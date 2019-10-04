Göz kapağındaki sarkma, gözlerin erken yorulmasına neden olabilir

Gizem KARADAĞ / ANKARA, (DHA) - GÜNÜMÜZDE göz kapağı estetiğinin hem erkeklere hem de kadınlara başarıyla uygulanan bir işlem olduğunu söyleyen Op. Dr. Zeynep Türkşen, “Göz kapaklarındaki sarkma kişinin gözlerinin ve göz kapaklarının daha erken yorulmasına neden olur. Bu ameliyat ile göz kapağı sarkmasının neden olduğu sağlık sorunlarından ve estetik problemlerden aynı anda kurtulması sağlanabilir” dedi.

Son yıllarda uygulanma sıklığının giderek arttığı ‘göz kapağı estetiği ameliyatları’ sayesinde göz çevresindeki istenmeyen görüntüden kurtulmanın mümkün olabildiğini söyleyen Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zeynep Türkşen, ‘göz kapağı estetiği ameliyatları’ hakkında bilgi verdi. Göz kapağı düşüklüğü, göz kapağında sarkma, göz altı torbalanması ve kırışıklıkların genellikle 30’lu yaşlardan sonra, meydana geldiğini ifade eden Op. Dr. Türkşen, “Göz kapağında oluşan bu deformasyonlar, kişilerin istekleri doğrultusunda göz kapağı estetiği ile düzeltilebilir. Böylelikle daha genç bir görünüm elde edilebilir. Blefaroplasti olarak da bilinen ‘göz kapağı estetiği ameliyatları’, göz çevresinde estetik bir görünüm sağlamasının yanı sıra göz kapağındaki sarkmanın görüşü engellemesi problemine de çare olabilen bir yöntemdir. Göz kapaklarındaki sarkma kişinin gözlerinin ve göz kapaklarının daha erken yorulmasına neden olur. Bunun haricinde göz kapaklarında sarkma problemi olan hanımlar makyajlarının bulaşması ya da ilerleyen durumlarda hiç makyaj yapamamaktan şikâyet edebilirler. Bu ameliyat ile göz kapağı sarkmasının neden olduğu sağlık sorunlarından ve estetik problemlerden aynı anda kurtulması sağlanabilir” dedi.