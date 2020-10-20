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Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.10.2020 16:52 | Son Güncelleme

Göz seyirmesi herkesin yaşadığı ve kısa süreli olduğu için pek önemsenmeyen bir kas kasılması durumudur. Tıp alanında göz seğirmesi olarak bilinen ancak halk arasında göz seyirmesi olarak anılan istemsiz tepkiler, maruz kalanlarda hoş olmayan etkiler yaratabilir.

Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!

İçindekiler

  • Göz seyirmesi nedir?
  • Göz seyirmesinin nedeni var mıdır?
  • Göz seyirmesi nasıl geçer?
  • Göz seyirmesi tedavisi nasıl yapılır?
  • Botoks ile göz seyirmesi tedavisi
  • Göz seyirmesinin bir anlamı var mı?

Uzmanlar, göz seyirmesinin bazı rahatsızlıkların habercisi olabileceğini ve önemsenmesi gerektiğini söylemektedir. “Göz seğirmesi neden olur ve nasıl geçer? gibi merak edilen tüm soruların detaylarını yazımızda bulabilirsiniz.

Göz seyirmesi nedir?

Göz kapağında bulunan kasların, aniden, istemsiz bir şekilde kasılmasıyla gerçekleşen rahatsızlıklara göz seyirmesi denir. Göz kapağında oluşan kasılmalar, çoğunlukla tek gözde ve üst göz kapağında gerçekleşir. Sağ göz seyirmesi ya da sol göz seyirmesi olarak tanımlanan bu kasılmalar genellikle hafif şiddettedir. Kişinin rahatsızlık duymasına yol açan göz seyirmesi ise hastalar tarafından göz kapağının çekilmesi olarak tarif edilir. Göz kapağında oluşan seyirmeler birkaç saniyede bir tekrarlanır.

Gün içinde çok kez tekrarlanabilen bu durum, bazı olaylarda haftalar hatta aylar boyunca devam edebilir. Göz seyirmesi nadiren iki gözde birden oluşabilir ve oldukça rahatsız edici bir durumu ortaya çıkarır. Tek gözde veya iki gözde ortaya çıkan seyirme olaylarına, yüzün diğer bölgelerinde oluşan istemsiz kasılmalar da eşlik edebilir. Bu tip şikayetler, farklı sağlık problemlerinin ön belirtisi olarak da görülebilir. Bu nedenle kişi, bu tür şikayetleri olduğunda mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

Göz seyirmesinin nedeni var mıdır?

Göz seyirmesi sebepleri tam olarak anlaşılamasa da birkaç faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıktığı ya da nedensiz olarak oluştuğu düşünülür. Göz seyirmesi, genellikle gelip geçici bir durum olduğundan kişinin günlük hayat kalitesini etkilemez. Şiddetli göz seyirmeleri ise farklı rahatsızlıklara bağlı olarak gelişebilir ya da altta yatan farklı bir hastalığın semptomu olarak ortaya çıkabilir. Sıklıkla göz seyirmesine neden olan etkenlerin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

  • Uykusuzluk:Uyku düzeni bozuk olan ya da yeterince uyumamış kişilerde göz ve göz çevresindeki kasların dinlenememesine bağlı olarak göz seyirmesi görülebilir.
  • Stres:Her kişide farklı vücut tepkilerine neden olabilen stres, bazı kişilerde göz seyirmesine yol açabilir. Genellikle ağır düşüncelere sahip kişilerde sıklıkla görülen bir durumdur.
  • Yorgunluk:Fiziksel yorgunluğun yanı sıra göz yorgunluğu da göz seyirmesine yol açan nedenler arasında yer alır. Özellikle televizyon ya da bilgisayar başında uzun süre vakit geçirmek gözün hızla yorulmasına yol açar.
  • Göz enfeksiyonları: Gözde var olan enfeksiyonlara tepki olarak zaman zaman göz kapağında seyirmeler meydana gelebilir.
  • Görme kusurları: Gizli hipermetrop, miyop, astigmat gibi tanısı koyulmamış göz
    kusurları, göz seyirmesine yol açabilir. Bu durumda var olan kusurun düzeltilmesi şikayetlerde azalma sağlayabilir.
  • Kafein: Kahve, çay ve çikolata gibi kafein içeren ürünleri çok tüketilmesi halinde göz seyirmesi yaşanması kaçınılmaz olur.

