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Göz kapağı düşüklüğünde cerrahi tedavi

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.07.2019 10:53 | Son Güncelleme

Op.

Göz kapağı düşüklüğünde cerrahi tedavi

Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, yaşlanmayla birlikte göz kapağı düşüklüğü oluşabildiğini belirterek, ptozis operasyonuyla hem estetik olarak hem de görmede önemli bir kazanım sağlandığını söyledi.
Zaman içinde yaşlanmaya bağlı olarak gevşeyen cilt ve kas dokusunun görme kaybına neden olduğunu ifade eden Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, "Göz kapağı düşüklükleri görme alanının daralmasına neden oluyor. Bu durum istenmeyen bir görüntüye de neden oluyor. Gözlerde ağırlık ve yorgunluk hissi ortaya çıkıyor. Kontakt lens ve gözlük kullanımı zorlaşıyor. Ptozis operasyonuyla göz kapağındaki fazla deri, yağ dokusu alınırken kaslarda güçlendirme yapılıyor. Göz kapağı ameliyatı sayesinde hem estetik hem de fonksiyonel bir uygulamayla göz kapağını düzeltiyoruz” diye konuştu.
Çocuklarda ve gençlerde de yapısal bozukluk nedeniyle görülebilen göz kapağı düşüklüğünün, göz tembelliğine yol açabildiği dile getiren Geribeyoğlu, hastalığın durumuna göre ilaç tedavisi ve cerrahi müdahalenin uygulandığını belirtti.

45 dakika sürüyor
Ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, “Öncelikle herkesin göz yapısı farklı olduğu için kişiye özel bir planlama yapıyoruz. Cerrahi operasyon lokal anesteziyle gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 45 dakika sürüyor. Ameliyat sonrasında bir hafta içinde hızlı bir iyileşme görülüyor. Hafif şişme ve morluklar yaşanabiliyor. 3 günlük bir dinlenmenin ardından hasta normal yaşantısına dönebiliyor. Ptozis, başarısı yüksek bir ameliyat ve yıllar sonra ihtiyaç duyulursa tekrarlanabilir” ifadesini kullandı.
Göz kapağı düşüklüğünde radyo frekans cihazıyla ameliyat gerçekleştirildiğini kaydeden Op. Dr. Geribeyoğlu, operasyonun mutlaka bu konuda deneyimli uzman hekimlerce yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Göz kapağı düşüklüğünde cerrahi tedavi

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