Göz kuruluğuna ne iyi gelir? Göz kuruluğu tamamen geçer mi? Çay göz kuruluğuna iyi gelir mi?

Göz kuruluğu, oküler yüzeyin hasar görmesi konusunda ciddi riski bulunan, gözlerde yanma, kaşıntı ya da batma şekliden kendini gösteren, birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilecek göz hastalıklarından biridir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi belirtileri de değişiklik gösterebilir.

Göz kuruluğu neden olur?

Göz kuruluğu, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen bir problemdir. Hem çocuklarda hem de yetişkin bireylerde görülebilmektedir. Bu rahatsızlığa neden olan başlıca nedenler ise şunlardır:

A vitamininin eksik olması

Düzenli olarak kullanılan ilaçların bazı yan etkileri

Göz kapağında iltihaplanma durumu

Teknolojik ürünlere ve ekranlara uzun süre maruz kalınması

Sjögren sendromu

Az su tüketilmesi

İklime bağlı koşullar

Lens kullanımı

Göz kuruluğuna ne iyi gelir?

Göz kuruluğu belirtileri ve tedavisi birbiriyle bağlantılıdır. Çünkü, gözlemlenen belirtilere göre doktor tarafından bir tedavi başlatılır. Rahatsızlığın hangi nedenden ötürü yaşandığını tespit edilmeden bir tedavi uygulanması ise söz konusu olamaz. Genel olarak bu rahatsızlığa iyi gelen birkaç başlıca yöntem bulunur. Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

Gözyaşı damlası kullanmak

Daha çok göz kırpmak

Kirpikleri ve göz çevresini temiz tutmak

Lens kullanılıyorsa ve mümkünse bundan vazgeçip gözlük kullanmak

Göz kapaklarını her gün dinlendirmek

Telefon ya da bilgisayar gibi teknolojik cihazlara daha az bakmak

Gerektiği kadar su tüketmek

Nemli ortamda bulunmak

Dengeli ve sağlıklı beslenmek

Omega 3 takviyeleri kullanmak

Güneş ışınlarından koruyacak gözlükler kullanmak

Sigara kullanmamak

Sigara kullanılan ortamlardan uzak durmak

Göz kuruluğu tamamen geçer mi?

Her yaştan bireyde görülebilen ve nedeni çeşitlilik gösteren göz kuruluğu rahatsızlığı, kronik ya da geçici olarak ortaya çıkabilir. Eğer kronik göz kuruluğu durumu yoksa belirtiler birkaç gün içinde yok olabilir ve sorun ortadan kalkabilir. Ancak göz kuruluğu kronik olarak ortaya çıktıysa tedavisi o kadar kısa sürmeyebilir.

Kronik göz kuruluğu genel olarak yeteri kadar gözyaşı üretilemediği zaman görünen bir hastalıktır. Geçici olarak seyreden göz kuruluğu daha çok çevresel etkilerle meydana gelir. Gözlerde ya da göz civarında oluşan hastalıklar da göz kuruluğuna neden olabilir.

Çay göz kuruluğuna iyi gelir mi?

Gözleri ve çevresini temiz tutmak, kirpikleri nemli bırakmamak ve doktor tavsiyesi ile çeşitli göz bakımları uygulamak birçok göz rahatsızlığının önüne geçebilir. Bu bakımlardan başlıca olanı gözlere çay kompresi yapmaktır.

Hazır çay poşetleri ılıtılarak göze uygulanabilir. Göz kapaklarına uygulanan çayların sakinleştirici etkileri ayrıca gözlerdeki hassasiyeti de azaltır. Çeşitli göz sorunlarına karşılık ayrıca göz damlaları da doktor tarafından tavsiye edilirse kullanabilir.

Zeytinyağının da göz kapaklarına uygulanarak göz sorunlarına çözüm olacağı kabul edilir. Ancak bilinçsizce bir tedavi yöntemi uygulamak doğru olmayacaktır. Son derece hassas bir organ olan gözlerde sorun yaşandığında mutlaka doktora görünülmesi gerekir. Eğer doktor onayı varsa ve gözlere zeytinyağı uygulanacaksa sızma zeytinyağı kullanılabilir.

Sızma zeytinyağı bir parça pamuğa ya da parmak uçlarına birkaç damla damlattırılır, göz kapaklarına nazikçe birkaç saniye masaj yapılır. Bu işlem günde 1 en fazla 2 kez uygulanabilir.