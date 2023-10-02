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Göz kapağı düşüklüğü (Pitozis) nedir? Göz kapağı düşüklüğü tehlikeli mi?

29.09.2023 18:35 | Son Güncelleme:
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Göz kapağı düşüklüğü tıbbi terimiyle "ptozis" olarak adlandırılan bir oftalmolojik sorundur. Bu durum, bir veya her iki göz kapağının normal seviyesinin altında sarkması anlamına gelir. Genellikle yaşla birlikte ortaya çıkan bir sorun olmasına rağmen, doğuştan veya travma sonucu da gelişebilir. Göz kapağı düşüklüğü, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek bir sorun olabilir, bu nedenle uzman bir oftalmolog tarafından değerlendirilmesi ve uygun tedavi planının belirlenmesi önemlidir.

Göz kapağı düşüklüğü (Pitozis) nedir? Göz kapağı düşüklüğü tehlikeli mi?

İçindekiler

  • Göz kapağı düşüklüğü nedir?
  • Göz kapağı düşüklüğü tehlikeli mi?
  • Göz kapağı düşüklüğüne ne iyi gelir?
  • Tek taraflı göz kapağı düşüklüğü nedenleri nelerdir?
  • Yalancı göz kapağı düşüklüğü nedir?
  • Göz kapağı düşüklüğü tedavisi ameliyatsız olur mu?

Göz kapağı düşüklüğünün birkaç nedeni vardır. Bunlar arasında kas zayıflığı, sinir hasarı, yaşlanma, göz kapaklarını destekleyen bağ dokusunun zayıflaması ve bazen de tümörler yer alır. Ptözis, sadece estetik bir endişe değil, aynı zamanda görme sorunlarına da yol açabilir. Düşük göz kapakları, görüş alanını kısıtlayabilir ve göz kuruluğu gibi sorunlara yol açabilir. Tedavi ptözisin nedenine ve şiddetine bağlı olarak değişir. Cerrahi müdahale sıklıkla kullanılır. Ameliyatla, göz kapağının doğru seviyeye kaldırılması sağlanır ve görme sorunları hafifletilir. Ancak, cerrahi dışı tedavi seçenekleri de bazı durumlarda kullanılabilir.

Göz kapağı düşüklüğü nedir?

Göz kapağı düşüklüğü tıbbi adı ile ptozis, göz kapağının normal seviyeden daha aşağıda olması durumudur. Bu bağlamda "Pitozis nedir?" sorusuna şu cevabı verebiliriz: Göz kapağının gözün bir kısmını ya da tamamını kapatacak şekilde olması, görüşün kısıtlanmasına ya da tamamen engellenmesine neden olabilir. Göz kapağı düşüklüğü, çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Doğuştan gelen veya sonradan gelişen göz kapağı düşüklüğü olabilir.

"Göz kapağı düşüklüğü neden olur?" sorusu için iki ayrı yanıt verilebilir. Doğuştan gelen göz kapağı düşüklüğü kapağı kaldıran kasların gelişmemesi veya zayıf olmasından kaynaklanır. Bu durum tek taraflı veya iki taraflı olabilir. Sonradan gelişen göz kapağı düşüklüğü ise aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

  • Yaşlanma: Yaşlanmayla birlikte göz kapağı kasları zayıflayabilir ve bu da göz kapağı düşüklüğüne neden olabilir.
  • Travma: Göz kapağına alınan darbe, göz kapağı kaslarında hasara neden olabilir ve bu da göz kapağı düşüklüğüne neden olabilir.
  • Nörolojik hastalıklar: Beyin veya sinir sisteminde meydana gelen hastalıklar, göz kapağı kaslarının çalışmasını etkileyebilir ve bu da göz kapağı düşüklüğüne neden olabilir.
  • Bazı ilaçlar: Bazı ilaçlar, göz kapağı kaslarının çalışmasını etkileyebilir ve bu da göz kapağı düşüklüğüne neden olabilir.
  • Kanser: Göz kapağında veya göz çevresindeki dokularda görülen kanserler, göz kapağı düşüklüğüne neden olabilir.

