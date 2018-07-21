Göz Seğirmesi Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Göz seğirmesi, göz kapağına ait kasların yineleyen ve istemsiz bir şekilde gerçekleşen spazmına verilen isimdir. Seğirme daha çok üst göz kapağında meydana gelir, fakat nadir de olsa alt kapakta da oluşabilir. Genelde göz kapağının çok hafif bir şekilde çekilmesi şeklinde gerçekleşen göz seğirmesinin pek uzun sürmediği ve en fazla birkaç gün içerisinde geçtiği bilinir. Diğer taraftan her iki göz kapağında da meydana gelen ve gözlerin kapanmasına sebep olacak kadar kuvvetli bir spazma sebep olan seğirme daha ileri bir evredir ve bunun bilimsel ismi ise blefarospzmdır. Göz Seğirmesi Neden Olur? 1. Stres

Stres vücudun birçok noktasında çeşitli komplikasyonlara sebep olduğu gibi gözlerdeki seğirmenin de ana sebebi olabilir. Stres karşısında her insanın vücudu farklı tepkiler verebilir. Kimisi grip olabilirken kimisinde de göz seğirmesi problemleri ortaya çıkabilir. Eğer strese bağlı olarak meydana gelen göz seğirmelerinden kurtulmak istiyorsanız stres yönetimi konusunda kendinizi eğitmeniz, sakin kalmayı öğrenmeniz ve nefes egzersizleri, yoga gibi sakinleştirici etkinlikler yaparak ruhunuzu kötü düşüncelerden arındırmanız gerekir.

2. Kafein

İçeriğinde kafein bulunan maddelerin çok fazla tüketilmesi bedenin birçok noktasında farklı sorunlara yol açabilir. Eğer çay, kahve ya da çikolata tüketiminiz fazla seviyedeyse ve göz seğirmeleri yaşıyorsanız bu ürünlerin tüketimini birkaç hafta azaltın ve kendinizi gözlemleyin. 3. Göz yorgunlukları

Görme eylemini ilgilendiren herhangi bir stres durumu da göz seğirmelerine yol açabilir. Eğer gözünüz bozuksa ve gözlüğe gereksinim duyduğunuz halde gözlük kullanmıyorsanız ya da göz numaranız değişmiş olmasına rağmen hala eski gözlüğünüzü kullanıyorsanız gözünüzde seğirme oluşabilir. Bunun yanı sıra akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazların başında fazla durulması sonucunda gözlerin yorulmasına bağlı olarak da bu şikayetler ortaya çıkabilir. Gözün yorulması seğirmenin önemli sebepleri arasındadır. Böyle bir durumla karşı karşıyaysanız karanlık bir odada en az yarım saat gözlerinizi dinlendirmeye çalışmanızda fayda olacaktır. 4. Vücuttaki minerallerin dengesizliği

Birçok sağlık uzmanına göre seğirmenin sebeplerinden birisi de vücutta minerallerin yeterli seviyede bulunmaması ya da bulunması gerekenden daha fazla olmasıdır. Kalsiyum, potasyum ya da magnezyum minerallerinin seviyesinde bir dengesizlik olduğu zaman gözlerdeki seğirmelerin daha şiddetli olabileceği belirtiliyor. Eğer mineral eksikliğine bağlı olarak böyle bir durum ortaya çıkıyorsa mineral takviyesiyle problemin çözülmesi amaçlanır.

5. D vitamini eksikliği

Kalsiyum emilimine destek olan ve kasların kasılmasına engel olup rahatlamasına yardımcı olan D vitamini, vücutta yetersiz seviyede olduğu zaman kalsiyum emilimi sağlıklı bir şekilde gerçekleşmez ve buna bağlı olarak gözde seğirme ortaya çıkabilir. Eğer D vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir problem söz konusuysa doktorun önermiş olduğu vitamin ilaçlarının yanı sıra balık yağı, süt ve süt ürünleri gibi besinler sayesinde eksiklik ortadan kaldırılabilir. 6. Alkol

Fazla alkol tüketmek de göz seğirmesinin sebebi olabilir. Alkole bağlı olarak ortaya bu tip şikayetlerin çıkması halinde alkol tüketimini sınırlamak gerekecektir. 7. B12 vitamini yetersizliği

Gözde seğirmenin bir diğer sebebi de B12 vitamininin seviyede olmasıdır. Bunun teşhisini koymak için dahiliye bölümüne giderek vitamin testi yaptırmak yeterli olacaktır. Eğer vücudunuzda B12 vitamini yeterli seviyede değilse kuzu eti, dana eti, balık eti ve doktorun önerdiği vitamin ilaçlarını tüketerek vitamin seviyesini normal düzeye çekebilirsiniz.

8. Alerji

Polen, toz gibi cisimlere karşı oluşan alerjiye vücudun verdiği bir reaksiyon olarak gözde seğirme meydana gelebilir. Bu durumda gözleri ovmak histamin üretilmesine sebep olur ve bu üretime bağlı olarak seğirme başlayabilir. Eğer şikayetleriniz alerji kaynaklıysa bir doktora giderek göz damlası ya da antihistaminik tablet türünde ilaçlar alarak çözüm yoluna gidebilirsiniz. 9. Bazı nörolojik hastalıklar

Bazal ganglia adı verilen hastalık yüzünden beynin hareket kontrolünden sorumlu olan bölgesinde bir hasar oluşur ve bu hasara bağlı olarak seğirme problemleri ortaya çıkabilir. Bu hastalık genelde kafa travması, karbonmonoksit ya da bakır zehirlenmesi, aşırı dozda ilaç tüketimi, karaciğer hastalığı, tümör ya da inme gibi sebepler yüzünden ortaya çıkar. 10. Işık hassasiyeti

Eğer ışığa karşı hassas bir bünyeniz varsa fazla ışığa maruz kaldığınız zamanlarda seğirme şikayeti meydana gelebilir. Sorunu ortadan kaldırmak için ışık seviyesinin daha az olduğu bir ortama geçmek yeterli olacaktır.