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Göz kapağı estetiklerinde uzman hekimleri tercih edin uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2019 11:12 | Son Güncelleme

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

Göz kapağı estetiklerinde uzman hekimleri tercih edin uyarısı

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, göz kapağının yapısı nedeniyle sarkmaların sıklıkla görüldüğünü belirterek, "Göz için uygulanan kozmetik işlemlerden biri olan göz kapağı cerrahisi sayesinde göz kapağına bile estetik yapılabiliyor" dedi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, insanların yüzde, en önce baktığı noktaların başında gözlerin olduğunu ve sarkık bir göz kapağının da bazı kişilerde estetik sıkıntılara yol açtığını anlatarak, "Göz kapağı sarkması, ağırlık hissi ve görme alanının daralmasıyla kişiye rahatsızlık hissi veriyor. Göz hareketlerinde de sıkıntı yaşanabiliyor. Göz kapaklarındaki fazla doku, ameliyatla alınıyor. Estetik dikiş sayesinde iz kalmadan iyileşebiliyor. Hastalar birkaç gün içinde eski yaşamlarına dönebiliyor" diye konuştu.
Botoks uygulaması ve göz kapağı estetiği ameliyatlarının kadınlar kadar, erkekler tarafından da tercih edildiğini hatırlatan Op. Dr. Geribeyoğlu, "Bir nörotoksin olan ve deri altındaki kasların kasılmasını engelleyerek etki gösteren botoks, günümüzde kozmetik olarak yaygın şekilde uygulanıyor ve özellikle alın ve göz çevresindeki kırışıklıklar bu yolla giderilebiliyor. Botoks uygulamasını yapacak kişinin belli bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Yanlış uygulamalar, göz kapağı düşüklüğü ve şekil bozukluğuna yol açabiliyor. Botoks, ihtiyaç durumu göz önüne alınarak 25 - 65 yaş aralığındaki insanlara uygulanabiliyor. 4 - 6 aylık periyotlarla uygulama tekrar ediliyor. Sonraki seanslarda, kırışıklığın ilk haline göre daha az olduğu gözleniyor" dedi.
2000’li yılların başından beri kullanılan botoksun, mutlaka uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çeken Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, göz kapağının yapısı nedeniyle sarkmaların sıklıkla görüldüğünü belirterek, "Göz için uygulanan kozmetik işlemlerden biri olan göz kapağı cerrahisi sayesinde göz kapağına bile estetik yapılabiliyor" dedi.

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