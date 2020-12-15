Göz kapağı estetikleri neler? Bu estetikler gençleştiriyor

Dinç ve sağlıklı gözler, sağlıklı bir beden ve zihnin yansımasıdır. Güzel ve estetik gözlerin fiziksel görünüme etkisi de oldukça fazladır. Göz çevresindeki deformasyonlar yüzün olduğundan daha yaşlı görünmesine yol açar. Sarkık göz kapakları, şişkin gözler, göz kapağı torbaları, mimik çizgileri, kırışıklıklar, koyu halkalar göz çevresinde en yaygın görülen estetik sorunlar arasında yer alır. Göz estetiği operasyonları; yüze daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazandırmak için uygulanmaktadır.
Göz çevresindeki estetik problemlerin tedavisi için cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemler kullanılabilir. Cerrahi teknikler ile göz çevresindeki sarkmalar ve torbalar giderilebilirken badem göz estetiği ile göz şekli de daha estetik hale getirilebilir. Cerrahi tekniklerde minimal invaziv prosedürler uygulanır. Ayrıca her prosedürde hastaların tıbbi ve estetik gereksinimleri dikkate alınarak planlanır.
Göz kapaklarındaki sarkmalar estetik görünümün yanı sıra kişinin görüşünü de kısıtlar. Cerrahi operasyon ile göz kapaklarındaki deri ve yağ fazlalığı alınabilir, kaldırılabilir ve gerilebilir.
Mimik kullanımı ve yaş almanın bir sonucu olarak oluşan ince çizgiler, kırışıklıklar, kaş çatma çizgileri, kazayakları gözlerin ve yüzüne estetik görünümünü olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sorunların tedavisinde genellikle ameliyatsız teknikler tercih edilir. Botoks, dolgu ve yağ enjeksiyonu teknikleri ile kırışık ve çizgiler giderilebilir. Göz altındaki çukur alanlar dolgunlaştırılabilir. Bu sayede göz altı morluklarının ortadan kalkması sağlanabilir.
Eğer istenirse göz şeklini daha estetik hale getirmek için badem göz estetiği uygulanabilir. Badem göz estetiği minimal invaziv teknikler ile göz kenarında bulunan asıcı bağların yerinin değiştirilerek veya kaşların kaldırılarak gerçekleştirildiği bir cerrahi prosedürdür.
Göz çevresinde yaşlanma belirtilerinden rahatsız olanlar için estetik cerrahide çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Kişiye en uygun tedavi yöntemi için alanında uzman bir estetik cerrahtan bilgi ve destek alınması gerekir.
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