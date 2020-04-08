Göz muayenesinde koronavirüs önlemi! Artık muayene böyle olacak

Hasta ve doktor arasında virüs geçişine neden olabilen göz muayeneleri için BUÜ’de görev yapan akademisyenler yeni bir çözüm yolu buldu. BUÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç, Doç. Dr. Berna Akova ve Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi Betül Gülçimen Çakan ile Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Volkan Mesut Küçükakarsu yeni bir aparat üretmeyi başardı.

MUAYENE MESAFESİ ARTTIRILDI

Son 2-3 haftadır proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç, 3 boyutlu yazıcı ile muayene mikroskobuna oturabilen bir araç geliştirip, bunun üzerine her türlü akıllı telefonun yerleşmesini sağladıklarını söyledi. Böylece görüntüleri cep telefonu ekranına yansıtıp, muayene mesafesini artırdıklarını kaydeden Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç, “Aynı zamanda riskli hastalarda görüntüyü kaydetme veya videoya alma imkanı sağlayıp, görüntünün başka bir odada ayrıntılı incelenmesi imkanı da sağlandı. Telefon aplikasyonu ve bilgisayar programı yapan ABD menşeli bir şirket ile görüştüm, programlarını bize üç aylığına ücretsiz açtılar. Böylece telefon ekranında gördüğümüz görüntünün aynısını, kablosuz bir şekilde bilgisayar ekranında görme şansımız oldu. Bu hem sosyal mesafeyi sağlamamızı hem de birden çok hekimin bakması gereken hastalarda tek seferde tüm hekimlerin görüntüyü görerek, muayene zamanını kısaltmamızı sağladı” diye konuştu.