Göz kazalarında ovalamak neden zararlıdır? Göze yabancı cisim kaçtığında ne yapmalıyız?

"Gözler tüm vücut yaralanmaları içinde %10’luk oran ile en çok yaralanan organlarımızdan. Yüz kişiden biri yaşamı boyunca en az bir kez göz kazasına maruz kalıyor. Travmalar sonucunda göz kapaklarında küçük bir kesiden, göz küresinin her bir tabakasına, hatta gözün yerleştiği orbita denilen kemik boşluktaki kırıklara, daha da gerideki görme sinirlerinde ve göz çevresindeki kaslarda kesilmeye, kopmaya, tam körlüğe kadar varabilen şiddette yaralanmalar olabilir. Kimyasal yaralanmalarda, özellikle inşaat sektöründeki kireç başta olmak üzere evlerdeki çamaşır suyu, lavabo açıcı gibi temizlik malzemeleriyle olanlar başı çekmektedir. Hele bunların ve sivri, kesici cisimlerin çocukların eline geçmesi durumunda tehlike daha da büyümektedir.

Çevremizde sürmekte olan savaşlar, terör olayları, ülkemizdeki trafik kazaları, hâlâ önü tam alınamayan iş kazaları ve aile içi şiddete kadar travmadan yoğun bir coğrafyada yaşadığımızı belirten Uyar şunları söyledi:

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Travma Birimi Başkanı Doç. Dr. O. Murat Uyar "Göz yaralandığında kesinlikle ovalamayın. Yabancı cisimlerin gözü daha fazla çizmesine veya derinlere gitmesine neden olmayın." dedi.

KORUYUCU GÖZLÜK KULLANIN

Göz yaralandığında kesinlikle ovalamayın. Yabancı cisimlerin gözü daha fazla çizmesine veya derinlere gitmesine neden olmayın. Gözde açık bir yara oluştuysa yıkamak dışarıdan içeri mikrop girişine neden olabilir. Ancak kimyasal yaralanmalarda göz hekimine ulaşana kadar bol yıkamak ve bandaj uygulayarak göz hekimine yönlendirmek en mantıklı yaklaşımdır.

Şiddetli yaralanmalar sonrası hiçbir ameliyat bir gözü eski haline getiremez. Bugün çoğu iş yerinde zaten bulunan çok da ucuz olan koruyucu gözlüklerin kullanılmaması nedeniyle birçok göz iş kazaları sonucu kaybedilmektedir. Ancak bilinçlendirme ve korunma ile göz kazalarını % 47-65 oranında önlemek mümkündür.



