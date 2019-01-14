Göz sağlığınız için bunları tüketin!

Sağlıklı bir beyin ve vücut gelişimi için yeterli ve dengeli beslenme olmazsa olmazdır. Tüm organların görevini yerine getirebilmesi için besine ihtiyacı vardır. Göz sağlığı da tabağımızdaki yiyeceklerle başlar…

Göz sağlığı açısından gerekli temel besinleri; Lutein, Zeaksantin, Beta karoten, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Omega 3, Yağ asitleri, Çinko ve Bakır olarak sıralayabiliriz. Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, göz sağlığı için alınması gereken besinlere ve faydalarına değiniyor.

Her birey kendine özgü beslenme alışkanlıklarına sahiptir. Sağlıklı bir yaşam için tüm besinlerden yeterli miktarda tüketmek, vitamin ve mineralleri ihmal etmemek gerekir. Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, bazı besinlerin göz sağlığı acısında da önemli rol oynadığını ve özellikle katarakt, retina maküla dejenerasyonu, glokom, kuru göz hastalığı, gece körlüğü, beslenmeden etkilenen diyabetik retinopati ve diğer göz-damar hastalıklarının gelişimini yavaşlattığını belirtiyor. Gözpınar, ‘Besinlerle alınan bazı vitamin ve antioksidan moleküllerin göz sağlığı açısından önemi biliniyor. Bol miktarda balık, meyve ve sebze tüketimi ve bununla beraber belirli miktarlarda hayvansal gıdalar (et, süt yumurta vb.) ve kavrulmamış kuruyemiş tüketimi gözdeki birçok hastalık için koruyucu faktör oluyor. Bu da gözlerimiz ve diğer organlarımız için sağlıklı gıda tüketiminin önemini gösteriyor’ diyor.