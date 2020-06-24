Göz Şişmesi : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Göz kapakları oldukça hassas ve ince bir yapıdadır. Bu sebeple çevresel etmenlerden kolayca etkilenip şişebilir. Şimdiye kadar birçok kişi farklı nedenlerden ötürü göz şişkinliğini deneyimlemiş olabilir. Şişkinlik, kullanılan kozmetik ürünlerin ya da yiyecek-içeceklerin oluşturduğu alerjik bir durumdan ötürü olabileceği gibi birtakım hastalıkların belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Kimi zaman yorgunluk, uykusuzluk ya da yatış pozisyonu da buna sebep olabilir. Ancak böyle bir durum görüldüğünde bir göz doktoruna danışmak en doğru tercih olur. Çünkü şişliğin nedeni bir hastalıksa, bunun tespit edilmesi ve kontrol altına alınması gerekir. Göz Şişmesi Neden Olur? 1. Alerji Gözün şişmesindeki en yaygın sebeplerden biri alerjidir. Ev içerisindeki toz veya akarlardan oluşabileceği gibi dışarıda polen, toz, hayvan tüyleri ve bazı ağaç türlerine karşı da alerjik reaksiyon sonucu gözler şişebilir. Kullanılan makyaj malzemeleri veya kontakt lensler de buna neden olabilir. Gözün şişmesine veya kızarıp akmasına neden olan madde vücudun alerjenlere karşı ürettiği bir salgıdır ve histamin olarak adlandırılır.

Alerji Hakkında Daha Fazlası İçin: Alerji Çeşitleri, Nedenleri Nedir? Nasıl Geçer? Doğal Yöntemler 2. Göz enfeksiyonları Enfeksiyonlara bakteri veya virüsler sebep olur. Bu enfeksiyonlar gözü ve göz çevresindeki dokuları sardığında kızarma ve şişme gibi semptomlar görülür. Mikrop kapmaması için kesinlikle elle veya bir cisimle müdahale edilmemelidir. 3. Konjonktivit Pembe göz olarak da bilinen konjonktivit, bulaşıcı ve iltihaplı bir hastalıktır. Ancak viral veya bakteriye bağlı olarak da gelişebilir. Bu hastalığı göz damlaları, lensler, alerjenler ve göz merhemleri tetikleyebilir. Gözdeki iltihap kaşıntı, şişme ve yanmaya sebep olur. 4. Blefarit Blefarit de göz kapağı iltihabına neden olan bir sorundur. Kepeklenme, enfeksiyonlar ve göz kuruluğu blefarit oluşmasına ortam hazırlar. Bunun sonucunda gözde şişkinlik, kaşıntı ve batma hissi duyulabilir. 5. Arpacık Arpacık, sivilceye benzeyen küçük, iltihaplı yağ kesesidir. Göz kapağında küçük şişlik şeklinde görülür. İltihaplı olmasından dolayı gözde kırmızı bir şişkinlik oluşmasına sebebiyet verir. Ancak kesinlikle müdahale edilmemeli, sıkmaya çalışılmamalıdır.

6. Şalazyon Şalazyon ilk başlarda arpacığa benzer. Ancak hastalık ilerledikçe göz kapağındaki yapı sertleşir ve yağ içeren bir kiste dönüşür. Göz kapaklarının kenarlarında oluşur. Üst göz kapağı şişmesi ve kızarıklığa neden olur. 7. Kontakt lensler Bakımı yapılmamış ya da yanlış bakım yapılmış lensler de gözde sorunlara yol açar. Lenslerle uyumak, kirlenmiş lens takmak, çıkarmadan denize veya havuza girmek göz sağlığını olumsuz yönde etkiler. Şişlik ve iltihaplanmalara neden olabilir. 8. Göz uçuğu Göz uçuğu ya da diğer adıyla oküler herpes, ağzımızın kenarlarında çıkan uçukla aynı virüsten kaynaklanır. Ancak oküler herpes korneanın iltihaplanmasına yol açar ve ağrılı şişkinlikler yaratır. Yakın temasla bir başkasına bulaşabilir. 9. Grave hastalığı Bu hastalık tiroid bezinin çok hızlı çalışması (hipertiroid) sonucu meydana gelir. Gözlerin şişkin ve öne doğru çıkık olmasına yol açar. Aynı zamanda çift görmeye ve göz kapaklarının sarkmasına da neden olabilir. Ancak tedavi edilerek düzeltilebilir. Göz Şişmesi Nasıl Geçer? 1. İlaçlar Eğer şişkinlik alerji gibi bir hastalığa bağlıysa doktorunuz size antihistaminik ilaçlar veya göz damlaları reçete edebilir. Ayrıca ciddi alerjik reaksiyonlar için streoid damlası önerebilir. Bu ilaçlar şikayetlerinizi yatıştırır ve iyileştirir.

Göz nezlesi veya oküler herpes olduysanız anti inflamatuar veya antivirüs içerikli göz damlaları veya merhemler enfeksiyonun giderilmesinde etkili olabilir. Ayrıca antibiyotik kullanmak da enfeksiyonlu durumlarda etkilidir. Ancak bu ilaçların kullanımı mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır. 2. Soğuk uygulama Gözü ve göz çevresini soğuk suyla yıkamak ya da buzla soğuk kompres yapmak şişkinliği indirebilir. Soğuk, damarların büzüşmesini sağlar ve ödemi atmaya yardımcı olur. Bunun için buzu bir beze sarıp gözünüzün üstüne koyabilirsiniz. Gözün buzla direkt temas etmesi zararlı olabilir. 3. Çay banyosu Göz kapağı şişliğine ne iyi gelir diye soruyorsanız evde uygulayabileceğiniz diğer bir yöntem de çay banyosu. Soğutulmuş poşet çaylarıyla ya da soğuk çaya batıracağınız pamukla gözlerinize kompres yapabilirsiniz. Bu işlem gözlerinizi rahatlatır ve şişkinliği azaltır. Dilerseniz siyah çay yerine yeşil çay da kullanabilirsiniz. 4. Çiğ patates Çiğ patates kullanarak da gözlerinizi rahatlatabilirsiniz. Öncelikle çiğ patatesi ezin ve bir bez aracılığıyla gözlerinizin üzerinde yaklaşık 15 dakika bekletin. Sonrasında ılık suyla yıkayın. Patatesi soyduktan sonra dilim şeklinde gözünüzün üstünde bekletebilirsiniz. Patateslerin soğuk olması etkisini daha da artırır.