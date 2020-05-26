"Göz Nezlesi Corona Virüsü Belirtisi"

Enfeksiyon kaynaklı bir göz hastalığı olan konjonktivit, gözün en dış tabakası ve göz kapaklarının iç yüzeyini saran zarın iltihaplanması olarak tanımlanıyor. Özellikle viral, bakteriyel, bazen de alerjik bir tepki sonucu oluşan konjonktivit, halk arasında göz nezlesi olarak biliniyor. Sık görülen ama çok önemsenmeyen bu hastalık Corona virüsüyle birlikte yeniden sorgulanmaya başladı çünkü Corona virüsü, solunum sisteminin yanı sıra, göz tutulumu yapabiliyor hatta ilk bulgular gözde olabiliyor. İlk şüpheli vakaları teşhis edip, bildiren, kendisi de enfekte olup hayatını kaybeden Li Venliang'ın da göz doktoru olduğu düşünülürse, bu dönemde göz sağlığına ve hijyenine daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Konjonktivitin hem Corona virüsünün neden olduğu hastalığın ilk belirtisi, hem de sonradan gelişen bir bulgu olduğunu söyleyen retina cerrahı Doktor Müge Kesen, son birkaç ayda, özellikle Çin'de yayınlanan raporlar doğrultusunda sadece göz bulguları gösteren hastaların olduğunu dile getiriyor. Kesen, bu hastaların ilk bulgulardan birkaç gün sonra, genel solunum sistemi bulguları da gösterebildiklerini belirtiyor.

Müge Kesen, ''Özellikle bu tür pandemi zamanlarında viral olabileceğini düşündüğünüz herhangi bir bulgunun, Covid’le ilgili olduğu yaklaşımı muhtemelen en sağlıklı ve en güvenli yaklaşım olacaktır. Tabii o yüzden biz pembe göz nedeniyle bize müracaat eden hastalarda Covid ihtimalini yüksek sıralarda tutuyoruz”diye konuştu. Kesen'e göre bu süreçte, gözle doğrudan temas gerektiren kontakt lens kullanımı da önemli bir risk faktörü. ‘‘Eğer uygun hijyen şartları kullanılabiliyor, devam ettirilebiliyorsa kontakt lens kullanımının herhangi bir mutlak kontrendikasyonu yok açıkçası ama böyle bir zamanda özellikle kontamine yüzeylere elle dokunmanın, o elin daha sonra göze gitmesinin ihtimali çok yüksek’’ diyen Kesen, kontakt lensin genel olarak kuruluğa neden olması ve gözü kaşıma isteği uyandırmasının da bir diğer etken olduğunu söylüyor ve ‘’Eğer mümkünse gözlük böyle bir zamanda çok daha sağlıklı ve çok daha güvenli bir yaklaşım olacak. Ayrıca gözlük her ne kadar yüzde yüz koruma sağlamasa da yine de kontakt lense göre daha koruyucu bir bariyer, bir üçüncü neden de bu olur’’ diye de devam ediyor.