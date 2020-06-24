Göz Kuruluğu : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Göz, insan vücudundaki en önemli ve en hassas organlar arasında yer alır. 5 duyu organından biri olan göz çok önemli bir işleve sahiptir. Rahat bir şekilde hareket edebilmek ve zararlı dış etkenlerden korunabilmek için belirli bir oranda gözyaşına ihtiyaç duyar. Gözyaşı genel olarak iki farklı türde değerlendirilebilir. Bunlar tepkisel ve istem dışı gözyaşıdır. Tepkisel gözyaşı; insanların herhangi bir sevinç ve üzüntü duyması sonucunda meydana gelir. Aynı zamanda göze toz, kirpik, küçük nesnelerin kaçması ve herhangi bir alerjinin oluşması durumunda gözyaşı oluşumuna neden olabilir. İstem dışı gözyaşı; gözün herhangi bir hastalık sonucunda sürekli nemli olmasıdır. Göz Kuruluğu Neden Olur? Gözyaşının içerisinde su, protein, elektrolit ve yağ gibi yararlı maddeler yer alır. Gözyaşının içerisinde yer alan yararlı maddelerden herhangi birinin az ya da çok olması, gözlerde kurumaya neden olabilir. Aynı zamanda gözyaşının kalitesini de büyük oranda azaltır. 1. Kontakt lens kullanımı Bazı durumlarda yapısal ya da çevresel faktörlere bağlı olarak miyop, hipermetrop gibi göz rahatsızlıkları ortaya çıkar. Bu rahatsızlıkların çözümlerinden biri de kontakt lens kullanımıdır. Ancak lensin uzun süre kullanılması, gece yatmadan veya denize, havuza girmeden önce çıkarılmaması gözlerin kurumasına neden olur. Kuruyan gözün hareket etmesi zorlaşır ve lens göze yapışabilir.

2. Bilgisayar, televizyon ve telefon karşısında uzun süre kalmak Teknolojik ürünlerin başında çok fazla vakit harcamak gözlerin yorulmasına neden olur. Belirli bir oranda ışık yayan ekranlara uzun bir süre bakmanın sonucu gözler ekrana dalar ve göz kapakları yeteri kadar kırpılmaz. Göz kapağının uzun süre kırpılmaması gözün kurumasına neden olur. 3. Klimalı ve kaloriferli ortamlarda bulunmak Serinletici ve ısıtıcı ürünler, farklı mevsimlerde sıklıkla kullanılır. Fakat bu ürünlerin sağladıkları faydanın yanı sıra bulunulan ortamın havasını kurutma ve nem oranını düşürme gibi dezavantajları da bulunuyor. Odanın nem oranının düşmesiyle birlikte gözlerde kuruma meydana gelir. Aynı zamanda boğaz ve burnun da gözlerle birlikte kurur. Bu sorunlarla karşılaşmamak adına bu gibi ortamların içerisinde çok fazla bulunulmamaya çalışılmalı ya da odanın nem oranını artırmak adına bazı uygulamalar geliştirilmelidir. 4. Göz tansiyonu Bazı insanlarda yapısal, bazılarında ise yaşın ilerlemesine bağlı olarak göz tansiyonu hastalığı meydana gelebilir. Göz tansiyonu, gözdeki basıncın belirli bir oranının üzerine çıkmasıyla birlikte görülür. Gözün iç yapısındaki basınç ilerleyen zamanlarda göz sinirlerine büyük ölçüde zarar verir. Bu durum da görüş açısının daralmasına neden olur. Bu sağlık sorununun en önemli belirtilerinden biri gözlerin sık sık kurumasıdır.

