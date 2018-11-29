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Göz kayması nasıl anlaşılır? Göz kayması tedavisi nasıl olur? Göz kayması düzelir mi?

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.11.2018 11:54 | Son Güncelleme

Baş ve boyun eğmesi gibi hareketlerin çocukların ortopedik sorunu olduğunun düşünülmesine yol açıyor. Ancak bazı durumlarda bu davranış göz kayması ile ilgili olabiliyor. Göz kayması nasıl anlaşılır sorusunu cevaplayan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sühan Tomaç çocukların göz kayması yaşadığında en sık gözlenen davranışın boyun bükme olduğunu söyledi ve bu davranışın ilerleyen zamanlarda baş ve boyun eğriliğine de yol açtığının altını çizdi.

Göz kayması nasıl anlaşılır? Göz kayması tedavisi nasıl olur? Göz kayması düzelir mi?

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sühan Tomaç, gözlerinde kayma sorunu yaşayan bazı çocukların kaymayı azaltmak amacıyla gözlerini paralel hale getirirken başlarını ve boyunlarını eğdiklerini söyledi. Bu alışkanlığın zamanla baş ve boyun eğriliğine yol açtığını anlatan Tomaç, "Bu durumdaki çocuklar bazen göz doktoruna kontrol ettirilmeden ameliyat edilebiliyor. Aileler dikkatli olmalı" dedi.

Çocuklarda baş ve boyun eğmelerinin göze bağlı bir sorundan kaynaklanabileceğini anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sühan Tomaç, anne ve babaları uyardı. "Baş ve boyun eğmelerinde çocuklarda ortopedik bir durum var zannediliyor" diyen Doç. Dr. Tomaç, "Bazen baş ve boyun eğmesi olan çocuklar ameliyat edilebiliyor. Baş ve boyun eğmesinin sebebi göz kaynaklı olduğu için ameliyat sonucunda da bir düzelme gerçekleşmiyor" dedi.

Çocuklarında geçmeyen baş ve boyun eğriliği bulunan ailelerin mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına doktoruna başvurmaları gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Tomaç, göz doktorunun detaylı incelemesinin ardından tedaviye yön verilmesi gerektiğini belirtti.
Çocukların gözlerini paralel hale getirip kaymayı azaltma ihtiyacı duyduklarını anlatan Özel Can Hastanesinde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tomaç, bu alışkanlığın baş ve boyun eğriliklerine yol açtığını dile getirdi. Doç. Dr. Tomaç, "Göz kayması durumunun tespitini ise, başı normal tuttuğumuzda gözde bir kayma varsa, göze bağlı bir boyun eğmesi sorunu olduğunu görüyoruz. Göze bağlı baş ve boyun eğriliği hastalığı fark edilmez ve tedavi edilmez ise, çocuklar ileriki yaşamlarında ciddi sorunlar yaşayabilir. Bu tip göz kayması durumlarında çocuklar mutlaka hekime muayene edilmeli. Bebeklerin ilk aylarında gözlerinin kabaca bir şekilde ve ilk yaştan itibaren de detaylı rutin muayeneleri yapılmalı" dedi.

Çocukların yarısından fazlasında gözün dışarı gidip gelme sorunları yaşadığını söyleyen Doç. Dr. Tomaç, kontroller itibariyle 6 aydan sonra devam eden bir kayma mevcut ise gerçek kayma diye nitelendirilen bir göz sorunun tespit edildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Göz sağlığı göz kayması

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