Göz kapağı düşüklüğünün belirtileri arasında şunlar yer alır:

  • Bir veya iki gözün kısmen veya tamamen kapanması
  • Görme bulanıklığı
  • Diplopi (çift görme)
  • Göz kuruluğu
  • Aşırı göz kırpma

Göz kapağı düşüklüğü estetik bir sorun olarak da görülebilir. Bu nedenle bazı kişilerde estetik kaygı nedeniyle tedavi edilmesi gerekebilir.

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Göz kapağı düşüklüğü tehlikeli mi?

Göz kapağı düşüklüğü, görme kaybına neden olabileceği için tehlikeli olabilir. Göz kapağının gözün bir kısmını veya tamamını kapatması, gözün yeterince ışık alması için gereken örtü miktarını azaltabilir. Bu durum, görme bulanıklığına, çift görmeye ve hatta görme kaybına yol açabilir. Göz kapağı düşüklüğü, ayrıca göz kuruluğuna ve enfeksiyona da neden olabilir.

Göz kapağının gözü tam olarak kapatamaması, gözyaşlarının göz yüzeyinden düzgün bir şekilde akmasına neden olabilir. Bu durum, göz kuruluğuna ve enfeksiyon riskinin artmasına yol açabilir. Göz kapağı düşüklüğü ayrıca estetik bir sorun olarak da görülebilir. Göz kapağının düşük olması, kişinin yüz ifadesini olumsuz etkileyebilir. Göz kapağı düşüklüğü, aşağıdaki durumlarda tehlikeli olabilir:

  • Görme alanını önemli ölçüde kısıtlıyorsa
  • Göz kuruluğu veya enfeksiyona neden oluyorsa
  • Estetik olarak rahatsız ediciyse

Göz kapağı düşüklüğüne ne iyi gelir?

Göz kapağı düşüklüğü, göz kapağının normal seviyeden daha aşağıda olması durumudur. Göz kapağının gözün bir kısmını veya tamamını kapatacak şekilde olması, görüşün kısıtlanmasına ya da tamamen engellenmesine neden olabilir. Göz kapağı düşüklüğünün tedavisi, altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Doğuştan gelen göz kapağı düşüklüğünde, kapağı kaldıran kasların güçlendirilmesi için cerrahi müdahale gerekebilir. Sonradan gelişen göz kapağı düşüklüğünde ise, altta yatan nedenin tedavisinin yanı sıra, göz kapağını kaldıran kasların güçlendirilmesi için cerrahi müdahale gerekebilir. Göz kapağı düşüklüğüne iyi gelen bazı yöntemler şunlardır:

  • Cerrahi müdahale: Göz kapağı düşüklüğünün en etkili tedavisi cerrahi müdahaledir. Cerrahi müdahale ile göz kapağını kaldıran kaslar güçlendirilir veya göz kapağına destek sağlanır.
  • Botulinum toksini uygulaması: Botulinum toksini, kasların kasılmasını engelleyen bir maddedir. Göz kapağı kaslarına botulinum toksini uygulaması, göz kapağının geçici olarak kaldırılmasına yardımcı olabilir.
  • Dolgu uygulaması: Göz kapağının altındaki yağ dokusuna dolgu uygulaması, göz kapağının kaldırılmasına ve göz kapağının gözü kapatmasına yardımcı olabilir.
  • Göz kapağı egzersizleri: Göz kapağı egzersizleri, göz kapağını kaldıran kasların güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Ancak, göz kapağı düşüklüğünün tedavisinde göz kapağı egzersizlerinin tek başına etkili olduğu bilinmemektedir.

