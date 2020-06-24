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Göz Şişmesi : Neden Olur, Nasıl Geçer?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

Göz kapakları oldukça hassas ve ince bir yapıdadır.

Göz Şişmesi : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Göz kapakları oldukça hassas ve ince bir yapıdadır. Bu sebeple çevresel etmenlerden kolayca etkilenip şişebilir. Şimdiye kadar birçok kişi farklı nedenlerden ötürü göz şişkinliğini deneyimlemiş olabilir. Şişkinlik, kullanılan kozmetik ürünlerin ya da yiyecek-içeceklerin oluşturduğu alerjik bir durumdan ötürü olabileceği gibi birtakım hastalıkların belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Kimi zaman yorgunluk, uykusuzluk ya da yatış pozisyonu da buna sebep olabilir. Ancak böyle bir durum görüldüğünde bir göz doktoruna danışmak en doğru tercih olur. Çünkü şişliğin nedeni bir hastalıksa, bunun tespit edilmesi ve kontrol altına alınması gerekir.

Göz Şişmesi Neden Olur?

1. Alerji

alerji olan kız

Gözün şişmesindeki en yaygın sebeplerden biri alerjidir. Ev içerisindeki toz veya akarlardan oluşabileceği gibi dışarıda polen, toz, hayvan tüyleri ve bazı ağaç türlerine karşı da alerjik reaksiyon sonucu gözler şişebilir. Kullanılan makyaj malzemeleri veya kontakt lensler de buna neden olabilir. Gözün şişmesine veya kızarıp akmasına neden olan madde vücudun alerjenlere karşı ürettiği bir salgıdır ve histamin olarak adlandırılır.

Alerji Hakkında Daha Fazlası İçin: Alerji Çeşitleri, Nedenleri Nedir? Nasıl Geçer? Doğal Yöntemler

2. Göz enfeksiyonları

göz

Enfeksiyonlara bakteri veya virüsler sebep olur. Bu enfeksiyonlar gözü ve göz çevresindeki dokuları sardığında kızarma ve şişme gibi semptomlar görülür. Mikrop kapmaması için kesinlikle elle veya bir cisimle müdahale edilmemelidir.

3. Konjonktivit

kanlı gözler

Pembe göz olarak da bilinen konjonktivit, bulaşıcı ve iltihaplı bir hastalıktır. Ancak viral veya bakteriye bağlı olarak da gelişebilir. Bu hastalığı göz damlaları, lensler, alerjenler ve göz merhemleri tetikleyebilir. Gözdeki iltihap kaşıntı, şişme ve yanmaya sebep olur.

4. Blefarit

blefarit göz

Blefarit de göz kapağı iltihabına neden olan bir sorundur. Kepeklenme, enfeksiyonlar ve göz kuruluğu blefarit oluşmasına ortam hazırlar. Bunun sonucunda gözde şişkinlik, kaşıntı ve batma hissi duyulabilir.

5. Arpacık

arpacık

Arpacık, sivilceye benzeyen küçük, iltihaplı yağ kesesidir. Göz kapağında küçük şişlik şeklinde görülür. İltihaplı olmasından dolayı gözde kırmızı bir şişkinlik oluşmasına sebebiyet verir. Ancak kesinlikle müdahale edilmemeli, sıkmaya çalışılmamalıdır.

6. Şalazyon

gözde şalazyon

Şalazyon ilk başlarda arpacığa benzer. Ancak hastalık ilerledikçe göz kapağındaki yapı sertleşir ve yağ içeren bir kiste dönüşür. Göz kapaklarının kenarlarında oluşur. Üst göz kapağı şişmesi ve kızarıklığa neden olur.

7. Kontakt lensler

lens takan kadın

Bakımı yapılmamış ya da yanlış bakım yapılmış lensler de gözde sorunlara yol açar. Lenslerle uyumak, kirlenmiş lens takmak, çıkarmadan denize veya havuza girmek göz sağlığını olumsuz yönde etkiler. Şişlik ve iltihaplanmalara neden olabilir.

8. Göz uçuğu

göz

Göz uçuğu ya da diğer adıyla oküler herpes, ağzımızın kenarlarında çıkan uçukla aynı virüsten kaynaklanır. Ancak oküler herpes korneanın iltihaplanmasına yol açar ve ağrılı şişkinlikler yaratır. Yakın temasla bir başkasına bulaşabilir.

9. Grave hastalığı

graves hastalığı

Bu hastalık tiroid bezinin çok hızlı çalışması (hipertiroid) sonucu meydana gelir. Gözlerin şişkin ve öne doğru çıkık olmasına yol açar. Aynı zamanda çift görmeye ve göz kapaklarının sarkmasına da neden olabilir. Ancak tedavi edilerek düzeltilebilir.

Göz Şişmesi Nasıl Geçer?

