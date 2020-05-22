Göz Nezlesi Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Geçer?

GÖZ NEZLESİ NEDİR? Her yaştan insanda görülmesi mümkün bir hastalık olan göz nezlesi, tıp literatüründe konjonktivit olarak adlandırılır. Gözdeki beyaz bölümün üstünü kaplayan konjonktiva adlı tabaka, gözü nemlendiren maddelerin salgılanmasından sorumludur. Bu tabakada meydana gelen iltihaplanma, kızarıklık ve damarların belirginleşmesi gibi durumların neticesinde göz nezlesi ortaya çıkar. Fakat her kızarıklık göz nezlesini işaret etmez, kesin teşhisin konulması için uzman muayenesi gereklidir. Genelde çevresel nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan göz nezlesi pek çok faktör yüzünden tetiklenebilir. Günlük yaşam kalitesinde belirgin bir düşüşe sebep olduğu için kısa sürede tedavi edilmesi gerekir. GÖZ NEZLESİ NEDEN OLUR? Göz nezlesi oluşumunda pek çok faktör etkili olabilir. Genelde çevresel faktörlere bağlı olarak meydana gelen bir hastalık olan göz nezlesi, herkeste aynı şekilde gözlenmeyebilir. Hastalığın ortaya çıkmasına sebep olan çevresel faktörlerde kişiden kişiye farklılıklar söz konusudur. 1. Virüsler ve bakteriler

Göz nezlesi virüs ve bakterilere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Genelde adenovirüs nedeniyle meydana gelen bu hastalık, beraberinde boğaz ağrısı ve ateş gibi şikayetleri de doğurur.

Bu sebeple virüs ve zararlı bakteri bulaşma ihtimali yüksek olan maddelerden ve ortamlardan uzak durmak, hijyen konusuna önem vermek son derece önemlidir. Aksi durumda pis ortamlardan ve nesnelerden ya da virüs taşıyan insanlardan bulaşan hastalık yayılabilir ve negatif etkiler ortaya çıkabilir. 2. Alerjik reaksiyon

Genelde mevsim geçişlerinde ortaya çıkan alerjik reaksiyona bağlı göz nezlesi, virüs ya da bakteri kaynaklı göz nezlesi gibi bulaşıcı değildir. Kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği maddeler ile etkileşime girmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Genelde polen, ölmüş hayvan pulları ya da toz gibi alerjenlerle etkileşime girildiğinde vücut bu reaksiyonu gösterir. 3. Kimyasal ve yabancı maddeler

Kimyasal maddelerin gözle temas etmesi sebebiyle de göz nezlesi ortaya çıkabilir. Örneğin hava kirliğine bağlı olarak ya da havuza girildiğinde havuzdaki klorun gözle temas etmesi sebebiyle meydana gelen göz nezlesi bu sınıfa girer. 4. Yastık kılıfının temiz olmaması

Yastık kılıfı kişisel bir ürün olsa da doğru bir şekilde temizlenmemesi ve hijyenik durumda olmaması sebebiyle göz nezlesi ortaya çıkabilir. Yastıkta biriken tabakada gözün alerjik reaksiyon vermesine neden olacak maddelerin bulunması halinde ya da bakteri veya virüslerin yastığa yerleşmesi durumunda göz nezlesine ilişkin belirtiler meydana gelebilir.

5. Ortak yüz havlusu kullanımı

Göz nezlesi bulaşıcı bir hastalık olduğu için ortak kullanılan bazı ürünlerden de hastalığı kapmak mümkündür. Birden fazla kişinin kullandığı yüz havlusu bu duruma en uygun örnektir. 6. Lens ve kozmetik ürünlerin kullanılması