Göz Tansiyonu İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: Göz Tansiyonu Rehberi 5. Sigara ve dumanlı ortamlar Sigara ve çeşitli tütün ürünlerinin kullanımı çeşitli sağlık sorunlarına sebep olur. Hatta bu ürünleri kullananlarla birlikte kullanılan ortamlarda sıklıkla bulunan pasif içiciler de bu sağlık sorunlarından etkilenebilirler. Gözlerde meydana gelen kuruluk da bu sorunlardan biridir. Yoğun dumandan etkilenen gözlerin kuruması normaldir. 6. Yaşlılık Vücudun belirli bir yaşa ulaşmasıyla birlikte organların ve dokuların gelişimi durur. Bir süreden sonra vücutta belirli bir oranda deformasyon ortaya çıkabilir. Özellikle gözler de deformasyon yaşanan alanlara dahil olarak birtakım sağlık sorunlarına maruz kalabilir. 7. Diyabet, kalp ve diğer hastalıklar Çoğu insanda yaş ya da çevresel faktörlerin vücudu olumsuz bir şekilde etkilemesi sonucunda önemli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu sağlık sorunlarının başında diyabet ve kalp hastalıkları yer alır. Bu ciddi hastalıkların ortak belirtileri arasında göz kuruması sorunu bulunur. 8. Düzenli kullanılan ilaçlar Bazı hastalıklar ömür boyu, düzenli bir şekilde ilaç kullanımını gerektirir. Fakat ilaçların genel olarak hastalarda küçük ya da büyük yan etkileri görülebilir. Bu yan etkilerin arasında gözlerde kuruma yer alır. Özellikle tansiyon ilacı kullanan hastalarda bu sorun daha çok görülebilir.

9. Lazerle göz ameliyatı olmak Gözlerinde görme bozukluğu olan her insan lazer yöntemiyle göz sorunundan tamamen kurtulmak ister. Görüşün tekrar netlik kazanması ve göz sorununun ortadan kalkması için lazer tedavisi uygulanır. Ancak bu operasyon sonrasında gözlerde meydana gelen kuruma çok sık görülen bir durumdur. Operasyon sırasında göz büyük oranda sıvı kaybeder ve tekrar sıvı oluşumu ise belirli bir süreden sonra gerçekleşebilir. Göz Kuruluğu Zararları Göz kapağı, sağlıklı bir kişide 1 dakika içerisinde 15-20 kez kapanıp açılır. Ancak ekrandan ışık yayan teknolojik ürünlerin uzun süre kullanılması ve diğer sebeplerden dolayı göz kırpılamaz. Bu durumda gözlerde kurumaya neden olabilir. Gözyaşının uzun süre eksilmesi, gözleri korumasız bir hale getirir. Göz zararlı dış etkenlere karşı daha duyarlı bir yapıya sahip olabilir. İlerleyen zamanlarda gözde oksijen oranı azalır ve kornea yapısında bazı deformasyonlar meydana gelir. Gözde enfeksiyon oluşmasından sonra, ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başlayabilir. Özellikle önlem alınmadığı zaman, görme kaybına bile neden olabilir.

Göz Kuruluğu Nasıl Teşhis Edilir? Gözlerde meydana gelen kuruma uzun süre devam ediyorsa mutlaka bir göz doktoruna başvurmanız gerekir. Erken teşhis edildiği zaman, tedaviye daha kısa sürede başlanır. Altında yatan temel sebebin tespit edilmesi çok önemli bir yer tutar. Yapılan testlerden biri göz kuruluğu testidir. Tıp alanındaki ismi Schirmer testidir. Bu testte gözlerin gözyaşını ne kadar sürede oluşturduğuna bakılır. Kısa sürede gözyaşı oluşması herhangi bir sorun olmadığı anlamına gelir. Belirli bir süreyi aşması durumunda tedavi gerekebilir. Gözyaşı genel olarak alt göz kapağına doğru akar. Özel küçük kağıt alt göz kapağına yerleştirilir ve ölçüm yapılır. Göz Kuruluğu Nasıl Geçer? Herhangi bir tedavi yöntemi uygulanmadan göz kuruluğu geçer mi? Bu problemin kendi kendine çözülmesine beklemek yerine bir uzman doktora başvurulmalı veya çeşitli bitkisel yöntemler uygulanmalıdır. Kullanılan damlalar gözyaşı oluşumunu daha fazla etkiler ve bu sorunun geçici olmasına imkan tanır. Düzenli olarak kullanılan damlalar bir süre sonra kuruluğun geçmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda gözlerinizi sık sık kapatarak dinlendirmeli ve ışık yayan ürünlerle uzun süre vakit geçirmemelisiniz. Herhangi bir önlem almadığınız zaman geçse bile sık sık tekrar edebilir.