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Göz kapağı iltihabında uzman hekimlere başvurun

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

Op.

Göz kapağı iltihabında uzman hekimlere başvurun

Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, cinsiyet ve yaş gözetmeksizin sıklıkla karşılaşılan göz kapağı iltihabı hastalığının (Blefarit) yaşam konforunu olumsuz etkilediğini söyledi.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, halk arasında arpacık olarak da bilinen göz kapağı kistlerine de sebep olan göz kapağı iltihabının göz kapaklarındaki yağ bezlerinin yapısal olarak düzensiz çalışması nedeniyle gelişen mikrobik bir rahatsızlık olduğuna dikkat çekti.
Hastalığın durumuna göre ilaç tedavisi uygulandığını kaydeden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, "İltihabı engellemek için öncelikle ilaç tedavisi uyguluyoruz. Göz iltihabı, kuru göz hastalığına da yol açabiliyor. Göz kapağında oluşan kistler yanma, batma, sulanma ve kaşıntıya neden oluyor. Göz kapağı içindeki yağ bezlerini ısıtmak için sıcak, nemli ve temiz bez ya da pamuk ile sıcak pansuman ve kirpik temizliği de önem taşıyor" dedi.
Göz kapağı iltihabında bakım ve temizliğin önemli olduğunu dile getiren Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, "İlaç tedavileri 2-3 hafta sürebiliyor. Bu süre 6 ay ve 1 yıla kadar uzayabiliyor. Hastalığın durumuna göre IPL lazer tedavisi de uygulayabiliyoruz. Lazer tedavisi toplam 3 seansta 1 buçuk ay kadar devam ediyor. Tedavi başarılı sonuçlar veriyor” diye konuştu.
Op. Dr. Geribeyoğlu, göz kapağı iltihabı hastalığı bulunanların bu konuda uzman göz hekimlerine başvurmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

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