Gözün doğasına aykırı olan şeylere reaksiyon vermesi son derece doğaldır. Lens ya da kozmetik ürünler gibi maddelerin gözle temas etmesi halinde göz nezlesi ortaya çıkabilir. Her ne kadar lens kullanımında zamanla belirtiler ortadan kalkmaya başlasa da kozmetik ürünlerin içerisindeki bazı kimyasal maddeler alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu yüzden kozmetik ürünlerin içeriği doğru bir şekilde incelenmeli ve alerjik reaksiyona sebep olan ürünlerin kullanımından ve bunların göz bölgesiyle temas etmesinden kaçınılmalıdır. GÖZ NEZLESİ BELİRTİLERİ NELERDİR? Göz nezlesinde meydana gelen belirtiler farklı göz hastalıkları ile benzerlik gösterebilir. Bu yüzden belirtileri tek başınıza inceleyip bir teşhis koymak yerine uzmana danışmak daha doğru olacaktır. Farklı hastalıkların birbirine benzeyen belirtilere sahip olması sebebiyle yanlış uygulamalarda bulunulabilir ve bazı zararlı sonuçlarla karşı karşıya kalınabilir.

1. Göz kapaklarında şişme

En yaygın belirtilerden birisi göz kapaklarındaki şişliklerdir. Bu şişlikler, göz kapaklarının hareketi esnasında bir rahatsızlık hissi uyandırdığı gibi aynaya bakıldığında ya da başka birisi hastaya dikkatli bir şekilde baktığında kolay bir şekilde göze çarpabilir. Şişlikler yüzünden göz açıp kaparken rahatsızlık hissedilebilir. 2. Gözün kızarması

Göz nezlesinin bir diğer belirtisi ise gözün içindeki beyaz bölgede meydana gelen kızarmadır. Normalde beyaz renkte olması gereken gözün iç bölgesi, rahat bir şekilde fark edilebilen tonlarda kırmızılıklar barındırabilir. Bu kızarıklık hastalığın önemli bir belirtisi olduğu gibi yorgunluk, uykusuzluk, mutsuzluk gibi durumlarda da meydana gelebilir. Bu yüzden doğrudan göz nezlesi teşhisi koymak yerine diğer belirtilerin durumunun kontrol edilmesi ve uzmana danışılması daha doğru olacaktır. 3. Gözlerde sulanma

Göz nezlesine bağlı olarak vücutta ortaya çıkan bir diğer semptom ise gözlerdeki sulanmadır. Kızarıklık, şişlik gibi belirtilere gözdeki sulanma da eşlik eder ve anlamsız yere hastaların gözlerinin dolduğu, kimi durumlarda da dolmuş haldeki gözlerden yaşların döküldüğü gözlenebilir.

4. Kirpiklerin birbirine yapışması

Göz nezlesi yüzünden kirpikler birbirine yapışabilir. Göz açıp kapatma esnasında bazı zorluklar yaşanabilir ve rahatsızlık hissi ortaya çıkabilir. 5. Kaşıntı

Hem alerjik hem de virüs ya da bakteriye bağlı olarak meydana gelen göz nezlesindeki ortak belirtilerden birisi de kaşıntıdır. Gözlerde tatlı bir kaşıntı oluşabilir ve kaşımak içten içe insanda hoş bir his uyandırabilir ama gözü kaşımaktan olabildiğince kaçınmak ve bir şekilde kaşıma fikrini akıldan çıkarmak daha doğru olacaktır. 6. Göz kapağında kuruluk hissi

Genelde alerjik göz nezlesinde ortaya çıkan bir belirtidir. Göz kapağında bir kuruluk hissi oluşur ve bu kuruluk hissi kişiye rahatsızlık verir. 7. Burunda tıkanıklık ya da akıntı

Burun tıkanması ya da burunda akıntı da göz nezlesinin önemli belirtilerinden birisidir. Daha çok alerjik göz nezlesi hastalarında rastlanan bir belirti olan tıkanıklık ve akıntı, günlük yaşantıyı az da olsa olumsuz etkileyen bir durumdur. Tıkanıklık yüzünden nefes alıp vermek güçleşirken akıntıya bağlı şekilde sık sık burnu temizleme ihtiyacı da doğabilir.