1. İlaçlar

damla damlatan adam

Eğer şişkinlik alerji gibi bir hastalığa bağlıysa doktorunuz size antihistaminik ilaçlar veya göz damlaları reçete edebilir. Ayrıca ciddi alerjik reaksiyonlar için streoid damlası önerebilir. Bu ilaçlar şikayetlerinizi yatıştırır ve iyileştirir.

Göz nezlesi veya oküler herpes olduysanız anti inflamatuar veya antivirüs içerikli göz damlaları veya merhemler enfeksiyonun giderilmesinde etkili olabilir. Ayrıca antibiyotik kullanmak da enfeksiyonlu durumlarda etkilidir. Ancak bu ilaçların kullanımı mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır.

2. Soğuk uygulama

buzlar

Gözü ve göz çevresini soğuk suyla yıkamak ya da buzla soğuk kompres yapmak şişkinliği indirebilir. Soğuk, damarların büzüşmesini sağlar ve ödemi atmaya yardımcı olur. Bunun için buzu bir beze sarıp gözünüzün üstüne koyabilirsiniz. Gözün buzla direkt temas etmesi zararlı olabilir.

3. Çay banyosu

çay banyosu yapan kadın

Göz kapağı şişliğine ne iyi gelir diye soruyorsanız evde uygulayabileceğiniz diğer bir yöntem de çay banyosu. Soğutulmuş poşet çaylarıyla ya da soğuk çaya batıracağınız pamukla gözlerinize kompres yapabilirsiniz. Bu işlem gözlerinizi rahatlatır ve şişkinliği azaltır. Dilerseniz siyah çay yerine yeşil çay da kullanabilirsiniz.

4. Çiğ patates

çiğ patates

Çiğ patates kullanarak da gözlerinizi rahatlatabilirsiniz. Öncelikle çiğ patatesi ezin ve bir bez aracılığıyla gözlerinizin üzerinde yaklaşık 15 dakika bekletin. Sonrasında ılık suyla yıkayın. Patatesi soyduktan sonra dilim şeklinde gözünüzün üstünde bekletebilirsiniz. Patateslerin soğuk olması etkisini daha da artırır.

6. Salatalık

salatalık tutan kadın

Göz kapaklarındaki şişkinlik için diğer bir doğal çözüm de salatalık. 1 adet soğuk salatalığı dilimleyin ve bu dilimleri 5'er dakika gözünüzün üstünde bekletin. Ardından soğuk suyla yüzünüzü yıkayın. Salatalık sadece göz ve çevresi için değil vücudun diğer bölgelerindeki şişlikler için de etkilidir.

7. Süt

süt ve bardak

Göz kapağı şişliklerini indirmek için süt kullanabilirsiniz. Pamuğu bir miktar soğuk süte batırıp 10 dakika boyunca gözünüze kompres yapın. Bu işlemi günde 2-3 defa tekrarlayabilirsiniz.

Göz Şişmesini Önleme Yolları Nelerdir?

  • Eğer gözlerde şişkinlik ve diğer alerji semptomları taşıyorsanız (kaşıntı, hapşırık, gözde sulanma ve kızarıklık vb.) bir alerji testi yaptırmanız sağlıklı olur. Böylece neye alerjiniz olduğunu ve engelleme yollarını öğrenmiş olursunuz.
  • Makyaj malzemelerinizi ve diğer kozmetik ürünlerinizi parfümsüz ve hipoalerjenik olanlardan oluşturmaya özen gösterin. Böylece alerjik bir reaksiyon yaşamazsınız. Ayrıca geceleri yatarken özellikle de göz makyajınızı mutlaka temizleyin.
  • Kontakt lens takıyorsanız, enfeksiyon oluşmaması için lenslerinizin temizliğine ve bakımına dikkat etmelisiniz. Ayrıca lenslerle deniz veya havuza girmek de hijyen ve göz sağlığı açısından zararlıdır.
  • Düzenli beslenme, yorgunluk ve uyku düzeni de göz sağlığı açısından oldukça önemlidir. Yoğun veya bilgisayar başında çalışan kişiler saatte bir gözlerini kapatarak dinlendirmelidir.
  • Gözlerde şişlikle beraber başka şikayetler de mevcutsa ve düzelme görülmüyorsa mutlaka doktora gidilmelidir. Tedavi edilmeyen durumlar daha ciddi hastalıklara yol açabilir.
  • Tedavi sürecindeyseniz göz makyajı yapmaktan kaçının. Bu, göz kapağındaki salgı kanallarını kapatır ve tıkanmasına neden olur. Gözleri ovuşturmak da şişlikler için iyi değildir ve gözün mikrop kapmasına sebep olabilir.
  • Göz damlası kullanırken dikkatli olmak gerekir. Koruyucu içermeyen göz damlaları alınması önemlidir. Çünkü sürekli koruyucu göz damlası kullanmak, bakteri oluşumunu engellese de bazı insanlarda alerjik bir reaksiyona sebep olabilir.
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