Göz kapağı estetiği nasıl yapılır? Göz kapağınızdaki sarkmalardan kurtulabilirsiniz!

Normal olgunlaşma sürecinde göz kapağı dokusu gerilir ve destekleyici kaslar zayıflar. Yavaş yavaş, kafatasındaki göz küresini yastıklayan yağ katmanları kayabilir ve bu da yağ birikintilerinin göz kapaklarının hem altında hem de üstünde birikmesine neden olabilir. Bunun sonucunda oluşan kaş ve üst göz kapakları ve göz altı torbalarının sarkması hem kadınlarda hem de erkeklerde sarkık ve yaşlanmış bir görünüm oluşturabilir. Deri sarkması da periferik görüşü azaltabilir. Blefaroplasti, bu tarz göz kapağı problemlerini hafifletebilir. Fazla deri ve yağın alınmasıyla sarkma azaltabilir.

KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Göz kapaklarında sarkma olan ve görüş alanı kısıtlanan kişiler için uygun bir operasyondur. İdeal bir aday olarak değerlendirilmek için genel sağlık durumunuzun iyi olması, sigara içmemeniz ve prosedür için gerçekçi beklentilere sahip olmanız gerekir. Ayrıca göz enfeksiyonu veya hastalığı, kaş sarkması, kuru göz sendromu veya tiroid problemleri veya Grave hastalığı gibi ciddi bir enfeksiyon veya hastalık olmamalıdır.

Ameliyattan önce cerrahınız, göz kapağı dokunuzun mevcut görünümünü değerlendirir. Alın ve kaş bölgenizdeki aşırı gevşemiş doku veya levator kaslarının (üst göz kapağı kasları) gerilmesi, üst göz kapaklarınızın sarkık görünümüne katkıda bulunuyor olabilir. Muayenenin ardından, temel sorunu ele alan ve istenilen genç görünümü sunmak için kişiye özel tasarlanan göz kapağı kaldırma tedavi planı oluşturulur.

AMELİYAT NASIL UYGULANIR?

Üst göz kapağı ameliyatı nispeten basit bir ameliyattır. Her bir gözün üstündeki kıvrımda ince bir kesi oluşturulur ve izlerin doğal konturlara iyice gizlenmesi sağlanır. Bu kesi sayesinde, göz kapaklarının sarkmasına neden olan fazla deri çıkarılır. Daha sonra altta yatan kasları sıkılaştırılır ve yeniden konumlandırılır ve aşırı şişkinliğe neden olan yağlar temizlenir. Daha sonra aşırı düzeltme yapmadan ve doğal olmayan bir görünüm oluşturmadan daha genç bir ifade elde etmek için özel bir özen gösterilerek cilt kaldırılır. İstenilen görünüm oluşturulduktan sonra, kesiler ince dikişlerle kapatılır.

Alt göz kapağı ameliyatı esas olarak hastalar yaşlandıkça bu bölgede birikme eğiliminde olan yağ birikintilerinin giderilmesine odaklanır. Alt kirpiklerde çok gizli bir kesi yapılır. Bu kesi sayesinde, aynı anda yağ dokusunu ve sarkan cilt temizlenerek daha pürüzsüz ve daha sıkı bir göz alanı ortaya çıkarılır. Göz çevresindeki gevşek kaslarda da sorun varsa, o bölgedeki kaslar da yeniden konumlandırabilir ve sıkılaştırabilir. Operasyon lokal ya da genel anestezi altında uygulanabilir.

GÖZ KAPAĞI AMELİYATI SONRASI İYİLEŞME NASILDIR?

Prosedürden hemen sonra göz çevresinin ve kesilerin etrafındaki bölgenin kırmızı ve şiş olması beklenebilir. Ayrıca göz, ışığa duyarlılık ve bulanık görme gibi gözlerle ilgili problemler de fark edilebilir. Bu etkilerin yaygın ve geçici olduğunu ve kendi başlarına oldukça hızlı bir şekilde geçeceği unutmamalıdır.

İlk birkaç gün soğuk kompresler şişmeyi azaltmaya yardımcı olabilir ve göz damlaları gözleri nemli tutabilir. İlk hafta, televizyon izlemek, lens takmak ve bilgisayar kullanmak gibi gözleri yoracak aktivitelerden kaçınmak önemlidir.

Hastaların çoğu göz kapağı kaldırma ameliyatından yaklaşık bir hafta sonra işine dönebilecek kadar iyi hisseder. Bununla birlikte, tamamen iyileşene kadar birkaç hafta daha geçmesi gerekebilir. Eğilmekten, ağır kaldırmaktan, kuvvetli egzersiz yapmaktan ve ağlamaktan kaçınılmalıdır, çünkü bu aktiviteler gözlere kan akışını artırabilir ve iyileşme sürecini geciktirebilir.