GÖZ NEZLESİ KAÇ GÜNDE GEÇER? Göz nezlesinin ne kadar sürede geçeceği tamamen hastalığın boyutuna, hastanın bağışıklık sistemine ve uzmanın uyguladığı tedavi yöntemine bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak bir süre vermek gerekirse 15-20 günlük bir süre içerisinde belirtilerin tamamen ortadan kalktığı göz nezlesi, kimi durumlarda bir ay kadar da sürebilir. GÖZ NEZLESİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR? 1. İlaç tedavisi

Göz nezlesi şikayeti ile doktora gidildiği zaman belirtilerin durumu ve şikayetlerin hangi sıklıkta ortaya çıktığına bakılarak bazı ilaçlar önerilebilir. Eğer göz nezlesi enfeksiyon ya da bakteriyel bir sebepten kaynaklanıyorsa antibiyotik ilaçlar ya da merhemlerin kullanımına ihtiyaç duyulabilir. Viral kaynaklı bir hastalık söz konusu ise antiviral ilaçlar reçete edilebilir. Diğer taraftan alerji kaynaklı bir göz nezlesi söz konusu ise alerjiyi kontrol altına almaya yarayan bir ilaç önerilebilir. Bu sebeple, göz nezlesi ilaçları kesinlikle doktor önerisiyle alınmalıdır. 2. Göz damlası

Göz nezlesi için damla tedavisi de uygulanabilir. Yine uzman tarafından önerilmesi halinde uygulanması gereken bir tedavi yöntemi olan göz damlası, belirli sıklıklarla göze damlatılır ve hastalığa ilişkin belirtilerin azaltılması amaçlanır. Göz damlası, bebeklerde göz nezlesinin tedavisi için mutlaka doktor önerisiyle kullanılması gereken bir üründür. Aileler kendilerinde uyguladıkları damla türü uygulamaları doktor tavsiyesi olmadan çocukları üzerinde denememelidir.

GÖZ NEZLESİNE NE İYİ GELİR? Damla ve ilaç gibi yöntemlere ek olarak göz nezlesi için bitkisel tedavi ve bazı alternatif uygulamalar da tercih edilebilir. Bu uygulamalar elbette ki tek başlarına bir tedavi garantisi vermez fakat doktor kontrolünden sonra yine doktorun izniyle tedaviye ek olarak tercih edilmesi halinde süreci hızlandırıp hastanın göz nezlesinden daha hızlı kurtulması konusunda yardımcı olabilirler. Diğer taraftan göz nezlesi tedavisinde kullanılan bitkisel ürünleri kullanmaya başlamadan önce hastanın bu ürünlere karşı alerjisi olup olmadığına da dikkat etmesi gerekir. 1. Soğuk kompres

Göz nezlesi yüzünden gözde hissedilen kaşıntıya ve şişkinliğe çözüm olması amacıyla soğuk kompres uygulanabilir. Son derece etkili bir uygulama olan soğuk kompres, özellikle alerji kaynaklı göz nezlesine iyi gelir. Buna ek olarak gözde oluşan çapakların ve kirpiklerde meydana gelen kuruluğun da önüne geçer. Temiz bir peçete ya da bezi soğuk bir suya batırın ve bir süre gözünüzün üzerinde bekletin. Gün içerisinde üç defa tekrarlamanız yeterli olacaktır.