"Göz kapağı düşüklüğü nasıl kaldırılır?" sorusu için göz kapağı düşüklüğünün tedavisinde kullanılan cerrahi müdahaleler şunlardır:

  • Kapağı kaldıran kasın güçlendirilmesi: Göz kapağı düşüklüğünün en yaygın tedavi yöntemidir. Bu yöntemde, göz kapağını kaldıran kasın ucu, kasın daha güçlü olduğu bir noktaya dikilir.
  • Kapağı kaldıran kasın uzatılması: Göz kapağı düşüklüğü, göz kapağını kaldıran kasın kısa olmasından kaynaklanıyorsa, bu yöntem uygulanabilir. Bu yöntemde, göz kapağını kaldıran kasın ucu, kasın daha uzun olduğu bir noktaya dikilir.
  • Kapağa destek sağlanması: Göz kapağı düşüklüğü, göz kapağının ağırlaşmasından kaynaklanıyorsa, bu yöntem uygulanabilir. Bu yöntemde, göz kapağına silikon veya metal bir destek yerleştirilir.

Tek taraflı göz kapağı düşüklüğü nedenleri nelerdir?

Tek taraflı göz kapağı düşüklüğü, tek gözün diğer göze göre daha aşağıda olması durumudur. Bu durum, çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. En yaygın nedenler şunlardır:

  • Travma: Göz kapağına alınan darbe, göz kapağı kaslarında hasara neden olabilir ve bu da göz kapağı düşüklüğüne neden olabilir.
  • Nörolojik hastalıklar: Beyin veya sinir sisteminde meydana gelen hastalıklar, göz kapağı kaslarının çalışmasını etkileyebilir ve bu da göz kapağı düşüklüğüne neden olabilir.
  • Bazı ilaçlar: Bazı ilaçlar, göz kapağı kaslarının çalışmasını etkileyebilir ve bu da göz kapağı düşüklüğüne neden olabilir.
  • Kanser: Göz kapağında veya göz çevresindeki dokularda görülen kanserler, göz kapağı düşüklüğüne neden olabilir.
  • Yaşlanma: Yaşlanmayla birlikte göz kapağı kasları zayıflayabilir ve bu da göz kapağı düşüklüğüne neden olabilir.
  • Göz kapağı enfeksiyonları: Göz kapağı enfeksiyonları, göz kapağı kaslarında hasara neden olabilir ve bu da göz kapağı düşüklüğüne neden olabilir.
  • Göz kapağı ameliyatları: Göz kapağı ameliyatları, göz kapağı kaslarında hasara neden olabilir ve bu da göz kapağı düşüklüğüne neden olabilir.

Tek taraflı göz kapağı düşüklüğü aşağıdaki durumlarda daha olasıdır:

  • 50 yaşın üzerindeyseniz
  • Yakın zamanda göz kapağı ameliyatı geçirdiyseniz
  • Göz kapağı enfeksiyonu geçirdiyseniz
  • Nörolojik bir hastalığınız varsa
  • Kanser tedavisi görüyorsanız

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Yalancı göz kapağı düşüklüğü nedir?

Yalancı göz kapağı düşüklüğü göz kapağının normal seviyeden daha aşağıda olması durumudur. Ancak bu durum gerçek göz kapağı düşüklüğünden farklı olarak göz kapağı kaslarında veya sinirlerinde bir sorundan kaynaklanmaz. Yalancı göz kapağı düşüklüğü genellikle göz kapağının üzerindeki cilt ve yumuşak dokuların veya kaşların sarkması nedeniyle oluşur. Yalancı göz kapağı düşüklüğü, aşağıdaki durumlarda daha olasıdır:

  • Yaşlanma: Yaşlanmayla birlikte göz kapağındaki cilt ve yumuşak dokular sarkabilir.
  • Göz kapağı ameliyatları: Göz kapağı ameliyatları, göz kapağındaki cilt ve yumuşak dokuların sarkmasına neden olabilir.
  • Travma: Göz kapağına alınan darbe, göz kapağındaki cilt ve yumuşak dokuların sarkmasına neden olabilir.
  • Yağ birikimi: Göz kapağındaki yağ dokularının artması, göz kapağının sarkmasına neden olabilir.

