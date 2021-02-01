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Göz kanlanması neden olur? Nasıl geçer?

01.02.2021 12:00 | Son Güncelleme:
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Göz kanlanması, gözün beyaz kısmındaki damarların normalden daha genişleyerek bu kısımları pembeleştirmesi ya da kızarıklaştırmasıdır. Göz kanlanmasında ilk akla gelen problem, zarların alerjik ya da mikrobik nedenlerle iltihaplanmasıdır. Göz kuruluğu ya da başka göz hastalıkları da olabilir. Özellikle sigara dumanının fazla olduğu yerlerde, havuzdaki klorların etkisiyle kuruluk artabilmekte, bu da göz kızarıklığına neden olabilmektedir.

Üveit ya da korneadaki iltihaplanmalar göz kızarıklığı yapabilir. Hamilelerde ise damarlar normalden daha genişleyerek göz kanlanması yaşanabilir. Ağır alkol ve uyuşturucu madde kullanımı da, kırmızı bir göz görüntüsü ortaya çıkarabilmektedir.

GÖZ KANLANMASININ SEBEPLERİ NELERDİR?

Göz kanlanması, dışarıdaki etmenlerden ortaya çıkabileceği gibi, gözün kendi hastalıklarıyla da ilgili olabilir. Bu dışarıdaki etmenler kuru, tozlu hava, sigara dumanlı ya da kirli bir hava olabilir.

Uzun süreli bilgisaya kullanımı, göz kuruluğu ile birleştiğinde göz kızarıklığı olarak ortaya çıkabilir.

Bunun yanı sıra konjonktivit adı verilen göz zarlarının iltihaplanması ya da korneanın iltihaplanması, uçuk virüsünün kornea tabakasına yerleşmesi, göz içerisindeki iltihaplanmalar ya da göz tansiyonun aşırı bir şekilde yükselmesi diğer sebepler arasındadır.

GÖZ KANLANMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göz kanlanması, kırmızı bir gözle ortaya çıkmaktadır. Fakat bunun yanı sıra kaşıntı, sulanma, çapaklanma, görmede azalma, bulanık görme belirtileriyle de yan yana bulunabilir. Bu da altta yatan hastalığın ne olduğuna bağlıdır.

Fakat keratit, üveit, glokom gibi ciddi problemler varsa ağrı, ışık hassasiyeti ve görme kaybı da bu belirtilere eşlik eder.

GÖZ KANLANMASINI TETİKLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

Göz kanlanması, altta yatan hastalığa bağlı olarak çeşitli faktörler tarafından tetiklenebilir. Örneğin; göz kuruluğu olup göz kanlanması olan bir kişide, sürekli bilgisayar başında kalınması ya da rüzgarlı bir havada kalmak, göz kanlanmasını arttırabilir.

Bunun yanı sıra çeşitli bakteri ya da virüsler göz kızarıklığını arttırabilir.

GÖZ KANLANMASI DURUMUNDA NE ZAMAN DOKTORA DANIŞILMALIDIR?

Göz kanlanması, başlı başına doktora danışılması gereken bir durumdur. Altta yatan nedenin ne olduğunun bulunması gerekir. Hastalık biçimine göre tedavi yöntemi geliştirilir.

Fakat acil doktora gelinmesi gereken durum, kanlanmanın yanı sıra görmede bulanıklık olmasıdır. Bu durum göz tansiyonun yükselmiş olabileceğini ya da iltihap olabileceğini göstermektedir. Özellikle kontakt lens kullanan kişilerde göz kızarıklığı olması, korneadaki iltihabın tek başına belirtisi olabilir.

GÖZ KANLANMASINI ÖNLEMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Göz kanlanmasını engellemek için öncelikle çevresel faktörlerin düzeltilmesi gerekir. Göz kanlanmasına en fazla neden olan faktörler ortam şartlarıdır.

Klimaların kullanılması, kaloriferlerin olması, çok fazla bilgisayarda çalışmak göz kanlanmasını arttırabilir. Bu nedenle çalışılan odada su ısıtıcıda su kaynatılmamasını, bilgisayar kullanımına ara verilmesini öneririz.

GÖZ KANLANMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Göz kanlanması, altta yatan nedenin ne olduğuna bağlı olarak tedavi edilir.

Göz kanlanması kuruluğa bağlıysa, suni gözyaşları ve çevresel tedbirlerin arttırılmasıyla tedavi edilir. Kanlanma mikrobiyal bir nedenleyse antimikrobiyal damlaların kullanılması gerekir. Alerjik kanlanmalarda ise, antialerjik damlaların kullanılması gerekir.

Korneada bir problem varsa, uçuk mikrobuna bağlı keratit söz konusuysa buna ait tedaviler düzenlenmesi gerekir.

Kontakt lens kullananlarda kızarıklık olduğunda, lenslerin derhal çıkartılması ve doktora başvurulması gerekmektedir.

GÖZ KANLANMASI HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR?

Göz kanlanması vücutta romatizmal hastalıkların belirtisi de olabilmektedir. Bunlar ağır hastalıklar olabilir, tedavisi ayrıca yapılmak zorundadır. Çünkü bu hastalıklar sadece kanlanma ile kendini gösterebilir. Romatologun göz doktoruyla işbirliğinde bulunarak tedaviyi tamamlaması daha doğru olacaktır.


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