Uyarı: Enfeksiyon kaynaklı bir göz nezlesi söz konusuysa bu yöntemi uygulamamak gerekir. 2. Borik asit

İçeriğinde antibakteriyel ve antimantar özelliğine sahip maddeler barındıran borik asit sayesinde gözlerdeki yanma, kızarıklık, kuruluk ve kaşıntı gibi olumsuz etkileri ortadan kaldırmak mümkündür. Gözlerde oluşan sorunları dindirip bölgeyi dezenfekte eden borik asitten bir çay kaşığı kadar kaynamış suyun içerisine atın. Güzelce karıştırın ve sonrasında bir pamuk yardımıyla karışımı gözünüze uygulayın. En sonunda ılık suyla gözünüzü yıkamanız yeterli olacaktır. Bu yöntemi günde 2-3 defa uygulayabilirsiniz. 3. Aynısafa otu

Aynısafa otunun içinde vücudu bakterilerin kötü etkisinden koruyan bazı bileşenler bulunur. Aynısafa otu bu sayede gözdeki rahatsızlıkların daha çabuk iyileşmesine destek olur. Bir fincan kadar kaynamış suyun içine bir tutam kurutulmuş aynısafa otunu attıktan sonra karışımı süzgeçten geçirin ve bir pamuk yardımıyla gözlerinize uygulayın. Kısa sürede göz nezlesine bağlı olarak ortaya çıkan negatif etkilerin hızla yok olmaya başladığını gözlemleyeceksiniz.

4. Siyah çay

Gözdeki kaşıntının ve iltihabın yok edilmesi için siyah çay da son derece etkili bir üründür. Bir çay poşetini ıslatıp gözlerinizin üzerinde on dakika kadar bekletebilirsiniz. Bu yöntemi belirtiler yok olana kadar günde 3-4 defa uygulayabilirsiniz. Diğer taraftan siyah çay poşetlerini buzluğa atıp soğuk kompres şeklinde uygulamayı da deneyebilirsiniz. İsterseniz siyah çay yerine yeşil çayı da tercih edebilirsiniz. 5. Tuzlu su

Doğal bir dezenfekte etme ürünü olan tuzlu suyu hazırlamak son derece kolaydır. Bir bardak kaynamış suyun içine bir ya da bir buçuk çay kaşığı kadar tuz atın ve tuzlar eriyene kadar karıştırın. Daha sonra karışımı soğumaya bırakın, soğuduktan sonra pamuk yardımıyla karışımı gözlerinize kompres olarak uygulayabilirsiniz. 6. Göz otu

Kanamayı durdurucu ve dezenfekte edici bir etkisi olan göz otu, göz nezlesine iyi gelen bir diğer bitkisel üründür. Bir bardak kaynamış suyu biraz bekletin ve sonrasında içine beş damla göz otu tentürü ilave edin. Ya da bir çay kaşığı göz otuyla bir bardak suyu kaynatın ve ılıyınca göz banyosu olarak bu karışımı uygulayın.

7. Elma sirkesi

Enfeksiyonla mücadele konusunda son derece etkili bir ürün olan elma sirkesi, mikroplara karşı gayet başarılı bir şekilde mücadele eder. Bir bardak suya iki çay kaşığı elma sirkesi döküp güzelce karıştırın ve bu suyla göz banyosu yapın. Bu yöntemi gün içerisinde 2-3 defa tekrar edebilirsiniz. 8. Aloe vera

Cilt problemleri başta olmak üzere pek çok hastalıkla mücadelede önemli bir yardımcı olan aloe vera, içeriğindeki maddeler sayesinde enfeksiyonu önler ve kanamayı daha hızlı durdurur. Bu bitkinin yaprağını bir makasla kesip içinden çıkan jeli suyla karıştırın. Elde ettiğiniz karışım, yeşil bir renk alana kadar suyu kaynatın. Sonrasında bu karışımı gün içerisinde 3-4 defa gözünüze ılık bir şekilde damlatabilirsiniz. Çocuk ve bebekler için denenmesi sakıncalı olabilir. 9. Süt ve bal

Göz nezlesini hafifleten süt ve bal ikilisinden faydalanmak için tam yağlı süt ve organik bal ile bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bir bardak tam yağlı sütü iyice kaynatın. İçerisine eşit seviyede organik bal ilave edin. Sonrasında karışımı gözünüze birkaç damla kadar damlatabilirsiniz. Bu yöntemi gün içinde 2-3 defa uygulamak yeterli olacaktır.