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Göz kapağı estetiği ile gençleşmek mümkün

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Dürdane Keskin, yaşlanmanın ilk belirtilerinin göz çevresinde meydana gelen değişikliklerle kendini göstermeye başladığını belirterek, “Bu sorun bir çok kişi için de can sıkıcı bir hal alır.

Göz kapağı estetiği ile gençleşmek mümkün

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Dürdane Keskin, yaşlanmanın ilk belirtilerinin göz çevresinde meydana gelen değişikliklerle kendini göstermeye başladığını belirterek, “Bu sorun bir çok kişi için de can sıkıcı bir hal alır. Ancak gençleşmiş ve tazelenmiş bakışlara kavuşmak artık mümkün” dedi.
Op.Dr.Dürdane Keskin, göz kapağı estetiği konusunda önemli bilgiler verdi.
“Gözler kimliğimizin ana unsurunu oluşturur” diyen Op.Dr.Dürdane Keskin, “Yaş alma ile birlikte ilk etkilenen bölge de göz çevresidir. Zamanla göz kapağı derisi gevşer ve çizgili görünüm alır. Üst göz kapağı çizgisi silinir. Alt göz kapağında torbalanma olabilir. Bu durum yorgun ve uykusuz görünüme sebep olur.
Üst göz kapağı deri fazlalığı uzun dönemde göz kapağı düşüklüğüne sebep olabilir. Bu durum görme alanını etkiler. Aynı zamanda hasta yeterli görüş sağlayabilmek için kaşlarını kaldırır. Bu ise alında yatay çizgilenmeye sebep olur” diye konuştu.
Göz kapağı ameliyatının üst ve alt göz kapağına hastanın ihtiyacına göre uygulanabildiğini kaydeden Op.Dr.Dürdane Keskin, “Ameliyat için belirli bir yaş sınırı yoktur. Hastanın genetik olarak göz kapağındaki yaşlanması farklı olabilir. Göz kapağında düşüklük aynı anda düzeltilebilir.
Göz kapağı ameliyatı hastanın isteğine göre sedasyon eşliğinde veya genel anestezi altında yapılabilir. Kısa süreli bir işlem olmasına rağmen hastanın görünümünü 5-10 yaş birden değiştirir. Akşam genellikle hasta evine dönebilmektedir. Ameliyat sonrası 2 gün çok ince bantlar ile pansuman yapılır. Gözler tamamen kapatılmaz, hastanın görmesi engellenmez. 2 gün sonra kapalı pansumana gerek yoktur.
İyileşme süresi yaklaşık yedi gündür. İlk iki gün göz çevresinde ödem olabilir. Bir hafta sonra ödem hızla çözülür. Bir hafta sonra makyaj yapılabilir ve iş hayatına geri dönülebilir. Yaklaşık 1 ay sonra göz çevresi hastanın ameliyat olmadığı belli olmayacak hale gelir. Ameliyat sonrası yara izleri belirgin olmadığı için hastayı rahatsız etmez. Göz kapağı ameliyatları hastada belirgin genç görünüme sebep olduğu için hasta memnuniyeti yüksek ameliyatlardır.” Şeklinde konuştu.

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