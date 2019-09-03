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Göz sağlığı okul başarısını etkiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.09.2019 09:32 | Son Güncelleme

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op.

Göz sağlığı okul başarısını etkiliyor

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, çocuklarda oluşan görme bozukluklarının okul başarısını olumsuz etkilediğini ve ilerleyen dönemlerde akademik, sosyal ve günlük yaşantıda pek çok problem ile karşılaşılmasına neden olduğunu ifade ederek, öğrenim yaşındaki çocukların göz muayenelerinin düzenli olarak yaptırılması gerektiğini belirtti.
Okul öncesi görme bozukluklarının tedavi edilmemesi halinde çocukların öğrenme kabiliyeti, okula uyum süreci ve kişiliklerinin olumsuz etkileneceğine dikkat çeken Medicana Bursa Hastanesi’nden Op. Dr. Adnan İpçioğlu “Ailelerin çocuklarının eğitim hayatındaki başarısı için bu konuda önlem alıp gerekli tetkikleri yaptırması gerekiyor. Görme problemleri; okul öncesi çocukların yüzde 5-10’unu, okul çağındaki çocukların ise yüzde 20-30’unu etkiliyor. Çocukların derslerdeki düşük başarıları, öğrenme kabiliyetlerinden değil, görme bozukluklarından kaynaklanıyor olabilir” dedi.
Görme problemleri okul başarısını etkiliyor
Okula başlamadan önce ve okul süresince düzenli göz muayenesi yapılması gerektiğini vurgulayan Adnan İpçioğlu, “Çocuklarda en sık görülen hastalıklar arasında göz kayması, göz tembelliği, gözyaşı kanalı tıkanıklığı, miyop, hipermetropi, şaşılık, astigmatizma ve konjonktivit yer alıyor. Erken tanı yapılmaz ise çocuğun tahtayı yeterince iyi görememesi, okurken satır atlaması, cümleleri eliyle takip etmesi, bir gözünü daha öne alarak kitaba bakması, televizyonu yakından seyretmesi, gözlerde sulanma ve ödevlerini yaparken zorlanması gibi durumlar okul başarısını olumsuz etkiliyor.” dedi.
Çocuğunun görme bozukluğunun farkında olmayan ailelerin, çocuklarının derslerdeki düşük başarılarını öğrenme yeteneklerinin düşüklüğüne bağladığının da altını çizen İpçioğlu, “Öğrenme kabiliyetinde eksiklik olmayan çocuklar, iyi göremediği için derslerinden geri kalabiliyor. Göz bozukluğunda önlem alınmadığında, gözde tembellik başlıyor ve bu durum ilerleyen yıllarda çocuğun görme kalitesini daha ciddi oranda etkiliyor. Çocuk göz sağlığı için, 6 ayda bir düzenli kontrol önemli. Erken konulan teşhis ile tedavi süreci de kolayca atlatılabiliyor” şeklinde konuştu.

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