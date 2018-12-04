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Göz kazalarında ovalamak neden zararlıdır? Göze yabancı cisim kaçtığında ne yapmalıyız?

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.12.2018 08:38 | Son Güncelleme

Gözler tüm vücut yaralanmaları içinde yüzde 10'luk dilimi kapsarken, evlerimizde kullandığımız çamaşır suyu, lavabo açıcı gibi kimyasallar, işçilerin yeterince önlem almadan çalışması gibi olumsuz durumlarda göz kazaları kaçınılmaz oluyor. Göz yaralandığında ovalamak ise yabancı cisimlerin gözü daha fazla zedeleyip daha içeriye girmesine neden oluyor.

Göz kazalarında ovalamak neden zararlıdır? Göze yabancı cisim kaçtığında ne yapmalıyız?

SAKIN OVALAMAYIN

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Travma Birimi Başkanı Doç. Dr. O. Murat Uyar "Göz yaralandığında kesinlikle ovalamayın. Yabancı cisimlerin gözü daha fazla çizmesine veya derinlere gitmesine neden olmayın." dedi.

Çevremizde sürmekte olan savaşlar, terör olayları, ülkemizdeki trafik kazaları, hâlâ önü tam alınamayan iş kazaları ve aile içi şiddete kadar travmadan yoğun bir coğrafyada yaşadığımızı belirten Uyar şunları söyledi:

GÖZ KAZALARI 100 KİŞİDEN 1'İNDE GÖRÜLÜYOR

"Gözler tüm vücut yaralanmaları içinde %10’luk oran ile en çok yaralanan organlarımızdan. Yüz kişiden biri yaşamı boyunca en az bir kez göz kazasına maruz kalıyor. Travmalar sonucunda göz kapaklarında küçük bir kesiden, göz küresinin her bir tabakasına, hatta gözün yerleştiği orbita denilen kemik boşluktaki kırıklara, daha da gerideki görme sinirlerinde ve göz çevresindeki kaslarda kesilmeye, kopmaya, tam körlüğe kadar varabilen şiddette yaralanmalar olabilir.
Kimyasal yaralanmalarda, özellikle inşaat sektöründeki kireç başta olmak üzere evlerdeki çamaşır suyu, lavabo açıcı gibi temizlik malzemeleriyle olanlar başı çekmektedir. Hele bunların ve sivri, kesici cisimlerin çocukların eline geçmesi durumunda tehlike daha da büyümektedir.

KORUYUCU GÖZLÜK KULLANIN

Göz yaralandığında kesinlikle ovalamayın. Yabancı cisimlerin gözü daha fazla çizmesine veya derinlere gitmesine neden olmayın. Gözde açık bir yara oluştuysa yıkamak dışarıdan içeri mikrop girişine neden olabilir. Ancak kimyasal yaralanmalarda göz hekimine ulaşana kadar bol yıkamak ve bandaj uygulayarak göz hekimine yönlendirmek en mantıklı yaklaşımdır.

Şiddetli yaralanmalar sonrası hiçbir ameliyat bir gözü eski haline getiremez. Bugün çoğu iş yerinde zaten bulunan çok da ucuz olan koruyucu gözlüklerin kullanılmaması nedeniyle birçok göz iş kazaları sonucu kaybedilmektedir. Ancak bilinçlendirme ve korunma ile göz kazalarını % 47-65 oranında önlemek mümkündür.

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Göz sağlığı gözleri ovalamak göz kazaları

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