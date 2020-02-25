Göz kapağı estetiğinde riskler var mı?

Genetik faktörler, çevresel faktörler, beslenme, uyku ve yaş almaya bağlı olarak ortaya çıkan göz çevresindeki değişiklikler ile en sık karşılaşılan göz kapağı sorunlarına dair bilinmesi gerekenleri paylaşan Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Göz estetiği odaklı cerrahi girişimlerin tümünde sağlam dokuların zarar görmemesi ve sadece gerekli yere müdahalenin yapılması, hangi durumlarda cerrahi operasyona başvurulacağı önemlidir. Göz kapağı düşüklüğü çocuklarda göz bebeğini kapatıyorsa ileride göz tembelliğine neden olmaması için mümkün olduğunca erken cerrahi yapılmalıdır. Üst göz kapağı torbaları için yapılacak cerrahi öncesinde ölçüm dikkatlice yapılmalıdır. Ölçüm hatalı yapılırsa, cerrahi sonrasında göz kapağının kapanma fonksiyonu bozulabilir” diyerek konuya dair bilgi paylaştı. Göz kapağı cerrahisi; görme alanının sarkmış göz kapağı tarafından kapatılması, göz kapaklarında sürekli ağırlık hissi gibi gerekli durumlarda veya kişinin yorgun ve yaşlanmış görünümünü iyileştirmek için gerçekleştirilir. Göz kapağının sarkması ya da kirpikli uçların saydam tabakayı 4-5 milimetre kapatmasına göz kapağı düşüklüğü (pitozis) denir. Göz kapağı düşüklükleri doğuştan olabileceğini gibi ileri yaşlarda da oluşabilir.

HANGİ DURUMLARDA CERRAHİ OPERASYONLARA BAŞVURULUR? Göz kapak uçlarının ve kirpiklerin içe dönmesi sonucunda batma ve yaşarma gibi şikayetler varsa, gözün saydam tabakasında zamanla hassasiyet oluştuğu anlamına gelir. Eğer müdahale edilmezse görme kaybına kadar giden ciddi bir tablo ortaya çıkabilir.

Göz kapağı düşüklüğü çocuklarda göz bebeğini kapatıyorsa ileride göz tembelliğine neden olmaması için mümkün olduğunca erken cerrahi yapılmalıdır.

Göz kapağı düşüklüğü erişkinlerde yorgun ve yaşlı görünüme neden oluyorsa estetik görünümü düzeltmek için de yapılmaktadır.

Alt göz kapağının uçları içe değil de dışa dönerse, kapağın gözle teması olmayacağından gözyaşı dağılımı düzensiz olacaktır ve gözde sürekli olarak sulanma, kızarıklık ve enfeksiyonlar oluşacaktır. Geçmeyen göz sulanmasını ve enfeksiyonları engellemek için cerrahi gerekmektedir. GÖZ ESTETİĞİ AMELİYATLARININ RİSKLERİ NELERDİR? Göz kapağını açan ve kapayan kas; yağ dokuları, gözyaşı bezi, cilt ve destek dokularından oluşur. Üst göz kapağı torbaları için yapılacak cerrahi öncesinde ölçüm dikkatlice yapılmalıdır vurgusu yapan Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Ölçüm hatalı yapılırsa, cerrahi sonrasında göz kapağının kapanma fonksiyonu bozulabilir. Üst göz kapağı için yapılacak cerrahide dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise olası kaş düşüklüğünün belirlenmesidir. Bu durumda mutlaka kaş düşüklüğü tedavi edildikten sonra kapak cerrahisi yapılmalıdır. Alt göz kapağı torbaları için yapılacak işlemde ise, cerrahın tecrübesi daha da önemlidir. İşlem sırasında yapılacak fazla düzeltme, hastanın yukarı baktığında ve ağzını açtığında alt kapağın dışa dönmesine neden olabilir. Göz estetiği ameliyatlarında hassasiyet gösterilmesi gerekir. Cerrahi girişimlerin tümünde sağlam dokuların zarar görmemesi ve sadece gerekli yere müdahalenin yapılması çok önemlidir. Komplikasyon riskinin az olması ve hızlı bir iyileşme süreci için ameliyatın uzman plastik cerrahlar tarafından gerçekleşmesi önemlidir” dedi.