Yalancı göz kapağı düşüklüğü gerçek göz kapağı düşüklüğü gibi tehlikeli değildir. Ancak, estetik olarak rahatsız edici olabilir. Yalancı göz kapağı düşüklüğünün tedavisi, genellikle cerrahi müdahale gerektirmez.

Göz kapağı düşüklüğü tedavisi ameliyatsız olur mu?

Göz kapağı düşüklüğü tedavisi, altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Doğuştan gelen göz kapağı düşüklüğünde, kapağı kaldıran kasların güçlendirilmesi için cerrahi müdahale gerekebilir. Sonradan gelişen göz kapağı düşüklüğünde ise, altta yatan nedenin tedavisinin yanı sıra, göz kapağını kaldıran kaslar güçlendirilebilir veya göz kapağına destek sağlanabilir.

Ameliyatsız göz kapağı düşüklüğü tedavisi, genellikle yalancı göz kapağı düşüklüğü için uygulanır. Yalancı göz kapağı düşüklüğü, genellikle göz kapağının üzerindeki cilt ve yumuşak dokuların veya kaşların sarkması nedeniyle oluşur. Bu nedenle, yalancı göz kapağı düşüklüğü tedavisinde, göz kapağının üzerindeki cilt ve yumuşak dokuların veya kaşların sarkmasını azaltmak için aşağıdaki yöntemler uygulanabilir:

  • Göz kapağı egzersizleri: Göz kapağı egzersizleri, göz kapağını kaldıran kasları güçlendirmeye yardımcı olabilir. Ancak, göz kapağı düşüklüğünün tedavisinde göz kapağı egzersizlerinin tek başına etkili olduğu bilinmemektedir.
  • Cilt bakımı: Göz kapağının üzerindeki cilt ve yumuşak dokuların sarkmasını azaltmak için, cilt bakımı uygulamaları uygulanabilir. Bu uygulamalar, cildin nemlenmesini ve sıkılaşmasını sağlayabilir.
  • Kaş kaldırma: Kaşların sarkması, göz kapağının daha aşağıda görünmesine neden olabilir. Kaş kaldırma, kaşların yukarı kaldırılarak göz kapağının daha normal bir seviyeye getirilmesini sağlar.
  • Botulinum toksini uygulaması: Botulinum toksini, kasların kasılmasını engelleyen bir maddedir. Göz kapağı kaslarına botulinum toksini uygulaması, göz kapağının geçici olarak kaldırılmasına yardımcı olabilir.
  • Dolgu uygulaması: Göz kapağının altındaki yağ dokusuna dolgu uygulaması, göz kapağının kaldırılmasına ve göz kapağının gözü kapatmasına yardımcı olabilir.

Ameliyatsız göz kapağı düşüklüğü tedavisi, genellikle hafif göz kapağı düşüklüğü olan kişilerde etkilidir. Orta ve şiddetli göz kapağı düşüklüğü olan kişilerde, genellikle cerrahi müdahale gerekebilir.

Genç yaşta göz kapağı düşüklüğü olur mu?

Evet, genç yaşta da göz kapağı düşüklüğü tıbbi olarak "ptozis" olarak adlandırılan bir durum meydana gelebilir. Göz kapağı düşüklüğü, bir veya her iki göz kapağının normal konumundan aşağıya doğru sarkması anlamına gelir. Genellikle yaşlılıkla ilişkilendirilse de bazı gençlerde doğuştan gelen bir sorun olabilir veya yaşam boyu travma, kas zayıflığı, sinir sorunları veya diğer nedenlerle gelişebilir.

Göz kapağı düşüklüğü için krem işe yarar mı?

Göz kapağı düşüklüğü (ptozis), genellikle bir krem veya topikal ürünle tedavi edilemez. Göz kapağı düşüklüğünün tedavisi, altta yatan nedenlere ve şiddetine bağlı olarak cerrahi veya diğer özel tedavi yöntemlerini içerebilir. Göz kapağı düşüklüğü ciltle ilgili bir estetik sorun değildir, aynı zamanda görüşü etkileyebilir, bu nedenle tedavi genellikle tıbbi bir gerekliliktir.

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