Göz seyirmesi nasıl geçer?

Göz seyirmesi birçok vakada birkaç gün veya hafta içerisinde kendiliğinden geçer. Ancak bir ya da iki hafta gibi bir süreden daha uzun süre devam ederse olası nedenlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması göz seyirmesinin düzelmesi için yeterli olabilir. Göz seyirmesinin önlenmesi için düzenli uyku olmazsa olmazlar arasında yer alır. Günde 7 - 8 saat uyumak, tüm vücut kaslarının yanı sıra göz kaslarının da dinlenmesini sağlar. Stresle başa çıkmak ya da yoğun stresten uzak kalmak, pek çok hastalığın yanı sıra göz seyirmesini önlemeye de yardımcıdır.

Göz seyirmesi tedavisi nasıl yapılır?

Göz seyirmesinin hangi zamanlarda ve hangi hareketlerden sonra ortaya çıktığının not edilmesi, bu nedenlerin belirlenmesinde yardımcı rol oynayacaktır. Eğer göz seyirmesi alerjik bir durumdan veya çevresel faktörlerden kaynaklanıyorsa, bu alerjen maddeden veya ortamdan uzak durulması etkili olacaktır. Bununla birlikte doktor tarafından reçeteli olarak verilen bazı ilaçlar kas seyirmesinin tedavi edilmesinde yardımcı olabilir.

Gözlerinde seyirme sorunu kendiliğinden iyileşmeyen ve buna bağlı olarak sağlık kuruluşuna başvuran hastalarda bu hastalığı direkt olarak tespit etmeyi sağlayan özel bir tanı testi bulunmamaktadır. Dolayısıyla hastalığın teşhisinde hastanın detaylı şekilde öyküsünün alınması, ardından farklı hastalıkların varlığına ilişkin olasılıklarının saf dışı edilmesi amacıyla beynin MR görüntülemesinin yapılması gerekir. Daha sonra nörolojik muayenelerin ardından hastalığın teşhisi konulabilir. Ardından tedavi süreci başlatılır.

Botoks ile göz seyirmesi tedavisi

Göz seyirmesi uzun sürüyorsa bu durumda botulinum toksini içeren enjeksiyonlar yani botoks tedavisi uygulanabilir. Bu tedavide çok ince bir iğne ile ilaç, gözün altı ve üst bölgesindeki kaslara enjekte edilir. Etkisi 4 ay sürecek olan bu tedavide ilacın etkisi 1- 4 gün aralığında ortaya çıkar. Ve ilacın yan etkisi olarak kısa süreli de olsa çift görme, bulanık görme şikayetleri ortaya çıkabilir.

Göz seyirmesinin bir anlamı var mı?

Tıbbi açıdan göz seyirmesi sol veya sağ gözde farklı bir anlam, etken ve sebebe bağlı olmasa da bu durumu Anadolu’da farklı anlamlara geldiğine inanılmaktadır. Doktorlara göre”sağ ve sol göz seyirmesi ne anlama gelir?” sorusunun bir cevabı yoktur. Oysa Anadolu inanışına göre bu iki gözün seyirmesinin farklı anlamları vardır. Sol göz seyirmesi anlamı kişinin işlerinin kötüye gideceğine bir işaret olarak değerlendirilmektedir. Sağ gözün seyirmesi ise kişinin iyi bir hayata yöneleceğinin göstergesidir. Belki çok eski köklere sahip bu inanç bugün hala devam etmektedir.

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