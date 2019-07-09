Göz kapağı düşüklüğünde cerrahi tedavi

Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, yaşlanmayla birlikte göz kapağı düşüklüğü oluşabildiğini belirterek, ptozis operasyonuyla hem estetik olarak hem de görmede önemli bir kazanım sağlandığını söyledi.

Zaman içinde yaşlanmaya bağlı olarak gevşeyen cilt ve kas dokusunun görme kaybına neden olduğunu ifade eden Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, "Göz kapağı düşüklükleri görme alanının daralmasına neden oluyor. Bu durum istenmeyen bir görüntüye de neden oluyor. Gözlerde ağırlık ve yorgunluk hissi ortaya çıkıyor. Kontakt lens ve gözlük kullanımı zorlaşıyor. Ptozis operasyonuyla göz kapağındaki fazla deri, yağ dokusu alınırken kaslarda güçlendirme yapılıyor. Göz kapağı ameliyatı sayesinde hem estetik hem de fonksiyonel bir uygulamayla göz kapağını düzeltiyoruz” diye konuştu.

Çocuklarda ve gençlerde de yapısal bozukluk nedeniyle görülebilen göz kapağı düşüklüğünün, göz tembelliğine yol açabildiği dile getiren Geribeyoğlu, hastalığın durumuna göre ilaç tedavisi ve cerrahi müdahalenin uygulandığını belirtti.