzen kişilerde zaman zaman göz kızarıklıkları veya kanlanma görülebilir. Özellikle yüzme etkinliğinin havuzda gerçekleştirilmesi gözde kanlanma yaşanması ihtimalini artırır. Çünkü havuzlar klor maddesi ile temizlenir. Klor maddesine aşırı temas gözde kanlanmaya neden olur. Göz Kanlanması Hangi Hastalıkların Belirtisi Olabilir? Gözde meydana gelen kanlanmalar bazı durumlarda daha sık ortaya çıkar. Uzun süre bilgisayar başında çalışmak, aşırı soğuk veya sıcak ortamda kalmak, klimalı yerlerde bulunmak, sürekli lens kullanımı, göz yorgunluğu kanlanmayı tetikler. Fakat bazı hastalıklar göze direkt etkide bulunur. Bu hastalıklar kendini gözde kanlanma ve baş ağrısı şeklinde gösterir. Bu sebeple gözde meydana gelen bu kanlanmanın ciddiye alınması gerekir. Gözde kanlanmaya sebep olan bazı hastalıklar şunlardır; tiroid hastalıkları, üveit, ramotolojik hastalıklar, göz içi iltihabı, kirpik dibi iltihaplanması, göz tansiyonu, kornea herpes, diyabet, hipertansiyon, kanın pıhtılaşma sorunları.

Göz Kanlanması Nasıl Geçer? Gözde meydana gelen kanlanmalar bazı hastalıkların belirtisi olabildiği gibi bazı alerjik reaksiyonlar ve iltihaplanmalar sonucu da ortaya çıkabiliyor. Fakat oluşan kanlanmalar çoğu zaman kendiliğinden geçen türde olan durumlardır. Kanlanmanın uzun sürdüğü, yayılım gösterdiği ve gözde aşırı ağrı hissedildiği durumlarda mutlaka muayene olunması gerekir. Gözde kanlanma tedavisi iki şekilde yapılır. 1. İlaç tedavisi Gözde meydana gelen kuruluk, uzun süre lens kullanımı veya ışıklı ekrana uzun süre bakmak durumunda gözde kanlanma meydana gelir. Bunun nedeni çoğu zaman göz içinde değişen sıvı dengesidir. Bu tür durumlarda gözü nemli tutmak için göz damlaları kullanılabilir. Kimyasal içeren ve tozlu ortamlarda çalışan kişilerin sık sık göz duşu alması gerekir. Özel bir solüsyon ile yapılan bu duş gözdeki yabancı maddeyi uzaklaştırmayı sağlar. Bunun yanında üveit, kornea iltihabı veya glokom dolayısı ile gözünde kanlanma oluşan kişilerin doktorun verdiği ilaçları ve damlaları mutlaka kullanması gerekir. Böylece kısa sürede kanlanma geçer.