Göz kapağı estetikleri neler? Bu estetikler gençleştiriyor

Dinç ve sağlıklı gözler, sağlıklı bir beden ve zihnin yansımasıdır. Güzel ve estetik gözlerin fiziksel görünüme etkisi de oldukça fazladır. Göz çevresindeki deformasyonlar yüzün olduğundan daha yaşlı görünmesine yol açar. Sarkık göz kapakları, şişkin gözler, göz kapağı torbaları, mimik çizgileri, kırışıklıklar, koyu halkalar göz çevresinde en yaygın görülen estetik sorunlar arasında yer alır. Göz estetiği operasyonları; yüze daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazandırmak için uygulanmaktadır.

GÖZ KAPAĞI ESTETİKLERİ

Göz çevresindeki estetik problemlerin tedavisi için cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemler kullanılabilir. Cerrahi teknikler ile göz çevresindeki sarkmalar ve torbalar giderilebilirken badem göz estetiği ile göz şekli de daha estetik hale getirilebilir. Cerrahi tekniklerde minimal invaziv prosedürler uygulanır. Ayrıca her prosedürde hastaların tıbbi ve estetik gereksinimleri dikkate alınarak planlanır.

Göz kapaklarındaki sarkmalar estetik görünümün yanı sıra kişinin görüşünü de kısıtlar. Cerrahi operasyon ile göz kapaklarındaki deri ve yağ fazlalığı alınabilir, kaldırılabilir ve gerilebilir.