HABER

Göz rahatsızlığı şikâyetiyle hastaneye gitti, beyninde tümör çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 16:16 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da ailesi tarafından gözünde kuruluk ve bulanık görme şikâyetiyle doktora götürülen Berat Çandır'ın (11) uzun süren tetkikleri sonucunda beyninde tümör olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL'da ailesi tarafından gözünde kuruluk ve bulanık görme şikâyetiyle doktora götürülen Berat Çandır'ın (11) uzun süren tetkikleri sonucunda beyninde tümör olduğu ortaya çıktı. 3 yılda 4 kez ameliyat olan Berat'ın beynindeki tümörün bir kısmı alındı. Tedavisi devam eden Berat'ın annesi Hacer Çandır, "Tek isteğim oğlumun hastalığı yenmesi ve sağlığına kavuşması" dedi. İstanbul'da yaşayan Hacer ve Nail Çandır çifti, 2 çocuklarından büyüğü olan Berat Çandır'ı gözünde kuruluk ve bulanık görme şikayetiyle 2016 yılında hastaneye götürdü. Yapılan muayenede Berat'a ilaç verildi. Fakat ilerleyen dönemlerde, Berat bu kez el ve ayaklarında titreme ile denge problemi yaşamaya başladı. Psikiyatri doktoruna götürülen Berat'a, verilen ilaçların ağır uyku problemine neden olduğu tespit edilerek, ilaç tedavi kesildi. Aile, başındaki ağrıların yoğunlaşarak devam etmesi üzerine Berat'ın sınıf öğretmenin tavsiyesi ile çocuklarını bu kez Sultanbeyi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan incelemede Berat'ın beyninde tümör tespit edildi. Ardından, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümünde Berat'ın beynindeki tümörün bir kısmı alındı. Hastanede 3 yılda 4 kez ameliyat olan Berat'ın tedavisi devam ediyor. 'TEK İSTEĞİM SAĞLIĞINA KAVUŞMASI' Anne Hacer Çandır, Berat'ı ilk olarak gözünde kuruluk ve bulanık görme şikayetiyle doktora götürdüklerini söyleyerek, "Tüm doktorlara gösterdik; ancak oğlumun halsizliği, ağrıları bir türlü dinmiyordu. Bir gün sınıf öğretmeni ile konuşurken o Berat'ı beyin cerrahisi doktoruna götürmemizi tavsiye etti, gittik ve hastalığını bu şekilde öğrendik. Tek isteğim oğlumun hastalığı yenmesi ve sağlığına kavuşması" dedi. 'GÖZLEM ALTINDA TUTUYORLAR' Oğlu Berat'ın beynindeki tümörün bir kısmının Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümünde yapılan ameliyatla alındığın söyleyen anne Çandır, "Doktoru ameliyattan önce Berat’ın masada kalma ihtimalinin olduğunu veya sakat kalma ihtimalinin de bulunduğunu söyledi. Berat'ın bu hastalığını ilk öğrendiğimizde eşim ve ben bu olayı kabullenemedik. Oğluma da ilk başta bu durumu söylemedik. Ondan gizli tutuyorduk. Toplamda 4 tane ameliyat geçirdi. 3 ayda bir MR çektiriyoruz. Kitlesi orada hala var ve gözlem halinde tutuyorlar. Çünkü bu kitlenin hala büyüme ihtimali varmış. Doktorları Berat'ın sağlık durumunun tamamen ne zaman iyi olacağını söylemiyor, ancak tümörü hala orada var. Tehlikeli bölgede kanama yapabileceği için o kötü huylu tümöre dokunmuyorlar. O yüzden sürekli gözlem altında tutuyorlar" diye konuştu.

105'lik nine düğünde bastonuyla halay çekti 105'lik nine düğünde bastonuyla halay çekti
HDP'lilerin işten çıkardığı şehit yakını ve gaziler yeniden işe alındıHDP'lilerin işten çıkardığı şehit yakını ve gaziler yeniden işe alındı
Kamıştan gemi Çanakkale’deKamıştan gemi Çanakkale’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli araç geçişine açıldı

Avrasya Tüneli'ni araç geçişine kapatan kaza!

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı! ABD helikopterleri böyle görüntülendi

Ortak devriye kararı alınmıştı! Böyle görüntülendi

İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düştü

Soylu'dan flaş açıklama: Sayıları 600'e düştü

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Amasya'da müthiş keşif! Anadolu'da ilk defa ortaya çıktı

Amasya'da müthiş keşif! Anadolu'da ilk defa ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.