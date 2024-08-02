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Göz rengine dikkat! Meğer bazı hastalıkların habercisiymiş

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.08.2024 07:23
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'Gözler kalbin aynasıdır' sözü gerçek oluyor. Göz rengimiz ve göz arkasındaki damar yapımızın kalp sağlığımızla ilgili ipucu verdiği ortaya çıktı. Yani daha hasta olmadan gözümüz biz haber veriyor. Peki, hangi göz rengi hangi hastalığın habercisi? İşte detaylar...

Göz rengine dikkat! Meğer bazı hastalıkların habercisiymiş

Aynada gözlerinizin rengine bir kez daha bakmak isteyebilirsiniz çünkü son araştırmalar göz rengimizi ilerde yaşayabileceğimiz olası göz hastalıklarının habercisi olduğunu ortaya çıkardı. 'Gözler kalbin aynasıdır' sözü adeta hayat buldu. Zira gözümüzün arkasındaki damar yapısı artık kalp sağlığımızla ilgili bizlere bilgi verebilecek.

'GÖZÜNDEN ANLARIM'

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Göz renkleri ve damar yapısı hastalıkların habercisiymiş. Hastalık henüz başlamadan gözlerinizden tespit edilebiliyor. Atv Ana Haber'in aktardığı araştırmaya göre yeşil ve mavi renklerde tümör riskiyle retina kireçlenmesi riski daha fazla kahverengi veya koyu gözlülerde ise katarakt veya kornea nakli reddi oranı daha yüksek. Sadece göz rengi değil göz arkasındaki damar ağı da kalp sağlığımızla ilgili ipucu veriyor.

GÖZ RENGİNE GÖRE HASTALIK ANALİZİ

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Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, "Işık hassasiyeti, ışığın daha fazla göz arkasına girmesi sonucu görme merkezinin etkilendiği hastalıklar mavi gözlü açık renk gözlü hastalarda biraz daha fazla görülüyor. Peki, bu kahverengi gözlüler şanslı mı? Esasında yine onlarda da sıkıntılar var. Kahverengi göz demek daha fazla pigment demek daha fazla pigmentte bazı göz tansiyonuna özel hastalıklar var. Göz arkasındaki damarların işte çapı, sertliği, büyüklüğü bunlar ölçülerek hesaplanabiliyor riskleri.

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