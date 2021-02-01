Göz kanlanması neden olur? Nasıl geçer?

Üveit ya da korneadaki iltihaplanmalar göz kızarıklığı yapabilir. Hamilelerde ise damarlar normalden daha genişleyerek göz kanlanması yaşanabilir. Ağır alkol ve uyuşturucu madde kullanımı da, kırmızı bir göz görüntüsü ortaya çıkarabilmektedir.

GÖZ KANLANMASININ SEBEPLERİ NELERDİR?

Göz kanlanması, dışarıdaki etmenlerden ortaya çıkabileceği gibi, gözün kendi hastalıklarıyla da ilgili olabilir. Bu dışarıdaki etmenler kuru, tozlu hava, sigara dumanlı ya da kirli bir hava olabilir.

Uzun süreli bilgisaya kullanımı, göz kuruluğu ile birleştiğinde göz kızarıklığı olarak ortaya çıkabilir.